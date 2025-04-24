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Штайнбахер и Хаген представляют: Двойной концерт Брамса для скрипки и виолончели с оркестром

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Kirill Karabits - photo © Mark Allan

Верхнее фото: Kirill Karabits –  photo © Mark Allan

14 мая | среда |19:30 | Иерусалим, Театрон Иерушалаим, зал Генри Крауна
15 мая | четверг |20:00 | Петах-Тиква, Гехал ха-Тарбут
В программе:
Пятая симфония Прокофьева,
Двойной концерт Брамса для скрипки, виолончели и оркестра
Серенада для струнных Ивана Карабица
Дирижер – Кирилл Карабиц
Арабелла Штайнбахер – скрипка
Юлия Хаген – виолончель

 14 мая в Иерусалиме и 15 мая в Петах-Тикве Иерусалимский симфонический оркестр даст концерт, в программу которого включены Пятая симфония Прокофьева, Двойной концерт для струнных Брамса и Серенада для струнных Ивана Карабица, известнейшего украинского композитора, сын которого – дирижёр Кирилл Карабиц – и будет дирижировать этими концертами, в которых солируют скрипачка Арабелла Штайнбахер и виолончелистка Юлия Хаген.

Steinbacher Arabella © Co_Merz

Steinbacher Arabella © Co_Merz

Немецкая скрипачка Арабелла Штейнбахер родилась в Мюнхене, музыкой начала заниматься в возрасте трёх лет. В 2001 году она выиграла спонсорский приз Баварии и была награждена стипендией фонда Анны-Софи Муттер.
Ее репертуар включает более тридцати концертов для скрипки. Арабелла выступала с такими известнейшими коллективами, как Бостонский и Лондонский симфонические, Дрезденская Штаатскапелла и Дрезденский филармонический, Чикагский и Филадельфийский симфонические, Оркестр Парижа, Национальный французский оркестр, а также Лейпцигский «Гевандхаус», Оркестр Баварского радио и многими другими.
Записи Арабеллы Штейнбахер, вышедшие под лейблом PENTATONE, принесли ей немало наград: Choc du mois («Потрясение месяца») журнала Le Monde de la Musique, две премии ECHO Klassik, две премии немецких критиков и звание «выбор редакции» журнала Gramophone.
Арабелла активно участвует в благотворительных акциях и программах, в частности, является послом международной конфедерации CARE, деятельность которой направлена на борьбу с нищетой и оказание гуманитарной помощи.
Играет на скрипке Booth работы Антонио Страдивари (1716), предоставленной фондом Nippon Music (Япония).

Julia Hagen (c) Simon Pauly

Julia Hagen (c) Simon Pauly

Австрийская виолончелистка Юлия Хаген принадлежит к числу самых многообещающих инструменталистов своего поколения. Она одинаково убедительна и в качестве солистки, и в выступлениях с камерными составами вместе с выдающимися музыкантами. Ее искусство сочетает техническое мастерство с высокими художественными стандартами.
Родившаяся в семье музыкантов в Зальцбурге в 1995 году, она начала играть на виолончели в возрасте пяти лет. Училась в Зальцбурге и в Вене, затем –  в Университете искусств в Берлине.
Талантливая исполнительница дебютировала в 14 лет в качестве солистки Венского молодежного оркестра. С тех пор она много выступала по всей Европе и Японии, в том числе на таких площадках, как «Концертхаус» и «Музикферайн» в Вене, «Тонхалле» в Цюрихе, «Барбикан Холл» в Лондоне и «Сантори Холл» в Токио. Юлия Хаген играла с оркестром «Концертхауса» в Берлине, оркестром «Тонхалле» в Цюрихе, «Моцартеумом» в Зальцбурге, Оркестром Брукнера в Линце и «Кремератой Балтика».
Юлия Хаген также регулярно выступает в составах квартетов «Армида» и «Артемида».
У Юлии ангажементы на «Festspielfrühling Rügen», на фестивале камерной музыки в Экс-ан-Провансе, на фестивале Risor, а также на норвежском фестивале камерной музыки Rosendal.
Она – лауреат премии Международного конкурса виолончелистов в Лютцене и Конкурса виолончелистов Mazzacurati, награждена премией в области культуры Hajek-Boss-Wagner и премией Nicolas Firmenich фестиваля в Вербье как лучшая молодая виолончелистка.

Kirill Karabits © Denis Manokha

Kirill Karabits © Denis Manokha

Дирижер Кирилл Карабиц учился в Киевской консерватории и Венской академии музыки. Сотрудничал с Будапештским фестивальным оркестром и с филармоническим оркестром Французского радио. В возрасте 33 лет стал главным дирижером Борнемутского симфонического оркестра — одного из ведущих симфонических оркестров Великобритании. В 2013 году Британское Королевское филармоническое общество присудило Кириллу приз в номинации «Дирижер года». В марте 2024 года он также получил почетный орден от короля Великобритании (Honorary OBE) за «за заслуги в музыкальной отрасли и популяризацию симфонических произведений из Украины и Восточной Европы». Недавно был назначен главным дирижером оперы и оркестра в городе Веймар в Германии.

