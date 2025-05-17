На верхнем снимке – Юлиан Рахлин и Сара Мак-Элрави на концерте – фото из личного архива артистов

Иерусалимский симфонический оркестр, Юлиан Рахлин и Сара Мак-Элрави представят в Израиле новую программу «Трансцендентная любовь». Всего два концерта – в Иерусалиме и в Тель-Авиве. 13 и 16 июня 2025 года.

Произведения Моцарта и Беньямина Юсупова, звучащие в июньской программе Иерусалимского симфонического оркестра «Трансцендентная любовь», объединяет не только общая тема – глубокая духовная экспрессия, но и виртуозный исполнительский дуэт Юлиана Рахлина и Сары Мак-Элрави, пары на сцене и в жизни. В Концертной симфонии Моцарта они предстанут как равные партнеры в диалоге скрипки и альта. А в новом концерте Юсупова альт Сары, которой концерт посвящен, станет голосом той самой любви, что не ограничивается земными пределами.

«Трансцендентная любовь – это одно из высших проявлений любви, которое не связано с чувствами и эмоциями. Такая любовь не зависит от внешних факторов и обстоятельств, а исходит из глубины души и является результатом духовного развития личности. Трансцендентная любовь выходит за пределы физического мира и связывает человека с высшими силами и духовными ценностями, – так говорит штатный композитор Иерусалимского симфонического оркестра Беньямин Юсупов. – Что находится за пределами нашего сознания? Как сильное чувство проникает через миры и куда оно попадает в конечном счете? Все эти вопросы занимали меня долгие годы. Я очень рад, что благодаря заказу Иерусалимского симфонического оркестра мне была предоставлена возможность сочинить новый альтовый концерт, и я решил соединить загадочно-трансцендентное звучание альта с идеей бесконечной любви. Это привлекало меня еще и потому, что идея моего первого альтового концерта, заказанного и исполненного Максимом Венгеровым, была как раз совершенно противоположной – тот концерт соединял экспрессивную интонацию с элементами рока и танго. Новое произведение одночастное. Оно написано для стандартного парного состава оркестра. Я хотел, чтобы ничто не отвлекало слушателя от главного: течения неуловимой музыкальной фразы в космосе звуков. Ничто не должно мешать трансформации тайны во времени и пространстве».

Мировая премьера Концерта Беньямина Юсупова для альта с оркестром № 2, названного «Трансцендентная любовь», состоится в одноименной программе в июне этого года. Рядом прозвучат божественная Концертная симфония для скрипки и альта с оркестром Моцарта и «Картинки с выставки» Мусоргского в оркестровке Равеля.

Концертная симфония для скрипки, альта и оркестра, К. 364, написана Моцартом в 1779 году в Зальцбурге, после его концертного тура по Европе. Во время этой поездки он познакомился в Мангейме с тамошним великолепным оркестром, который славился на всю Европу как «армия генералов», ибо состоял из блестящих музыкантов. Каждый из них являлся и солистом, а многие – еще и композиторами. Там же Моцарт увлекся жанром концертной симфонии. Вернувшись в родной город, 23-летний композитор создал свое собственное сочинение в этом жанре. Sinfonia Concertante с солирующими скрипкой и альтом словно подвела итоги тому, чего он достиг на тот момент как художник, идеально сочетая виртуозность и глубокую экспрессию.

Юлиан Рахлин вырос и получил образование в Европе. Очень многое в его жизни связано с Израилем. С 1990 года он практически ежегодно приезжает к нам в страну. Главным дирижером Иерусалимского симфонического оркестра он является с осени 2023 года, возглавляя параллельно Симфонический оркестр Кристиансанна (столица Южной Норвегии) с сезона 2023/24, а также являясь главным приглашенным дирижером Филармонического оркестра Турку (Финляндия) и художественным руководителем фестиваля во дворце Эстерхази в Айзенштадте (Австрия).

Юлиан Рахлин родился в 1974 году в Вильнюсе, в семье музыкантов (отец – виолончелист, мать – пианистка). В 1978-м семья эмигрировала из СССР. Рахлин учился в Венской консерватории у знаменитого педагога Бориса Кушнира и брал частные уроки у Пинхаса Цукермана.

Завоевав в 1988 году престижную награду «Юный музыкант года» конкурса «Евровидения» в Амстердаме, Рахлин приобрел мировую известность. Он стал самым молодым солистом в истории Венского филармонического оркестра. Его дебютным выступлением с этим коллективом дирижировал Риккардо Мути. С тех пор партнерами Юлиана являются лучшие оркестры и дирижеры.

Рахлин зарекомендовал себя и как замечательный альтист. Взявшись за альт по совету Пинхаса Цукермана, он начал карьеру на этом инструменте с участия в исполнении квартетов Гайдна. Сегодня в репертуаре Рахлина – все основные сольные и камерные сочинения, написанные для альта.

