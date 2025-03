Знаменитый американский дирижер Леонард Слаткин в Израиле

Верхнее фото: Leonard Slatkin. Photo by © Cindy McTee

Родился, чтобы дирижировать! Концерты в честь 80-летия знаменитого американского дирижера Леонарда Слаткина в Иерусалиме и Герцлии. Бетховен, Барбер, Гершвин, Бернстайн – май 2025 года.

Иерусалимский симфонический оркестр и знаменитый американский дирижер Леонард Слаткин. Всего два концерта в Иерусалиме и Герцлии. 7 и 8 мая 2025 года.

Леонард Слаткин – один из самых востребованных дирижеров современности. В прошлом году ему исполнись 80 лет, в связи с чем он дал ряд юбилейных концертов в разных странах мира, а теперь приезжает в Израиль, где выступит с Иерусалимским симфоническим оркестром 7 мая в Иерусалиме, в зале Генри Краун в «Театрон Иерушалаим» и 8 мая в Центре сценических искусств в Герцлии. В Герцлии концерт пройдет в рамках Большой Симфонической серии. В программе юбилейных концертов – два произведения Бетховена – Восьмая симфония и увертюра «Эгмонт», а также сочинения американских композиторов Бернстайна, Барбера и Гершвина.

Музыкальный руководитель Иерусалимского симфонического оркестра Юлиан Рахлин: «С маэстро Леонардом Слаткиным меня связывают долголетняя личная дружба и творческое сотрудничество. Слаткин – историческая фигура. Уже более 60 лет он дирижирует самыми большими оркестрами мира, и то, что сейчас он согласился приехать в Израиль, безусловно, еще один знак признания Иерусалимского симфонического оркестра и очередное доказательство того, что с нашим коллективом готовы сотрудничать самые лучшие солисты и дирижеры. Я помню замечательные концерты Леонарда Слаткина с ведущими оркестрами мира. Он посещал и мой фестиваль в Дубровнике, где мы праздновали его семидесятилетие. Безусловно, оркестру невероятно интересно работать с такой личностью, с таким большим музыкантом. Мы все ему очень благодарны и за поддержку оркестра в эти в нелегкие времена».

Музыкальный руководитель Большой Симфонической серии в Герцлии маэстро Амос Талмон:v«Для серии в целом и лично для меня приезд Леонарда Слаткина – важное и престижное свидетельство того, что в нашей концертной серии принимают участие дирижеры мирового класса. Это особенно важно в нынешний темный период, когда Израиль подвергается бойкоту и осуждению со стороны многих зарубежных артистов.

И я рад, что наша серия в Герцлии попала в поле зрения таких дирижеров, как Леонард Слаткин, Юлиан Рахлин и Якопо Сипари.

Маэстро Слаткин представит замечательную программу, которая позволит публике насладиться волшебным звучанием музыки и игрой Иерусалимского симфонического оркестра под его управлением».

Леонард Слаткин родился 1 сентября 1944 года в Лос-Анджелесе в семье талантливейшего скрипача Феликса Слаткина и Элеонор Аллер, не менее талантливой виолончелистки. Феликс Слаткин был концертмейстером оркестра 20th Century Fox с конца 1930-х до начала 1950-х годов, а Элеонора Аллер стала первой женщиной, назначенной солисткой в оркестре Голливуда. Ее отец и брат были талантливыми пианистами. Еще двоюродный дед Слаткина был известным музыкантом, превосходно играл на виолончели и дирижировал. Отцовские предки Леонарда – семейство Злоткиных – некогда проживали в Могилеве-Подольском, однако в 1913 году уехали в Соединенные Штаты.

Леонард Слаткин начал заниматься на скрипке и обучаться дирижированию под руководством своего отца, затем брал уроки фортепиано у своего деда и дяди, изучал альт и играл на нем в Калифорнийском юношеском симфоническом оркестре. Позже Леонард Слаткин учился дирижированию у Вальтера Зюсскинда в Аспене и Жана Мореля в Джульярде.

В 1964 году молодой Леонард Слаткин принял участие в дирижерском мастер-классе в Аспене в штате Колорадо. Будучи студентом первого курса, Слаткин тем летом дирижировал Адажио для струнных Сэмюэла Барбера, которое прозвучит и во время его израильских выступлений.

Музыкальным руководителем в Аспене был британский дирижер чешского происхождения Вальтер Зюсскинд. Именно он первым оценил потенциал своего ученика, что в конечном итоге привело к тому, что Слаткин занял пост музыкального руководителя Симфонического оркестра Сент-Луиса. Назначение оказалось судьбоносным – Леонард Слаткин проработал в оркестре в течение последующих девяти лет, вплоть до 1977 года.

Вальтеру Зюсскинду принадлежит слова: «Никогда не забывайте, что у вас есть ответственность перед композитором, музыкантами и публикой. Ответственность перед собой стоит на последнем месте». Именно на этом принципе строится музыкальная деятельность Леонарда Слаткина.