Его отец Иван Федорович Карабиц (1945-2002) – выдающийся украинский композитор, педагог, музыкальный и общественный деятель, народный артист Украины – был также директором и художественным руководителем Международного музыкального фестиваля «Kyiv Music Fest». Тринадцатый фестиваль «Kyiv Music Fest» был посвящен его памяти. В 1995 году Иван Карабиц стал одним из учредителей Международного благотворительного фонда конкурса памяти Владимира Горовица и постоянным председателем жюри Международного конкурса молодых пианистов памяти В. Горовица. С 1998 года был художественным руководителем международного музыкального фестиваля «Киевские летние музыкальные вечера».
Иван Карабиц участвовал в работе Всеамериканской ассоциации администраторов музыкальных учебных заведений (1995, Миннеаполис, США), читал лекции по украинской музыке в Украинском институте Америки (Нью-Йорк), в Университете Невады (США), был приглашен Чикагским симфоническим оркестром в качестве композитора-резидента.

Кирилл Карабиц так говорит о Пятой симфонии Сергея Прокофьева: «Имя Прокофьева – особенное. Он родился на Донбассе и провел там свою юность, поэтому всегда считал себя и украинским композитором…
С Донбассом у меня эмоциональная связь через моего отца – он был оттуда родом. И Прокофьев родился и жил там до 18 лет. Я пропагандирую творчество Прокофьева, записал в Англии его симфонии. Мне интересно понять, связывает ли Прокофьева что-то с Украиной, кроме места рождения и жизни в юности? Мне кажется, у него в музыке есть моменты, которые однозначно подчеркивают его любовь к нашей земле… Он владел разными техниками, но его музыка рассчитана на эмоции, а не только на интеллект».

Симфония № 5, B-dur, op. 100, написана Сергеем Прокофьевым во время Великой Отечественной войны, в 1944 году. «Я стремился передать основную мысль этой симфонии – торжество человеческого духа», – писал автор. Пятая симфония была впервые исполнена 13 января 1945 года в Большом зале Московской консерватории Государственным симфоническим оркестром СССР. Дирижировал сам Прокофьев. Святослав Рихтер, присутствовавший на первом исполнении симфонии, писал: «В Пятой симфонии он встает во всю величину своего гения. Вместе с тем, там – время и история, война, патриотизм, победа…»

Двойной концерт для скрипки и виолончели с оркестром ля минор стал произведением, ознаменовавшим начало позднего периода творчества Иоганнеса Брамса.
Произведение было завершено в 1887 году. Девять лет прошло со времен создания Концерта для скрипки с оркестром, тоже связанного со знаменитым скрипачом-виртуозом Йозефом Иоахимом. Музыкант и композитор были дружны много лет, но их дружба омрачилась неприятием Брамса развода Иоахима с певицей Амалией Шиевайс, Брамс отговаривал друга от развода, а когда брак все же был расторгнут, написал Амалии письмо, исполненное сочувствия, в котором заявил, что никогда не оправдывал Иоахима и прекрасно знает «злополучное свойство его характера». Этот поступок композитора послужил причиной разрыва дружеских отношений. Лишь по прошествии семи лет состоялось примирение, в честь которого и был написан Двойной концерт. Восстановление добрых отношений с Иоахимом было настолько важно для композитора, что перед тем, как приступить к работе над произведением, он спросил согласия у скрипача.
Важную роль в Концерте играет мотив ля-ми-фа (A-E-F в буквенной системе) – это не что иное, как перестановка первых букв немецкой фразы «Frei aber einsam» («Свободный, но одинокий») – таков был личный девиз Йозефа Иоахима. Однако при написании двойного концерта Брамс имел в виду и еще одного музыканта, который тоже был его другом, – виолончелиста Роберта Хаусмана.
В сентябре 1887 года оба инструменталиста впервые сыграли произведение в Баден-Бадене перед несколькими приглашенными гостями, среди которых была Клара Шуман. Баден-Баденским курортным оркестром дирижировал автор. Публичная премьера состоялась в октябре того же года в кельнском театре «Гюрцених» с его оркестром и вновь под управлением Брамса. После нескольких исполнений, прошедших в течение концертного сезона 1887-1888 годов, Иоганнес Брамс передал Иоахиму рукопись Концерта с дарственной надписью: «Тому, для кого он был написан». В 1888 году Концерта был впервые опубликован в издательстве Зимрока.

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Иерусалимский симфонический оркестр
Дирижер – Кирилл Карабиц
Солируют:
Арабелла Штайнбахер – скрипка
Юлия Хаген – виолончель

В программе:
Сергей Прокофьев. Пятая симфония
Иоганнес Брамс. Двойной концерт для скрипки и виолончели с оркестром
Иван Карабиц. Серенада для струнных

14 мая, среда, 19:30, Иерусалим, «Театрон Иерушалаим», зал Генри Крауна
15 мая, четверг, 20:00, Петах-Тиква, зал «Гейхал ха-Тарбут»

Билеты в кассе «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/82114 или на сайте Иерусалимского симфонического оркестра

Текст – Маша Хинич.
Фотографии: Кирилл Карабиц – Denis Manokha, Mark Allan
Арабелла Штайнбахер – Co_Merz
Юлия Хаген – Simon Pauly
Снимки Иерусалимского симфонического оркестра: Boris Shahnovich
ПиарагентствоSofia Nimelstein PR & Consulting

 

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