Со времени своего дирижерского дебюта в 1998 году Юлиан Рахлин сотрудничал с такими коллективами, как английский оркестр «Академии святого Мартина в полях», Копенгагенский филармонический и Люцернский симфонический оркестры, Венский «Тонкюнстлероркестр», Национальный симфонический оркестр Ирландии, Филармонический оркестр Словении, Чешский и Израильский филармонические оркестры, оркестр Итальянской Швейцарии, «Виртуозы Москвы», Английский камерный оркестр, камерные оркестры Цюриха и Лозанны, «Зальцбургская камерата», Немецкий камерный филармонический оркестр Бремена.

Канадская скрипачка и альтистка Сара Мак-Элрави была названа изданием Naples Daily News «совершенной исполнительницей», а The Prague Post добавил: «Исполнительница с божественным, изысканным звуком».

Сара Мак-Элрави получила образование в Кливлендском институте музыки. Затем окончила двухлетнюю программу, курируемую Токийским струнным квартетом, в Школе музыки Йельского университета.

Она активно концертирует, участвуя как в симфонических, так и в камерных концертах. Скрипачка получила признание в Европе, Северной Америке и Азии. Она принимала участие во многих фестивалях: Пражский весенний фестиваль, фестиваль классической музыки в Сионе, фестиваль «Юлиан Рахлин и друзья» в Пальма-де-Майорке, фестиваль камерной музыки в Оттаве и Международный фестиваль Янин Янсен.

Сара также известна как одна из основательниц и участниц удостоенного множества наград Linden String Quartet, игра которого была названа журналом Strad Magazine «отшлифованной, блестящей и точной». Ансамбль – обладатель многочисленных музыкальных наград, среди которых Золотая медаль и главный приз на Национальном музыкальном конкурсе камерных ансамблей Fischoff. Linden String Quartet сотрудничает с Нью-Йоркской гильдией концертных исполнителей.

В 2014 году Мак-Элрави основала Общество камерной музыки Мексики (Chamber Music Society México), в качестве художественного руководителя которого организует концерты мирового уровня и образовательные программы для одаренных молодых музыкантов в Мехико.

Сара Мак-Элрави играет на скрипке работы Фердинандо Гальяно (1791) и альте Лоренцо Сториони (1785), которые предоставлены ей в аренду венским частным фондом Dkfm. Angelika Prokopp Privatstiftung.

Композитор и дирижер Беньямин Юсупов является музыкальным руководителем и главным дирижером созданного им камерного оркестра «Солисты Израиля», в состав которого входят лучшие музыканты Израиля. Он также руководит на протяжении 10 лет Тель-Авивским молодежным оркестром.

Как дирижер Юсупов выступал во многих престижных залах мира с такими коллективами, как Люцернский симфонический, Филармонический оркестр Словении, «Симфониетта Амстердама», Филармонический оркестр Боготы, Исландский, Иерусалимский и Хайфский симфонические оркестры, и многими другими.

Беньямин Юсупов родился в Душанбе. Окончил Московскую консерваторию как композитор и дирижер. В 2001 году получил степень доктора философии в Университете Бар-Илан.

Его сочинения, эксклюзивными правами на которые владеет гамбургское издательство Sikorski, многократно исполнялись известными солистами и коллективам. Беньямин Юсупов тесно сотрудничает с такими выдающимися музыкантами, как Юлиан Рахлин, Миша Майский, Сергей Накаряков, Константин Лифшиц, Райнхольд Фридрих и другими.

Музыка Юсупова впитала разнообразнейшие стили и влияния, что и создает неповторимый язык композитора. Его сочинения отмечены многочисленными наградами.

Юсупов был удостоен премии «Шеровер» (1993), премий Премьер-Министра Израиля (1999, 2008), премий ACUM (2002, 2004), Премии Ландау в области исполнительского искусства (2007), премии Энгеля (2009) и премии ACUM за выдающиеся достижения (2016).

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Иерусалимский симфонический оркестр

Дирижер и солист – Юлиан Рахлин (скрипка)

Солистка – Сара Мак-Элрави (альт)

В программе:

В. А. Моцарт. Концертная симфония для скрипки и альта с оркестром, K. 364

М. П. Мусоргский (орк. М. Равеля). «Картинки с выставки»

Беньямин Юсупов. «Трансцендентная любовь», концерт для альта № 2 (мировая премьера).

13 июня, 11.30 – Тель-Авив, зал «Смоларш» (кампус Тель-Авивского университета)

16 июня, 19.30 – Иерусалим, зал Генри Крауна («Театрон Иерушалаим»)

Билеты уже в продаже на сайте Иерусалимского симфонического оркестра, а также в кассе «Браво» https://best.kassa.co.il/announce/82155

Фотографии: Julian Rachlin: ©Evgeny Evtiukhov, ©Vasilka Balevska, ©Janine Guldener

Sarah McElravy: ©Julia Wesely

Снимки Юлиана Рахлина и Сары Мак-Элрави с концертов – из личного архива артистов.

Портрет Беньямина Юсупова – ©Рина Юсупов

Оркестр: © Борис Шахнович

Автор текста: Маша Хинич

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting