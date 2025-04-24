Штайнбахер и Хаген представляют: Двойной концерт Брамса для скрипки и виолончели с оркестром

Верхнее фото: Kirill Karabits – photo © Mark Allan
14 мая | среда |19:30 | Иерусалим, Театрон Иерушалаим, зал Генри Крауна
15 мая | четверг |20:00 | Петах-Тиква, Гехал ха-Тарбут
В программе:
Пятая симфония Прокофьева,
Двойной концерт Брамса для скрипки, виолончели и оркестра
Серенада для струнных Ивана Карабица
Дирижер – Кирилл Карабиц
Арабелла Штайнбахер – скрипка
Юлия Хаген – виолончель
14 мая в Иерусалиме и 15 мая в Петах-Тикве Иерусалимский симфонический оркестр даст концерт, в программу которого включены Пятая симфония Прокофьева, Двойной концерт для струнных Брамса и Серенада для струнных Ивана Карабица, известнейшего украинского композитора, сын которого – дирижёр Кирилл Карабиц – и будет дирижировать этими концертами, в которых солируют скрипачка Арабелла Штайнбахер и виолончелистка Юлия Хаген.
Немецкая скрипачка Арабелла Штейнбахер родилась в Мюнхене, музыкой начала заниматься в возрасте трёх лет. В 2001 году она выиграла спонсорский приз Баварии и была награждена стипендией фонда Анны-Софи Муттер.
Ее репертуар включает более тридцати концертов для скрипки. Арабелла выступала с такими известнейшими коллективами, как Бостонский и Лондонский симфонические, Дрезденская Штаатскапелла и Дрезденский филармонический, Чикагский и Филадельфийский симфонические, Оркестр Парижа, Национальный французский оркестр, а также Лейпцигский «Гевандхаус», Оркестр Баварского радио и многими другими.
Записи Арабеллы Штейнбахер, вышедшие под лейблом PENTATONE, принесли ей немало наград: Choc du mois («Потрясение месяца») журнала Le Monde de la Musique, две премии ECHO Klassik, две премии немецких критиков и звание «выбор редакции» журнала Gramophone.
Арабелла активно участвует в благотворительных акциях и программах, в частности, является послом международной конфедерации CARE, деятельность которой направлена на борьбу с нищетой и оказание гуманитарной помощи.
Играет на скрипке Booth работы Антонио Страдивари (1716), предоставленной фондом Nippon Music (Япония).
Австрийская виолончелистка Юлия Хаген принадлежит к числу самых многообещающих инструменталистов своего поколения. Она одинаково убедительна и в качестве солистки, и в выступлениях с камерными составами вместе с выдающимися музыкантами. Ее искусство сочетает техническое мастерство с высокими художественными стандартами.
Родившаяся в семье музыкантов в Зальцбурге в 1995 году, она начала играть на виолончели в возрасте пяти лет. Училась в Зальцбурге и в Вене, затем – в Университете искусств в Берлине.
Талантливая исполнительница дебютировала в 14 лет в качестве солистки Венского молодежного оркестра. С тех пор она много выступала по всей Европе и Японии, в том числе на таких площадках, как «Концертхаус» и «Музикферайн» в Вене, «Тонхалле» в Цюрихе, «Барбикан Холл» в Лондоне и «Сантори Холл» в Токио. Юлия Хаген играла с оркестром «Концертхауса» в Берлине, оркестром «Тонхалле» в Цюрихе, «Моцартеумом» в Зальцбурге, Оркестром Брукнера в Линце и «Кремератой Балтика».
Юлия Хаген также регулярно выступает в составах квартетов «Армида» и «Артемида».
У Юлии ангажементы на «Festspielfrühling Rügen», на фестивале камерной музыки в Экс-ан-Провансе, на фестивале Risor, а также на норвежском фестивале камерной музыки Rosendal.
Она – лауреат премии Международного конкурса виолончелистов в Лютцене и Конкурса виолончелистов Mazzacurati, награждена премией в области культуры Hajek-Boss-Wagner и премией Nicolas Firmenich фестиваля в Вербье как лучшая молодая виолончелистка.
Дирижер Кирилл Карабиц учился в Киевской консерватории и Венской академии музыки. Сотрудничал с Будапештским фестивальным оркестром и с филармоническим оркестром Французского радио. В возрасте 33 лет стал главным дирижером Борнемутского симфонического оркестра — одного из ведущих симфонических оркестров Великобритании. В 2013 году Британское Королевское филармоническое общество присудило Кириллу приз в номинации «Дирижер года». В марте 2024 года он также получил почетный орден от короля Великобритании (Honorary OBE) за «за заслуги в музыкальной отрасли и популяризацию симфонических произведений из Украины и Восточной Европы». Недавно был назначен главным дирижером оперы и оркестра в городе Веймар в Германии.
