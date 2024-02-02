В театр за детством

Верхнее фото – © Михаил Смирин

Спектакль Евгения Ибрагимова «Корчак. Я снова стану маленьким» для детей и взрослых в новой режиссёрской версии покажут 24 февраля в Тель-Авиве в Центре Сюзан Далаль.

Спектакль Евгения Ибрагимова «Корчак. Я снова стану маленьким», поставленный в знаменитом Товстоноговском БДТ, много лет собирает полные залы детей и взрослых, обласкан критиками и награжден театральными премиями, в том числе «Золотой маской». Сейчас автор и режиссер спектакля здесь, в Израиле, сделал новую версию постановки с известным актером Семеном Штейнбергом в главной роли и готов представить ее публике.

Евгений Ибрагимов, режиссер спектакля: “Спектакль «Корчак. Я снова стану маленьким» сильно отличается от моей работы в БДТ: не существует двух одинаковых спектаклей в природе и не должно быть, разные люди их создают, разные артисты играют, и куколки наши шьются специально для постановки в Израиле. С момента премьеры в БДТ прошло десять лет – уже дети в школу пошли, некоторые закончили. Взгляд на историю, которую легла в основу спектакля, изменился на фоне сегодняшних событий: хочется говорить о надежде, жизни и перспективе, о том, как важно быть внимательным друг к другу и искать радость во всем. Спектакль в БДТ пронизан грустью, а в нашей истории грусть неуместна. Здесь мы говорим о радости, работаем, чтобы дети и родители вышли из зала и поняли, что жизнь прекрасна и удивительна».

«Это спектакль о детстве, о маленьких людях, об их счастье, печалях, мечтах, о дружбе, о первой любви. О месте такого маленького человечка в мире, которым управляют хмурые серьёзные дяди. О вере в чудо, о том, как просто можно найти его среди безнадёги и серости, найти и пронести это через всю жизнь. Эту историю помогают мне рассказать маленькие куколки, которые лучше всех знают дорогу к великой детской душе», — рассказывает исполнитель главной роли Семён Штейнберг, известный зрителям по кино- и телепроектам, таким как: «Петровы в гриппе», «Юморист», «Домашний арест», «Палачи», «Боженька», «Маленькие трагедии», «Кафка».

Спектакль, уверены его создатели, будет интересен всем – и большим, и маленьким. Взрослым он подарит воспоминания о собственном детстве, а детей ждёт волшебный мир авторских кукол, которые «оживают», помогая главному герою рассказывать свои истории!

Творческий коллектив ждет всех, кто любит театр и хочет показать своим детям и внукам настоящий театр на русском языке. Израильская премьера спектакля «Корчак. Я снова стану маленьким» состоится 24 февраля в Центре Сюзан Далаль в Тель-Авиве, где пройдут два показа: в 14:00 и в 17:00. Также можно приобрести билеты на два спектакля 2 марта там же, в Центре Сюзан Далаль.

Билеты: https://showman.co.il/e/ya-snova-stanu-malenkim/

Текст и фото по материалам пресс-релиза. Фото: Михаил Смирин