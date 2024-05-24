Верхнее фото – © Михаил Смирин

«Я никому не желаю зла, не умею, просто не знаю, как это делается».

Януш Корчак. Дневник

Противостояние между волнами алии можно описать, стараясь не вывалиться из театральной лодки, пытающейся на этих волнах устоять и не перевернуться, а доплыть до какой-то цели. Какие цели ставят перед собой театры, созданные актерами\режиссёрами\продюсерами алии двух последних лет? Цели без риторики: выжить, найти своего зрителя, освежить наше болото (провинциальное, с чем мы – провинциалы – не согласны), реализовать идею, донести посыл, заработать, влиться, вписаться, объяснить нам неразумным, показать самим себе понимающим, сохранимть русский язык, выучить иврит, перейти к пантомиме, сохранить традиции имперские и английские из заветной копилки – даром замшелы и пыльны эти традиции для нас, гордых детей Востока. Театр современный или уже ветхий, театр кукол или музыкальный, театр одного актера и ансамблевый, или театр одной пьесы и репертуарный, режиссерский, коллективный, авторский, дидактический – на последних волнах алии к нам, на нашу безумную восточную сковородку, в наше безумное время хлынули все. И за этим театральным безумием так же безумно интересно наблюдать. Пример: спектакль «Корчак. Я снова стану маленьким» в постановке Евгения Ибрагимова.

Американская писательница Бетти Джин Лифтон в своей книге «Король детей» приводит такие слова Корчака о кибуце Эйн-Харод: «Еврейский мозг отдыхает, – заметил он. – Здесь пила и топор сменили европейский интеллектуальный снобизм». Ну что ж, рассмотрим, что нам привнес европейский театральный интеллектуальный снобизм: принес много всего хорошего. Вот фрагмент из письма Корчака его молодым знакомым: «Вы оба молоды… Все будет хорошо. Это мудрая, прекрасная и великая страна. Стоит потерпеть, чтобы быть достойными ее, с ее трудными и вечными истинами. Предостерегаю вас от суждений тех, кто испугался, обжегся, разочаровался и Эрец-Исраэль извергла их. Они бродят среди вас и распространяют пораженчество. Их не особенно много, но они проворны и шныряют повсюду, они назойливы и крикливы и поэтому являются опасными информаторами. Они слабы, больны, язвительны – кочевники мира нахальства… Берегитесь их!». Сегодня, после 7 октября, сложно воспринимать эти строки впрямую. Сегодня, после 7 октября, сложно следовать прежней идеологии. Но именно сегодня над помнить эти строки и ходить на спектакли, не пытаясь бороться с нахлынувшей театральной волной, а пробуя плыть вместе с ней.

«Когда я подхожу к ребенку, у меня возникают два чувства. Любовь к тому, что он есть сегодня, и уважение к тому, кем он может стать… Дети – это не люди завтрашнего дня, а люди сегодняшнего». Это цитата точно описывает спектакль по книге Януша Корчака «Когда я снова стану маленьким» в постановке Евгения Ибрагимова в исполнении Семёна Штейнберга (того самого, что приезжал несколько лет назад на гастроли в Израиль с «Гоголь-Центром»), Ирины Соколовой и десятков кукол.

«Какие они страшные эти куколки – сказала девочка, сидящая рядом со мной. – Но пойдем их рассмотрим». «Да что ты – удивилась я – по моему они смешные и веселые, я их уже рассмотрела, но пойдем смотреть снова вместе». То, что дети и взрослые смотрят этот спектакль вместе и то, как по-разному они его воспринимают – уже чудо. Чудо и то, как на сцене передается атмосфера прошлого – и это в нашем столь депрессивном настоящем, когда взрослые забывают, что они делали, когда были маленькими, как играли во дворе, забывают то время, когда лучшие друзья жили с ними в одном подъезде, когда все еще были живы и обманывали себя тем, что они счастливы. Но дети были счастливы без обмана.

Обычно ностальгические спектакли грустны. «Корчак. Я снова стану маленьким» – абсолютно светлый спектакль, в котором можно спрятаться, укутаться, зарыться в воспоминания. И можно бесконечно много рассуждать. О ком? О Корчаке, ставшим здесь театром.

В 1929 году Януш Корчак составил хартию для детей, содержащую права любить и уважать, быть верным себе, ошибаться и хранить тайну. Его подход к правам детей проистекал не из милосердия или жалости, а из представления о равенстве со взрослыми. «Дети – это не люди завтрашнего дня, а люди сегодняшнего». Именно на основе этой хартии Организация Объединенных Наций разработала свою Конвенцию о правах ребенка 1989 года.

Януш Корчак следовал своему сердцу, убеждениям и ценностям – и это показано Семеном Штейнбергом через щемящую игру, через точно встроенные, как рисованные иллюстрации в текст, мизансцены, через создаваемое настроение, через нюансы и общую задумку. В центре спектакля – человек – маленький и великий, с таким пронзительным детским и таким универсально-мудрым восприятием мира. Спектакль, каждое слово которого пронизано уважением к ребенку, признанием его равноправия.

Можно в каждой сцене найти параллели деятельности Корчака в Варшаве. Так, к примеру, в «Доме сирот» Корчака действовало самоуправление, возглавляемое детским сеймом, работал товарищеский суд (любопытно, что сам Корчак по своей воле сам становился «подсудимым). Наиболее частыми решениями детского суда были «оправдать» или «простить». Это и многое другое есть и в спектакле.

Один из выживших воспитанников Корчака вспоминал: « Я очень любил своего учителя, я попал в приют, когда мне было семь лет. Мне дали возможность учиться у Корчака, и это были самые важные годы в моей жизни. Он никогда не смотрел на нас свысока, просто любил и заботился. В приюте мы научились верить людям и верить во все хорошее, что было в нас самих». Вот эти слова «просто любил и заботился» и стали самой важным посылом спектакля: просто любите и заботьтесь. Это поможет пережить чувство беспомощности перед лицом зла.

В спектакле «Корчак. Я снова стану маленьким» нет ни тени, ни намека, ни грамма морализаторства. Потому он так нравится детям, несмотря на «страшные» (прекрасные на деле) куклы.

Книга Корчака «Когда я снова стану маленьким» была написана в 1925-м году, а в октябре 1926-го года, как еженедельное приложение к варшавской газете «Nasz Przegląd» («Наше обозрение»), начала выходить газета «Mały Przegląd» («Малое обозрение»). «Малое обозрение» выпускали и редактировали дети, при этом то была настоящая газета, лишенная морализаторского тона, столь типичного для публикаций, предназначенных для детей. Статьи для газеты писали сами дети. «Малое обозрение» отличается от всех остальных газет на свете», – замечал Корчак в 1928 году. Писали дети и об равноправии – о детском…

А что касается равноправия национальных меньшинств в Польше? В значительной мере под влиянием переживаний, связанным с отменой национального равноправия, Януш Корчак в 1934 году посещает Эрец-Исраэль и проводит три недели в кибуце Эйн-Харод. Именно тогда он работал над серией литературных портретов «Дети Библии», посвященных детским годам Моисея, Давида и Соломона. Вторая поездка состоялась в 1936 году и была более продолжительной. В одном из писем Корчак писал: «После угнетенного состояния, владевшего мной несколько месяцев, я наконец принял решение провести последние годы жизни в Эрец-Исраэль, чтобы оттуда тосковать по Польше…». Видимо, это было решение, совместное с его верной помощницей Стефанией Вильчинской, которая и пригласила Корчака в Эйн-Харод.

