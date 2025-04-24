Штайнбахер и Хаген представляют: Двойной концерт Брамса для скрипки и виолончели с оркестром

Верхнее фото: Kirill Karabits – photo © Mark Allan

14 мая | среда |19:30 | Иерусалим, Театрон Иерушалаим, зал Генри Крауна

15 мая | четверг |20:00 | Петах-Тиква, Гехал ха-Тарбут

В программе:

Пятая симфония Прокофьева,

Двойной концерт Брамса для скрипки, виолончели и оркестра

Серенада для струнных Ивана Карабица

Дирижер – Кирилл Карабиц

Арабелла Штайнбахер – скрипка

Юлия Хаген – виолончель

14 мая в Иерусалиме и 15 мая в Петах-Тикве Иерусалимский симфонический оркестр даст концерт, в программу которого включены Пятая симфония Прокофьева, Двойной концерт для струнных Брамса и Серенада для струнных Ивана Карабица, известнейшего украинского композитора, сын которого – дирижёр Кирилл Карабиц – и будет дирижировать этими концертами, в которых солируют скрипачка Арабелла Штайнбахер и виолончелистка Юлия Хаген.

Немецкая скрипачка Арабелла Штейнбахер родилась в Мюнхене, музыкой начала заниматься в возрасте трёх лет. В 2001 году она выиграла спонсорский приз Баварии и была награждена стипендией фонда Анны-Софи Муттер.

Ее репертуар включает более тридцати концертов для скрипки. Арабелла выступала с такими известнейшими коллективами, как Бостонский и Лондонский симфонические, Дрезденская Штаатскапелла и Дрезденский филармонический, Чикагский и Филадельфийский симфонические, Оркестр Парижа, Национальный французский оркестр, а также Лейпцигский «Гевандхаус», Оркестр Баварского радио и многими другими.

Записи Арабеллы Штейнбахер, вышедшие под лейблом PENTATONE, принесли ей немало наград: Choc du mois («Потрясение месяца») журнала Le Monde de la Musique, две премии ECHO Klassik, две премии немецких критиков и звание «выбор редакции» журнала Gramophone.

Арабелла активно участвует в благотворительных акциях и программах, в частности, является послом международной конфедерации CARE, деятельность которой направлена на борьбу с нищетой и оказание гуманитарной помощи.

Играет на скрипке Booth работы Антонио Страдивари (1716), предоставленной фондом Nippon Music (Япония).

Австрийская виолончелистка Юлия Хаген принадлежит к числу самых многообещающих инструменталистов своего поколения. Она одинаково убедительна и в качестве солистки, и в выступлениях с камерными составами вместе с выдающимися музыкантами. Ее искусство сочетает техническое мастерство с высокими художественными стандартами.

Родившаяся в семье музыкантов в Зальцбурге в 1995 году, она начала играть на виолончели в возрасте пяти лет. Училась в Зальцбурге и в Вене, затем – в Университете искусств в Берлине.

Талантливая исполнительница дебютировала в 14 лет в качестве солистки Венского молодежного оркестра. С тех пор она много выступала по всей Европе и Японии, в том числе на таких площадках, как «Концертхаус» и «Музикферайн» в Вене, «Тонхалле» в Цюрихе, «Барбикан Холл» в Лондоне и «Сантори Холл» в Токио. Юлия Хаген играла с оркестром «Концертхауса» в Берлине, оркестром «Тонхалле» в Цюрихе, «Моцартеумом» в Зальцбурге, Оркестром Брукнера в Линце и «Кремератой Балтика».

Юлия Хаген также регулярно выступает в составах квартетов «Армида» и «Артемида».

У Юлии ангажементы на «Festspielfrühling Rügen», на фестивале камерной музыки в Экс-ан-Провансе, на фестивале Risor, а также на норвежском фестивале камерной музыки Rosendal.

Она – лауреат премии Международного конкурса виолончелистов в Лютцене и Конкурса виолончелистов Mazzacurati, награждена премией в области культуры Hajek-Boss-Wagner и премией Nicolas Firmenich фестиваля в Вербье как лучшая молодая виолончелистка.