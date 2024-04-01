Эдвин Мартон: ураган со скрипкой Страдивари

Знаменитый скрипач и композитор Эдвин Мартон, работающий на стыке классической и поп-музыки, представит 29 июня свое шоу Stradivarius. Единственный концерт в Израиле пройдет в Ашкелоне. В этом масштабном мультимедийном представлении, которое считается одним из самых успешных в карьере Мартона, примут участие израильский шоу-балет Sabotage и оркестр «Симфонет Раанана» под руководством дирижера Давида Зебы.

Эдвин Мартон – скрипач, в творчестве которого соединились разные культуры и музыкальные стили. Он родился в музыкальной семье, в селе Вилок в Закарпатье. Его отец венгр, а мама украинка, настоящее имя музыканта – Лайош Эдвин Чюри. В пять лет он взял в руки скрипку, а уже в семь играл скрипичные концерты Моцарта. Позже семья переехала в Венгрию, на родину отца, а затем мальчика приняли в одну из лучших музыкальных школ мира, из стен которой вышли великие музыканты – в Центральную музыкальную школу имени Чайковского в Москве. Так вундеркинд из закарпатской деревни начал свой путь в музыке. Ему было 12 лет, когда он дал своей первый серьезный концерт с Московским Симфоническим оркестром. Семилетнюю программу этой музыкальной школы он закончил за три года.

В 17-летнем возрасте он стал студентом Будапештской музыкальной академии имени Ференца Листа в классе знаменитого венгерского скрипача Гезы Капаса. Он учился и в музыкальной академии в Вене, участвовал в международных конкурсах скрипачей. А после окончания отправился в Нью-Йорк, где продолжил обучение в легендарной Джульярдской школе музыки. Его стали называть «принцем скрипки», наследником Паганини.

«В каждой из школ, в которых я учился, я изучал совершенно разные аспекты игры и выступления. В России это была дисциплинированная техника и жесткая система воспитания. В Будапеште и Вене именно европеизация звука несколько облегчила мою игру. А в Нью-Йорке я смог отточить свою исполнительскую технику, умение держаться на сцене и элементы шоу, что в итоге позволило мне выработать собственный стиль», – рассказывает Мартон.

Во время учебы в Джульярдской школе, где традиционно собираются самые одаренные музыканты мира, «исчез» Лайош Эдвин Чюри и появился Эдвин Мартон. Он много общался с диджеями, с поп-музыкантами, и начал движение от классической музыки высокого уровня к тому, что сегодня называют кроссовером – игрой на стыке жанров.

К двадцати годам одаренный скрипач уже объездил больше 30 стран, играл как классический скрипач на самых знаменитых сценах Европы. Но он хотел пойти дальше, создать собственное шоу, которое было бы актуально для современности.

Сначала он собрал камерный оркестр «Жемчужины классики», куда вошли 20 великолепных скрипачей и где Эдвин был дирижером и солистом. Затем он стал делать аранжировки классики, писать собственную музыку. По словам коллег, его легкость, азарт и тяга к новому не давали ему оставаться в жестких рамках классической музыки. К тому же он активно писал и собственную музыку. Шаг за шагом музыкант начал писать и исполнять музыку, объединяющую классическое и электронное звучание.

Он выпустил первый диск в 1996 году, а через год выиграл Международный конкурс скрипачей в Монреале и в качестве награды получил возможность играть на скрипке Страдивари. Награда и обладание скрипкой принесли молодому музыканту международную популярность. С той поры он играет на скрипках Страдивари уже много лет. Сегодня в его руках – скрипка 1699 года, на которой играл Никколо Паганини. Стоимость инструмента – 7 миллионов долларов.

В новом жанре Эдвин Мартон, как и в классике, сделал головокружительную карьеру. Его мастерство, волшебное звучание старинной скрипки в сочетании с электронными обработками, экспрессией и темпераментом музыканта покорили миллионы слушателей. Сегодня он один из главных мировых исполнителей в жанре классического кроссовера. Он продал более 5 миллионов альбомов, особенно популярными стали альбомы «Virtuoso», «Rock Symphony», «Stradivarous», «Stradivarius, vol.2».

Он сыграл тысячи концертов на всех пяти континентов. Мартон – лауреат музыкальной премии Emmy, обладатель MTV Music Awards Мартон и Eurovision. Он выступал с Глорией Гейнор, поп-певцом Силом и с британскими рокерами – группой Supertramp.

Мартон все время внедряется на незнакомую территорию, становится автором и участников необычных экспериментов с музыкой. Он выступал с другим немецким скрипачом, выступающем в жанре кроссовер – Дэвидом Гареттом. Большую славу принесли Мартону выступления в паре с мировыми звездами фигурного катания: Евгением Плющенко, Юдзуру Ханю, Стефаном Ламбьелем. Мартон не просто писал и аранжировал музыку для их выступлений, но и выходил на лед, чтобы исполнять музыку вживую. Это стало новинкой в фигурном катании и превратило выступления в уникальные концертные номера.

Эдвин Мартон будто достает из известной музыки ее чувственную составляющую и усиливает ее с помощью нового звучания. Он играет Вивальди и Моцарта, Чайковского и Бетховена, мелодии из знаменитых фильмов (у него есть целый альбом Hollywood), народные песни и арии из опер, и музыку собственного сочинения. Каждая композиция – маленький спектакль, в котором есть он и скрипка, игра ритма, света, танец и мультимедийные элементы.

Шоу Stradivarius, которое можно будет увидеть на единственном представлении в Израиле 29 июня – одно из самых популярных, с которым он выступал в прославленных концертных залах разных стран. 29 июня в концертном зале Гейхал ха-Тарбут в Ашкелоне на сцене вместе с музыкантом оркестр «Симфонет Раанана» под руководством дирижера Давида Зебы и шоу-балет Sabotage Performance. Начало концерта – в 21.30



Заказ билетов:

Касса Гейхал ха-Тарбут Ашкелона – כנסים ואירועים | היכל התרבות אשקלון (htash.co.il)

Интернет-касса «Шоумен» – EDVIN MARTON – Шоу «Stradivarius» (showman.co.il)

Или по телефонам: Ашкелон 052-3706091; 052-3458831; 052-23124013

Ашдод 054-4867094

Беэр-Шева 050-7725491

Все фотографии предоставлены организаторами концерта («Питуах Кишрей Тарбут).