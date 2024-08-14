DOCU.TEXT # 9 в Иерусалиме – с 18 по 22 августа 2024 года

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18 августа в Национальной библиотеке Израиля в Иерусалиме начинается 9-й фестиваль DOCU.TEXT, который проводится при поддержке фестиваля «Док-Авив». Ниже – о самом фестивале и о некоторых фильмах в его программе.

DOCU.TEXT – фестиваль документального кино в Национальной библиотеке Израиля в Иерусалиме проводится уже в 9-й раз и предлагает недолгую передышку от безумной реальности, показывая ее с разных сторон. С 18 по 22 августа в залах и во дворе Национальной библиотеки будут демонстрироваться лучшие новые документальные фильмы, а также проводится лекции, беседы, выставки, мастер-классы и т.д. |

Среди фильмов фестиваля: «Мы снова будем танцевать» — премьера | «Рав Овадия Йосеф — король сефардов» | «Ави Нешер — обмен словами» | «Если этот мир — море: Натан Йонатан» | «Ребе капоэйра» | «Вибрирующая буква» и многие другие.

Полностью программа фестиваля (24 фильма) – по ссылке https://docutext.nli.org.il/

Открытие фестиваля 18 августа – израильская премьера фильма “Мы снова будем танцевать” в присутствии режиссера Ярива Мозера.

Фильм – свидетельства выживших на фестивале Nova – Музыкальный фестиваль молодежи, прославляющий ценности мира, свободы и любви в природе, превратился в беспощадный террор, оставивший после себя убитых похищенных, раненных и выживших. Те, кто пережил Nova, воссоздают события, каждый со своей точки зрения, и вместе они стали свидетелями погубленной молодости.

Это документальный фильм, целью которого является донести до мира историю Nova из первых рук, от непосредственных свидетелей, интегрируя при этом визуальную документацию, собранную в полевых условиях. Фильм скрупулезно реконструирует события. Это страшное свидетельство, но оно должно распространиться по всему миру и достичь молодого поколения. Фильм режиссера Ярива Мозера, лауреата премии Офира («Эпилог Бен-Гуриона») подчеркивает героизм, человечность и солидарность израильских героев и выживших в борьбе со злом.

https://docutext.nli.org.il/movies/we-will-dance-again

https://www.youtube.com/watch?v=8pO5Mv5zXzo

Обратите внимание, что на фестивале также будет показан документальный фильм Вима Вендерса “Ансельм”.

Вим Вендерс снова погружается в глубины творческого процесса, на этот раз своего современника, соотечественника и скульптора Ансельма Кифера, показывая огромные инсталляции бунтарского и противоречивого художника, чьи монументальные работы, выходящие за рамки холста и сочетающие в себе фрагменты металла, землю и ткани – следуют призракам Германии и руинам истории. Как написали некоторые кинокритики, «Ансельм» — это подарок любителям искусства.

https://docutext.nli.org.il/movies/anselm

https://www.youtube.com/watch?v=QXv80_6YjEg

«Черный снег»

Docu.Text — фестиваль документального кино в Национальной библиотеке.

Наталья Зубкова живет в далеком сибирском городке. Однажды утром она видит ужасное зрелище: черный снег. С этого момента она берется сопротивляться близлежащей угольной шахте, безудержной коррупции и экологическому кризису, унесшему множество жертв.

«Черный снег» — мощное журналистское расследование о народной героине и ее безнадежной борьбе.

Вторник || 20 августа || 10:00

https://docutext.nli.org.il/en/movies/black-snow

“Черный снего” показывается на русскм языке, а вот фильм «Pianoforte» – о закулисье престижнейшего мирового конкурса пианистов имени Шопена с субтитрами на русском.

https://docutext.nli.org.il/en/movies/pianoforte

https://www.youtube.com/watch?v=Tk5fikI4X08 – я посмотрела трейлер и мне очень понравилось – очень! Владимир Ашкенази, Марта Аргерих, Мицуко Учида, Кристиан Циммерман – многие великие пианисты оказалась в центре внимания после победы в этом конкурсе, самом престижном из всех. Конкурс пианистов имени Шопена проводится в Варшаве с 1927 года и предъявляет исключительные требования к тем, кому удается принять в нём участие. Все они мечтают о победе, но что происходит за кулисами? Полный потрясающей музыки и колоритных персонажей (пианистов и тех, кто с ними), этот фильм приглашает пережить драму в close-up формате.

Про все фильмы можно прочитать вот здесь https://docutext.nli.org.il/en/alphabet