После Сент-Луиса Леонард Слаткин занимал посты музыкального директора Нью-Орлеанского симфонического оркестра, Национального симфонического оркестра в Вашингтоне, главного дирижера Симфонического оркестра Би-би-си в Лондоне; главного приглашенного дирижера лондонских оркестров «Филармония» и Королевского филармонического, Питтсбургского симфонического, Лос-Анджелесского филармонического, Оркестра Миннесоты.

Маэстро сотрудничал практически со всеми ведущими коллективами мира. В США это Нью-Йоркский и Лос-Анджелесский филармонические, Чикагский и Бостонский симфонические, Филадельфийский и Симфонический оркестр Сан-Франциско; в Старом Свете – все пять лондонских оркестров, Израильский и Берлинский филармонические, Симфонический оркестр Баварского радио, Королевский Стокгольмский филармонический, Амстердамский Королевский Консертгебау, Оркестр Парижа, Филармонический оркестр Осло. Как оперный дирижер Леонард Слаткин выступал в Метрополитен-опера, Лирической опере Чикаго, Вашингтонской национальной опере, Оперных театрах Сент-Луиса и Санта-Фе, Венской государственной опере, Штутгартской опере, Опере Бастилии.

Леонард Слаткин 35 раз номинировался на «Грэмми» и шесть раз был награжден этой премией. Среди его последних записей – два альбома, выпущенные фирмой Naxos: Сен-Санс, Равель, Берлиоз с Национальным оркестром Лиона и «Slatkin Conducts Slatkin» — сборник произведений, написанных поколениями его семьи. С Детройтским симфоническим оркестром записаны собрания симфонических сочинений Брамса и Бетховена, а также все симфонии Чайковского.

Кавалер Национальной медали искусств, Слаткин также имеет звание кавалера французского ордена Почетного легиона. Он был награжден Prix Charbonnier от Федерации Alliances Françaises, Почетным знаком Австрии и Золотой палочкой Лиги американских оркестров. Он получил специальную награду ASCAP Deems Taylor Special Recognition Award за свою дебютную книгу «Сonducting Business» (2012), за которой последовали «Leading Tones» (2017) и «Classical Crossroads: The Path Forward for Music in the 21st Century» (2021). Его недавними книгами являются «Восемь симфонических шедевров двадцатого века» и «Восемь симфонических шедевров девятнадцатого века» (2024), состоящие из эссе, родившихся в процессе изучения партитур.

Американский репертуар Слаткина отражает широкий спектр вкусов, поощряемых средой, в которой он вырос. Шенберг, Стравинский и Фрэнк Синатра не раз бывали в доме его родителей в Лос-Анджелесе. «Я был абсолютно очарован американскими композиторами, – говорит дирижер, – как теми, кто стал классиками, так и теми, кто появились в 1960-х годах и пытались найти свой голос. Поскольку некоторое время моей карьеры я занимался джазом, то мог настроиться на изучение того, как элементы популярной культуры повлияли на симфонический стиль».

Наряду с сочинениями американских композиторов – Барбера, Гершвина и Бернстайна, в концертах 7 и 8 мая в Иерусалиме и Герцлии прозвучат знаковые произведения Бетховена – увертюра «Эгмонт» и Восьмая симфония.

Увертюра «Эгмонт» была написана в 1810 году сорокалетним композитором, увлеченного в то время творчеством своего соотечественника Гете, иконы зарождающегося романтизма и пылкого защитника свободы. В «Эгмонте» заключен весь пыл творчества Бетховена, и уже слышны наметки последних его симфонических произведений.

«Музыка должна разжигать огонь в душе человека» – писал Бетховен в письме в августе года своей близкой подруге Беттине Брентано. Эти слова можно в полной мере отнести к Восьмой симфонии, созданной Бетховеном в 1812 году всего за несколько месяцев. Но премьера Восьмой симфонии состоялась только в феврале 1814 года в Вене. Критические отзывы были в целом теплыми, но смешанные. Венская «Allgemeine musikalische Zeitung» сообщала, что «аплодисменты, которые получила симфония, не тем энтузиазмом, который отличает произведение, доставляющее всеобщее восхищение». Бетховена, как и следовало ожидать, не испугал вялый прием. Как он заметил Карлу Черни, когда его спросили, почему Восьмая симфония менее популярна, чем 7-я, Бетховен объяснил, что «потому что она намного лучше, чем 7-я».

Концерты в честь 80-летия знаменитого американского дирижера Леонарда Слаткина

Иерусалимский симфонический оркестр

Дирижер – Леонард Слаткин



В программе:

Людвиг ван Бетховен. Увертюра «Эгмонт»

Людвиг ван Бетховен. Симфония № 8 фа-мажор, op. 93

Леонард Бернстайн. Увертюра к опере «Кандид»

Сэмюэль Барбер. Адажио для струнных

Джордж Гершвин. «Американец в Париже»

Иерусалим, 7 мая, среда, 19:30, «Театрон Иерушалаим», зал Генри Крауна

Герцлия, 8 мая, четверг, 20:00, Центр исполнительских искусств Герцлии

Билеты в кассе «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/81785

Текст – Маша Хиничю Фотографии Леонарда Слаткина: David Duchon Doris, Lewel Li, Cindy McTee. Снимки Иерусалимского симфонического оркестра: Boris Shahnovich

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting