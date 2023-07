Танцы на Фестивале танца – новые, непривычные, социальные и отличные!

Заглавное фото: BEAVER DAM COMPANY – All I Need – photo by © David Kretonic

Вчера вечером в Тель-Авивском Центре Сюзан Далаль открылся Фестиваль Tel-Aviv Dance. И был нам танец.

Мнения немедленно разделились. Мне – понравилось. Фестиваль – он на то и фестиваль, чтобы спорили, смотрели, внимали новому, обсуждали, встречались, приходи до и оставались после (после – ди-джейские вечеринки на площади Центра). Фестиваль – это анти-косность взглядов и приветствие идей и их воплощений. Идей новых, других, иных, зачастую непривычных.

Открылся фестиваль постановкой «All I Need» – «Все, что мне нужно» – швейцаро-французской компании Beaver Dam («Бобровая дамба») в хореографии Эдуара Ю, обладателя швейцарской премии «Выдающийся танцовщик» Swiss Dance Awards 2019 года, соткавшего балет сложный, развивающийся по спирали – игра, борьба, жизнь, политика, разочарование, согласие. Балет со сложной структурой, интенсивный, точный, захватывающий. Этот балет – и сатира на современных политиков, с социальными аллюзиями, с острым социальным месседжем о власти, анархии и свободе; и тонкий баланс чувств и отношений на выходе из враждебного мира. Это развитие и танца и общества: от первых сцен, когда мы видим непонятную, даже слегка неряшливую, растерянную группу из 9 танцовщиков до финальных когда поражаешься координации, точности, развитию идеи.

«Все, что мне нужно» – это стремление к самореализации, попытка избежать тотальной конфронтации, это потребность человека быть в коллективе, быть выслушанным. Слушать друг друга – вот всё, что нам нужно. Премьера постановки «Все, что мне нужно» состоялась в 2021 году на Каннском фестивале танца.

9 танцоров – каждый должен отвоевать свою территорию в этой игре Го, договорившись с противником. Не забудьте, что дело происходит в танце, в пьянящей энергии, в плотном упругом пространстве синхронизации и движений – от хаотических до гармонических, в динамике современной хореографии от удивительных элементов из конструктора хореографа до обрывков street-dance.

Кстати, почему группа называется Beaver Dam? Думаю потому, что бобры строят свои дамбы, модифицируя природную среду, экосистему. Beaver Dam Company, созданная Эдваром Ю (известного также сотрудничеством с Хофншем Шехтером), в 2014-м году и базирующуюся в Женеве и Анси, также модифицирует экосистему современного танец, мешая виртуозность с юмором, непосредственностью и даже с легким хулиганством.

Еще один показ представления «Все, что мне нужно» – сегодня, 19 июля, в 20:00.

В четверг, 20 июля, в 13:00, Эдвар Ю проведет свой мастер-класс в Центре Сюзан Далаль.

В четверг, 19 июля и в пятницу 20 июля на фестивале будет показан балет «А Corpo Libero» – юмористический перформанс – бунт женщины, стремящейся к свободе. Сильвия Грибауди – итальянская хореограф, возвышающая представления о человеческих несовершенствах до формы искусства, выходящая за рамки клише. Я бы сказала, выпрыгивающая за рамки клише. Через танец и текст, с теплотой и легкостью, спектакль раскрывает сам характер женщины, ее недовольство, ее устремления, ее мысли, ее отношение к тому, как общество воспринимает ее тело – не всегда совершенное с точки зрения общества. А с точки зрения самой женщины?

Сильвия Грибауди – хореограф и перформер из Италии. С 2004 года она сосредоточила свои исследования на социальном воздействии, поместив в центр своего хореографического языка элементы комизма и отношения между публикой и исполнителями. Название спектакля, переводимое с итальянского как «Свободное тело», собственно говоря и олицетворяет главную идею балет «А Corpo Libero» – исследование свободы и выражения через движение тела.Сюжет «А Corpo Libero» строится на метафорической основе, а не на линеарной повествовательности. Каждый балетный номер отражает определенную эмоцию или идею, позволяя зрителям интерпретировать происходящее на сцене..

«А Corpo Libero» – это текучесть, неадекватность, это заполнение пространства, рассказ о несовершенстве человеческого тела и нормальности. И это некая издевка над штампами, призыв к несогласию и к свободе.

Сильвия Грибауди – хореограф неформальный и ироничный, она черпает вдохновение из мира образов колумбийского художника и скульптора Фернандо Ботеро, из мира Джейн Фонды 1980-х годов, из концепции решения задачи прорваться сквозь собственные границы. Но, прежде всего, ее балеты – это бунт тела.

Посмотреть «А Corpo Libero» Сильвии Грибауди можно в четверг, 20 июля в 20:00 и в пятницу, 21 июля, в 13:30. В субботу, 22 июля. В 10:00 пройдет мастер-класс Сильвии Грибауди.

«Wacati» («Момент») – мультидисциплинарное произведение, сочетающее в традиционные танцевальные элементы с современными; танцевальное представление Nantea Dance Company – группы из Танзании , которое включает в себя дуэт и показ двух короткометражных фильмов («Дом» и «Тело против рта»), иллюстрирующие ряд сложных моментов и рассказывающие, как тот или иной случайный момент, происшествие могут изменить отношения, мысли, жизнь людей. «Вакати» – это спектакль-интерпретация силы, мужества, случайных событий, противостояния вызовам и моментов счастья в жизни. Через образы, танцы и музыку в «Вакати» показано, как можно найти поддержку, заботу и утешение – так что будем учиться таким позитивным моментам через танец.

«Дом» – фильм, основанный на реальной истории Самуэля Яфета и рассказывающий о преобразующей силе искусства, о том, как подросток, добывающий пропитание, примкнув к уличной банде, промышляющий воровством запчастей из автомобилей, стал профессиональным танцором и нашел новый дом в искусстве.

«Тело против рта» (Body vs. Mouth) – еще один документальный фильм, посвященный развитию постулата о том, что наши тела – часть природы: «Дайте своему телу возможность говорить. Природа говорит на своем собственном языке и говорит правду, но не через слова, а через силу движения, через само естество».

Nantea Dance Company – некоммерческая компания современного танца, базирующаяся в Танзании и состоящая из независимых местных танцевальных артистов. Группа была образована в 2015 году Тади Аллауи и Самуэлем Яфетом. Компания предлагает как различые шоу, так и общественные инициативы в надежде внести свой вклад в продвижение и развитие современной танцевальной сцены Танзании.

Представление «Wacati» будет показано завтра, в четверг, 20 июля, в 19:00. В пятницу, 21 июля, в 10:30 на фестивале пройдет мастер-класс при участии Тади Аллауи и Самуэля Яфета.

Дальнейшая программа и дополнительная информация на сайте фестиваля Tel-Aviv Dance 2023: https://telavivdance.suzannedellal.org.il/

Видео-тизер фестиваля: https://www.youtube.com/watch?v=HhbTdqI-zvI

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры и спорта, муниципалитета Тель-Авива

Текст – Маша Хинич. Фотографии предоставлены пресс-отделом Центра Сюзан Далаль.

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting