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«DARRABAR» от «Remangar» – звучит как барабанная дробь, как перестук каблуков, как четкие сухие хлопки, как ритм фламенко. Это и есть фламенко – новый спектакль ансамбля фламенко «Remangar», спектакль-путешествие «Возвращение к себе», праздник фламенко с участием 14 танцовщиков, певцов, гитаристов и перкуссионистов и приглашенной танцовщицей и хореографом Дега Федер.

6 апреля 2024 года, суббота – «Театрон Иерушалаим»

13 апреля, суббота – зал «Раппопорт», Хайфа

18 апреля, четверг, Беэр-Шева

4 мая, суббота; 22 июня, суббота; 23 июля – Центр Сюзан Далаль, Тель-Авив

19 сентября – Герцлия

28 ноября 2024 года – Центр Сюзан Далаль, Тель-Авив

Сейчас, более чем когда-либо, мы нуждаемся в том, чтобы заново обрести себя, и ничто не может сделать это лучше, чем наше собственное тело с помощью шести чувств и бесконечного множества эмоций.

6 апреля известный израильский ансамбль фламенко «Remangar», которую основали исполнители фламенко Керен и Авнер Песах, возвращается с серией выступлений по всей стране, представляя зрителю свой новый спектакль «DARRABAR», что означает «хвала» на цыганском языке.



«DARRABAR» построен как хронологическая последовательность отдельных картин и создан так, чтобы увлечь зрителей завораживающим ритмом фламенко, чувственным, страстным движением этого танца, затягивающим в водоворот чувств и страстей. Замыленная фраза… Но ведь фламенко – это и есть чувства, страсти и ритмы.

«Этот чувственный танец с богатой традицией, с оригинальным музыкальным сопровождением, представленном в виде прекрасных современных адаптаций и аранжировок, и все вместе заставляет зрителей испытать новые, свежие ощущения, по-новому почувствовать свое тело, почувствовать дерзость, желание и силу. Ритм фламенко зажигает в нас огонь, стремление к чему-то большему. Быть может, на миг мы даже испытаем безрассудство, то самое, которое жило в нас когда-то, но с годами исчезло», – так говорят о своей новой постановке Керен и Авнер Песах.

В новом танцевальном путешествии ансамбля «Remangar», полном ритма, гармонии и страсти, участвуют 14 артистов ансамбля – танцовщиц и музыкантов, а также приглашенная танцовщица Дега Федер.



Уже не первый сезон ансамбль сотрудничает с известным в мире хореографом Фарукито и в этом году «Remangar» вновь исполнит его номер, поставлеטный специально для ансамбля. И не забывайте, что фламенко – это не в меньшей степени музыка, а не только танец и перкуссия. Так что помимо танцевальных номеров, на протяжении всего спектакля зрители будут наслаждаться и интересным музыкальным сопровождением.

Фарукито, участники «Remangar» и музыканты ансамбля представляют не простое очередное представление фламенко – простым настоящее, «чистое» фламенко не бывает. Это всегда страсть, духовное и балетное путешествие в глубь души и характера. Танец о смене чувств, об эхе души, отражающемся в рисунке хореографии, в каждом повороте тела, наклоне головы, жесте, движении рук. В «DARRABAR» танцоры попадают в водоворот чувств – хаос, опьянение, поиск, столкновение противоположностей под ритмы Flamenco Puro, фламенко с цыганскими напевами, с чистотой каждого пируэта, с ощущением затишья перед бурей после каждого номера, когда сцена напоминает ринг любовных схваток. Этот спектакль –-это череда воспоминаний, любовь, ревность, удача и страхи, путь, ведущий к взаимопониманию. К такому взаимопониманию, какое существует между руководителями «Remangar» Керен и Авнер Песахом.

Израильские танцовщики Керен и Авнер Песах познакомились в 1996 году в академии фламенко в Севилье. Керен Песах изучала фламенко с 10 лет. Демобилизовавшись из армии, в возрасте 20 лет, она получила именную стипендию от «Израильского фонда фламенко Ади Агмон» для обучения в Испании. Авнер Песах – гитарист, вокалист и танцор фламенко. Оба начали обучение в Высшей академии музыки в Мадриде, затем поступили в знаменитую школу фламенко легендарной цыганской семьи Фарруко. «Los Farrucos» – одна из самых известных трупп-исполнителей цыганского фламенко в мире.

Первая совместная работа Керен и Авнера Песах – еще в Испании – была посвящена стихам Фредерико Гарсии Лорки. В Израиле они поставили десятки спектаклей, приглашая к сотрудничеству вокалистов фламенко, известных гитаристов и Фаррукито. Керен и Авнер Песах не согласны с тем, что фламенко – это разновидность народного танца, а представляют его как чисто художественное явление, подчеркивая мощь и чувственность фламенко, то, что это искусство может изменить человека, повлиять на его эмоции. Музыка, пение, танец – все вместе создает атмосферу, часть которой после спектакля уносишь с собой. Через танец и в танце Керен и Авнер Песах показывают любовь, бегство человека от мира и его возвращение, поиски надежды, веры, тепла – человеческого тепла, свойственного настоящим цыганам, которых Керен и Авнер считают истинными исполнителями фламенко.

В 2006-м году Керен и Авнер вернулись в Израиль и открыли свою школу фламенко, в каждом своем спектакле они используют цыганскую технику Flamenco Puro. Они также сами пишут некоторые из вокальных и инструментальных композиций к своим постановкам, и сами создают эскизы костюмов.



Керен и Авнер Песах не согласны с тем, что фламенко – это разновидность народного танца, а представляют его как чисто художественное явление, подчеркивая мощь и чувственность фламенко, то, что это искусство может изменить человека, повлиять на его эмоции. Музыка, пение, танец – все вместе создает атмосферу, часть которой после спектакля уносишь с собой. «В Испании известные танцоры открывают школы своего направления фламенко, давая им свои имена. Мы учились в школе клана Фарруко и продолжаем их дело, называя свою школу «фаррукеро» в знак уважения к людям, которые открыли нам этот мир» – говорит Авнер Песах.

В ансамбль «Remangar» входят исполнители фламенко, также обучавшиеся в Академии фламенко в Севилье. «Remangar» представляет свои шоу на лучших израильских площадках – Центр Сюзан Далаль, «Театрон Иерушалаим», концертные залы Хайфы, Беэр-Шевы, Герцлии. Выступления ансамбля получили высокую оценку критиков. Рут Эшель из «Хаарец» назвала их спектакли «настоящим праздником чувств», а Ора Бронфман из «Jerusalem Post» отметила «впечатляющий уровень хореографии». «Уникальность «Remangar»заключается в энергичном и виртуозном стиле наряду с очень высоким уровнем исполнения, а также в том, что ансамбль специализируется в «чистом стиле фламенко» – так написала Орит Инбар в издании «Хаим Ахерим».

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«DARRABAR» – 60 минут танца и вокала под звуки живой музыки, Flamenco Puro с танцовщиками, вокалистами и гитаристами. Этот спектакль – «чистое» фламенко на высочайшем уровне.

«DARRABAR» – художественное руководство и хореография: Керен и Авнер Песах

Музыкальное руководство: Авнер Песах и Илай Бурла

Художник по свету: Дани Фишоп

Менеджмент шоу: Карин Ледерман

Дизайн костюмов: LA FARRUCA,

Приглашенная танцовщица: Дега Федер

Танцовщики: Керен Песах, Ной Лахман, Керен Шнор, Рэнд Нагер, Гайя Либерман

Вокал: Яэль Хорвиц, Шуки Швики

Гитара: Илай Бурла

Бас-фламенко: Эран Хорвиц

Перкуссия: Юваль Кауфман.

Клавишные и вокал: Авнер Песах,

Духовые инструменты: Марсело Зубер.

Фото: Аскаф Авраам.

13 апреля, суббота – зал «Раппопорт», Хайфа

18 апреля, четверг, Беэр-Шева

4 мая, суббота; 22 июня, суббота; 23 июля – Центр Сюзан Далаль, Тель-Авив

19 сентября – Герцлия

28 ноября 2024 года – Центр Сюзан Далаль, Тель-Авив

Заказ билетов в Тель-Авиве – https://did.li/AZvrl

Заказ билетов в Хайфе, Иерусалиме и Беэр-Шеве – https://bit.ly/DARABAR

Страница ансамбля в фейсбуке – https://www.facebook.com/remangarflamenco/

Сайт ансамбля – https://remangar.org.il