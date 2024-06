Джаз в Музее Иланы Гур в Старом Яффо. «Way of Tradition» – трио Йогева Шитрита 20 июня

Верхнее фото – © Peter Vitt

Перкуссионист Йогев Шитрит и его трио – постоянные гости джазовой программы Музея Иланы Гур в Старом Яффо. На сей раз они предлагают концерт под названием «Путь традиции» – «Way of Tradition», программа которого посвящена андалузскому джазу – ритмичному, «размашистому», темп которого точно совпадает с темпом веселья и радости в джазе. Этот концерт проходит в рамках подготовки к выпуску третьего альбома трио Йогева Шитрита – альбома инструментальной музыки «Way of Tradition», которую Йогев сочинил, спродюсировал и аранжировал. Эта музыка – сочетание традиционной музыки его юности – музыки андалузской, марокканской, израильской, музыки мелодичной, ритмичной и живой – с современным джазом и с музыкой мира, с классическими джазовыми импровизациями и этнической музыкой.

При этом творчество Йогева Шитрита берет начало в неоклассике, многие задаваемые им музыкальные темы выдержаны в этом стиле. С развитием каждой композиции начинают действовать правила джаза, постепенно усложняется аранжировка, звучат импровизации каждого из участников ансамбля, в которых можно услышать музыку мира.

В Яффо, 20 июня трио Йогева Шитрита выступает после успешного гастрольного турне по США, Колумбии, Дании и Германии…

Йогев Шитрит – барабанщик и композитор, бакалавр музыковедения Еврейского университета, выпускник школы Drummers Collective в Нью-Йорке и джазового колледжа «Римон» в Израиле. Его трио, начиная с 2016 года, выступало более чем в тридцати странах на фестивалях и в клубах, в том числе и на престижном Панамском джазовом фестивале, в Кеннеди-Центре в Вашингтоне, на престижных сценах в США, в Италии, Гватемале, Казахстане, Коста-Рике, на Гаити, в Германии, Дании, Австрии, Латвии – практически везде. Йогев Шитрит – один из основателей известнейшей хип-хоп и фанк группы Coolooloosh, получившей широкую международную известность, игравшей, среди прочих, также с Кевином Махогани, Пауло Морелло и Чучито Вальдесом.

В 2016 году Шитрит основал свое трио с целью исполнять авторскую музыку. Записал и спродюсировал дебютный альбом «New Path» в сентябре 2016 года, и с тех пор группа выступает практически без перерыва. В марте 2019 года на джазовом фестивале Jazz Globus в Иерусалиме был записан концертный альбом «AS IS!», а в январе 2020 года Йогев выпустил свой второй студийный альбом «Безмятежность» – «Serenity».

Альбомы «New Path» и «Serenity» содержат инструментальные произведения, написанные, аранжированные и спродюсированные Шитритом, который играет на ударных и перкуссии. Он элегантно сочетает традиционную североафриканскую музыку, гнауа, андалузскую музыку своего марокканского наследия с современным джазом, еврейской и средиземноморской музыкой. Его влияние фанка и драм-н-бейса также заметно на некоторых треках. Шитрит также записывался и выступал со многими известными артистами, включая Чучито Вальдеса, Арни Лоуренса, Тиа Фуллер, Пауло Морелло, Кевина Махогани и других. Кроме того, Шитрит регулярно выступает в качестве внештатного исполнителя в различных проектах.

Давид Шитрит – пианист и музыкант, выпускник New York New School, играл с лучшими музыкантами страны, среди которых Мики Габриэлов, Захава Бен, Ран Данкер и Эли Батнер, выступал с различными ансамблями в клубах Нью-Йорка и всего мира. Давид Шитрит читает лекции по импровизации и латиноамериканской музыке в

колледже «Римон».

Бар Гева – известный израильский контрабасист и композитор, выступающий как со своим трио, так и с другими составами.

«Way of Tradition» – джазовое трио перкуссиониста Йогева Шитрита

Музей Иланы Гур. Четверг, 20 июня 2024 года. Концерт на крыше музея.

Йогев Шитрит – ударные, мелодии и продакшн

Бар Гева – бас

Давид Шитрит – фортепиано

19:00 экскурсия по музею

20:00 концерт на крыше музея

Цена билета на весь вечер (включая концерт, экскурсию, входной билет в музей и баночку пива) – 120 шекелей.

Заказ билетов по ссылке https://bit.ly/45oIyLV или по телефону 03-6837676.

Страница мероприятия https://www.facebook.com/events/765769332155638

Количество мест ограничено!

