Tel Aviv Dance 2023: двухнедельный праздник танцевального искусства

Фестиваль Tel Aviv Dance – традиционный, международный, летний, прекрасный, танцевальный и не только танцевальный… В этом году в нем принимают участие

уникальные артисты и компании из разных стран: от Новой Зеландии до Танзании. Среди участников фестиваля: Сильвия Грибауди из Италии, швейцарско-французская компания Beaver Dam Company, чешский мим Радим Визвари, израильские хореографы – Ясмин Годер, Михаэль Гетман, Ади Бутрус и другие. Впервые фестиваль запускает программу «Tel Aviv Dance Nights» совместно с клубом «Тедер» и возобновляет стрит-данс программу Cypher Connection («Зашифрованные связи») – открытый широкой публике хип-хоп ивент на площади Центра Сюзан Далаль при участии танцоров со всего мира.

Фестиваль откроется праздничным вечером с показом спектакля «Все, что мне нужно» в исполнении швейцарско-французской компании Beaver Dam. Известный хореограф Эдуар Ю, обладатель швейцарской премии «Выдающийся танцовщик» 2019 года, создает сложный и захватывающий танец с аллюзиями на современных политиков, с острым социальным месседжем о власти, анархии и свободе;

«A Corpo Libro» итальянки Сильвии Грибауди представляет собой юмористический перформанс – бунт женщины, стремящейся к свободе.

Шоу «Свидетель» Веры Ондарсиковой из Чехии рисует утопический пейзаж, напоминающий о великих и наводящих на размышления кинематографических моментах, рассказывающих об отношениях между человеком и природой.

«Пространства» Став Струз – история о потерях войны и голосах тех, кто устал от героизма.

В «SOS – Songs of Sequence» хореографа Ясмин Годер ансамбль из 11 танцовщиков призывает публику к совместному путешествию и созданию содружества, основанного на сопереживании. Dance On Ensemble, берлинская компания, состоящая из профессиональных танцовщиков старше 40 лет с долгой балетной карьерой за плечами, представит «Безмолвные произведения» Люсинды Чайлдс, одной из самых заметных хореографов 20 века. С другой стороны, Амит Ной, восходящий новозеландский хореограф, обращается к феномену детей «третьей культуры» (TCK -Third Culture Kid), создавая хореографию для четырех поколений одной семьи.

В свете прошлогоднего успеха Tel Aviv Dance вновь открывает свои двери для местного и международного сообществ уличных танцев. Цель – дать возможность новым танцорам и зрителям познакомиться с различными стилями, такими как: хип-хоп, хаус, брейк-данс и другими.

В рамках фестиваля будет представлен проект «Cypher Connection» – открытое широкой публике хип-хоп мероприятие, которое состоится в понедельник, 24 июля, на главной площади Центра Сюзан Далаль. Программа этого года посвящена расширению прав и возможностей женщин с акцентом на женщин, действующих в области хип-хопа. Она будет включать женский баттл 7 To Smoke с приглашенными артистами из США: Miss Funk Aka Jackey Lopez и The Versa Style Ladies и Германии: Мозес Джосес и Никки Шелл, а также вас ждет джем-сейшн для всех уличных стилей, вечеринка и брейк-шоу в клубе «Тедер».

Также будет представлена урбанистическая танцевальная программа, включающая в себя мастер-классы для молодых танцоров из разных сообществ, включая детей и подростков из группы риска и т.д.

Обратите внимание и на программу Tel Aviv Dance Nights, организуемую Центром Сюзан Далаль в сотрудничестве с клубом «Тедер». В поздние вечерние часы будут проходить “after-party” после крупных мероприятий: вечеринка после хип-хоп мероприятия 24 июля и заключительная вечеринка после финального спектакля «Отражения» Ади Бутруса.

Анат Фишер Левентон, генеральный директор Центра Сюзан Далаль:

«Ежегодный фестиваль Tel Aviv Dance проходит в Центре Сюзан Далаль вот уже 25 лет. В этом году мы разработали разнообразную и увлекательную программу фестиваля, включающую выступления зарубежных и местных танцевальных компаний, стрит-данс ивенты и спектакли для всей семьи. Это настоящий праздник танца с разнообразной и современной программой. Мы приглашаем публику открыть для себя новые таланты, увидеть танцы разных культур и стилей, а также спектакли, подходящие как для любителей танцев, так и для всей семьи».

Наоми Перлов, художественный руководитель Центра Сюзан Далаль:

«Фестиваль приглашает вас открыть уникальный и увлекательный мир каждого артиста и артистки, по-новому взглянуть на танец, играющий жизненно важную роль в объединении людей, в слиянии культур и в развитии международного языка танца. Фестиваль стал магнитом как для танцовщиков и хореографов из-за рубежа, так и для израильских исполнителей и исполнительниц, в том числе и благодаря программе 1|2|3, которую Центр осуществляет уже второй год подряд».

О Центре Сюзан Далаль:

Центр Сюзан Далаль, основанный в 1989 году – самый крупный центр танцевального искусства в Израиле на протяжении тридцати с лишним лет.

Этот культурный центр расположен в отдельном комплексе в Тель-Авиве, район Неве-Цедек. Ежегодно здесь проходит более 600 разнообразных постановок, мероприятий, фестивалей, программ, резиденций и мастер-классов в области современного танца и исполнительского искусства.

С момента основания Центр занимается популяризацией израильского танца на международном уровне и позиционированием танца, как центральной части израильской культуры на местном уровне. Центр стал профессиональным трамплином для многих израильских хореографов, создав десятки инновационных программ для поддержки танцевального комьюнити, а также платформ для знакомства с молодыми артистами и привлечения новой аудитории к жанру танца. В 2010 году Центр Сюзан Далаль стал лауреатом Премии Израиля в области танцевального искусства.

Об избранных представлениях фестиваля:

Фестиваль откроет постановка швейцарско-французской компании Beaver Dam Company – «All I Need». Хореограф Эдуар Ю изобретает сложный и захватывающий стратегический балет, погружая своих танцовщиков в игровую структуру. Вдохновленные современными политическими деятелями, они воплощают интенсивную, но точную энергию, создавая на сцене взрывной, захватывающий и виртуозный экспириенс.

«A Corpo Libero» Сильвии Грибауди – итальянского хореографа, возвышающей представления о человеческих несовершенствах до формы искусства, выходящей за рамки клише. Через танец и текст, с теплотой и легкостью, спектакль раскрывает нашу человечность. Сильвия Грибауди – хореограф и перформер из Италии. С 2004 года она сосредоточила свои исследования на социальном воздействии, поместив в центр своего хореографического языка элементы комизма и отношения между публикой и исполнителями.

«A Corpo Libero» – юмористический перформанс бунта женщины, стремящейся к свободе.

«Свидетель» – перформанс чешки Веры Ондрасиковой, приглашает увидеть утопический пейзаж, кинематографические моменты, поучаствовать в размышлениях о взаимоотношениях человека и природы.

«Пространства» Став Струз – история о потерях войны и голосах тех, кто устал от героизма.

«S.O.S. – Songs of Sequence» Ясмин Годдер – ансамбль из 11 исполнителей приглашает публику пройти вместе путь к созданию сообщества, основанном на чувстве сопереживания.

«Произведения в тишине» Люсинды Чайлдс, одной из самых заметных хореографов 20-го века, в исполнении Dance On Ensemble – берлинской труппы для профессиональных танцовщиков старше 40 лет.

Амит Ной, начинающий хореограф из Новой Зеландии, обращается к феномену Third Culture Kids (TCK), создавая хореографию для четырех поколений одной семьи.