Отвлекусь на еще одну историческую справку, но отвлечения навеяны спектаклем, увиденным в наше военное время: будучи студентом-медиком, Януш Корчак посетил в качестве гостя Второй сионистский конгресс. В 1925 году он, и еще восемь человек подписали воззвание к еврейской молодежи перечислить дневной заработок в Еврейский Нциональный Фонд («Керен Каемет ле-Исраэль») для приобретения земель в Эрец-Исраэль и развития поселенческого движения. В 1930-е годы Корчак был польским представителем в Еврейском агентстве и сотрудничал с еврейскими изданиями, но, безусловно, главным делом его жизни был детский дом для сирот-евреев. Этим домом он руководил три десятка лет – с момента его основания в 1911-м году и до августа 1942-го лишь с одним перерывом во время Первой мировой войны, когда Корчака призвали в армию. Он был военным врачом в дивизионном полевом госпитале Русской императорской армии (Польша в то время входила в состав Российской империи) во время служил в инфекционном госпитале, был младшим ординатором дивизионного лазарета в армии Самсонова. Кстати, Корчак участвовал и в русско-японской войне 1905 года. В Харбине в Маньчжурии на границе с Китаем он работал военным врачом в транспортных вагонах, переоборудованных под лазареты. Зимой 1920 года Корчака как военного врача (в разгар советско-польской войны 1919-1920 годов) направляют в эпидемиологический госпиталь в варшавском районе Каменек, где он заболевает тифом. Дома за ним ухаживает мать, которая умирает, заразившись от сына. Сам Корчак выздоравливает. После болезни и долгого периода восстановления он получает и другие военные назначения. Советско-польская война стала последним военным конфликтом, в котором Корчак участвовал как военный. 31 декабря 1938 года он освобожден «от воинской обязанности» в связи с возрастом.

Бетти Джин Лифтон в «Короле детей» рассказывает, что начала собирать материал о Корчаке в Израиле, интервьюируя его бывших воспитанников и учителей, прошедших у него подготовку. Кто-то из них перебрался в Эрец-Исраэль в 1930 годы, тем самым избежав гибели в Холокосте, другие сумели выжить в гетто и концентрационных лагерях, третьи к началу Второй мировой войны оказались в Советском Союзе. Бывшие польские евреи делились воспоминаниями о своем учителе, но всякий раз предваряли свои истории одной и той же фразой: они готовы говорить о Корчаке только как о живом человеке. Вот таким живым человеком и виден Корчак в этом спектакле, не присутствуя на сцене и присутствуя в каждом слове.

Жизни Корчака посвящено множество фильмов, театральных постановок, литературных произведений. Наиболее известны русскоязычной публике знаменитая поэма Галича «Кадиш», художественно-документальный фильм Анджея Вайды «Корчак», опера Адама Сильвермана «Сироты Корчака» и к этому списку (далеко не полному) можно присоединить и этот спектакль.

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«Корчак. Я снова стану маленьким»

Спектакль Евгения Ибрагимова по одноименному произведению Януша Корчака отмечен «Золотой маской» и много лет с аншлагами идет на сцене БДТ им. Товстоногова.

Создатели спектакля:

Режиссёр:

Евгений Ибрагимов – трехкратный лауреат театральной премии «Золотая маска»;

Заслуженный деятель искусств республики Хакасия;

Заслуженный деятель искусств России;

Лауреат премии Союза театров Эстонии Salme Reek;

Обладатель почетного звания «Мастер школы» СТД РФ.

Исполнители:

Семен Штейнберг – актер театра и кино. С 2013 по 2022 год артист легендарного «Гоголь-центра». Фильмография Семена насчитывает более 48 кино- и телепроектов, в числе которых: «Петровы в гриппе», «Юморист», «Домашний арест», «Палачи», «Боженька», «Маленькие трагедии», «Кафка», «Кому на Руси жить хорошо».

Ирина Соболева – актриса театра и кино. Работала в Воронежском Камерном Театре, театре п/р Армена Джигарханяна, участвовала в спектаклях Театра.doc и Центра имени Всеволода Мейерхольда.

Художник – Галина Максимычева

Инсценировка – Евгений Ибрагимов

Композитор – Николай Якимов

Ближайшие спектакли:

29 мая – Реховот

8 июня – Хайфа

15 июня – Нетания

16 июня – Беэр-Шева

Рекомендовано для зрителей старше 8 лет.

Билеты: https://showman.co.il/e/ya-snova-stanu-malenkim/?sm=16806

Маша Хинич. Фото – © Александр Ханин, © Михаил Смирин