Его отец Иван Федорович Карабиц (1945-2002) – выдающийся украинский композитор, педагог, музыкальный и общественный деятель, народный артист Украины – был также директором и художественным руководителем Международного музыкального фестиваля «Kyiv Music Fest». Тринадцатый фестиваль «Kyiv Music Fest» был посвящен его памяти. В 1995 году Иван Карабиц стал одним из учредителей Международного благотворительного фонда конкурса памяти Владимира Горовица и постоянным председателем жюри Международного конкурса молодых пианистов памяти В. Горовица. С 1998 года был художественным руководителем международного музыкального фестиваля «Киевские летние музыкальные вечера».
Иван Карабиц участвовал в работе Всеамериканской ассоциации администраторов музыкальных учебных заведений (1995, Миннеаполис, США), читал лекции по украинской музыке в Украинском институте Америки (Нью-Йорк), в Университете Невады (США), был приглашен Чикагским симфоническим оркестром в качестве композитора-резидента.
Кирилл Карабиц так говорит о Пятой симфонии Сергея Прокофьева: «Имя Прокофьева – особенное. Он родился на Донбассе и провел там свою юность, поэтому всегда считал себя и украинским композитором…
С Донбассом у меня эмоциональная связь через моего отца – он был оттуда родом. И Прокофьев родился и жил там до 18 лет. Я пропагандирую творчество Прокофьева, записал в Англии его симфонии. Мне интересно понять, связывает ли Прокофьева что-то с Украиной, кроме места рождения и жизни в юности? Мне кажется, у него в музыке есть моменты, которые однозначно подчеркивают его любовь к нашей земле… Он владел разными техниками, но его музыка рассчитана на эмоции, а не только на интеллект».
Симфония № 5, B-dur, op. 100, написана Сергеем Прокофьевым во время Великой Отечественной войны, в 1944 году. «Я стремился передать основную мысль этой симфонии – торжество человеческого духа», – писал автор. Пятая симфония была впервые исполнена 13 января 1945 года в Большом зале Московской консерватории Государственным симфоническим оркестром СССР. Дирижировал сам Прокофьев. Святослав Рихтер, присутствовавший на первом исполнении симфонии, писал: «В Пятой симфонии он встает во всю величину своего гения. Вместе с тем, там – время и история, война, патриотизм, победа…»
Двойной концерт для скрипки и виолончели с оркестром ля минор стал произведением, ознаменовавшим начало позднего периода творчества Иоганнеса Брамса.
Произведение было завершено в 1887 году. Девять лет прошло со времен создания Концерта для скрипки с оркестром, тоже связанного со знаменитым скрипачом-виртуозом Йозефом Иоахимом. Музыкант и композитор были дружны много лет, но их дружба омрачилась неприятием Брамса развода Иоахима с певицей Амалией Шиевайс, Брамс отговаривал друга от развода, а когда брак все же был расторгнут, написал Амалии письмо, исполненное сочувствия, в котором заявил, что никогда не оправдывал Иоахима и прекрасно знает «злополучное свойство его характера». Этот поступок композитора послужил причиной разрыва дружеских отношений. Лишь по прошествии семи лет состоялось примирение, в честь которого и был написан Двойной концерт. Восстановление добрых отношений с Иоахимом было настолько важно для композитора, что перед тем, как приступить к работе над произведением, он спросил согласия у скрипача.
Важную роль в Концерте играет мотив ля-ми-фа (A-E-F в буквенной системе) – это не что иное, как перестановка первых букв немецкой фразы «Frei aber einsam» («Свободный, но одинокий») – таков был личный девиз Йозефа Иоахима. Однако при написании двойного концерта Брамс имел в виду и еще одного музыканта, который тоже был его другом, – виолончелиста Роберта Хаусмана.
В сентябре 1887 года оба инструменталиста впервые сыграли произведение в Баден-Бадене перед несколькими приглашенными гостями, среди которых была Клара Шуман. Баден-Баденским курортным оркестром дирижировал автор. Публичная премьера состоялась в октябре того же года в кельнском театре «Гюрцених» с его оркестром и вновь под управлением Брамса. После нескольких исполнений, прошедших в течение концертного сезона 1887-1888 годов, Иоганнес Брамс передал Иоахиму рукопись Концерта с дарственной надписью: «Тому, для кого он был написан». В 1888 году Концерта был впервые опубликован в издательстве Зимрока.
*******
Иерусалимский симфонический оркестр
Дирижер – Кирилл Карабиц
Солируют:
Арабелла Штайнбахер – скрипка
Юлия Хаген – виолончель
В программе:
Сергей Прокофьев. Пятая симфония
Иоганнес Брамс. Двойной концерт для скрипки и виолончели с оркестром
Иван Карабиц. Серенада для струнных
14 мая, среда, 19:30, Иерусалим, «Театрон Иерушалаим», зал Генри Крауна
15 мая, четверг, 20:00, Петах-Тиква, зал «Гейхал ха-Тарбут»
Билеты в кассе «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/82114 или на сайте Иерусалимского симфонического оркестра
Текст – Маша Хинич.
Фотографии: Кирилл Карабиц – Denis Manokha, Mark Allan
Арабелла Штайнбахер – Co_Merz
Юлия Хаген – Simon Pauly
Снимки Иерусалимского симфонического оркестра: Boris Shahnovich
Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting