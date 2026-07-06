Ефим Шифрин в комедии «Последний стендап миллионера»

Верхнее Фото предоставлено организаторами гастролей

В декабре 2026 года израильских поклонников театра ждет встреча с комедией «Последний стендап миллионера» — спектаклем, где смешные недоразумения, романтические приключения и неожиданные жизненные открытия складываются в яркую и трогательную историю. Эта постановка собрала на одной сцене популярных актеров театра и кино, а одной из ее главных звезд стал народный любимец, блестящий актер, мастер тонкой иронии и глубокого драматического перевоплощения Ефим Шифрин.

В центре сюжета — американский миллионер Антуан Макдевис, привыкший считать, что деньги способны решить любую проблему. У него есть роскошный дом в Беверли-Хиллз, успех и состояние, но однажды он узнает новость, которая заставляет взглянуть на жизнь совершенно иначе: врачи сообщают, что ему осталось жить всего тридцать дней.

Потрясенный герой решает провести оставшееся время максимально ярко. Однако тщательно продуманный план рушится уже в первый вечер, когда вместо заказанной элитной спутницы на пороге появляется загадочная девушка с огромным чемоданом, объявляющая себя мастером аргентинского танго. С этого момента жизнь миллионера превращается в череду неожиданных событий, комических недоразумений, остроумных диалогов и эмоциональных открытий. Постепенно герой понимает, что самое ценное в жизни невозможно купить ни за какие деньги.

Спектакль поставил режиссер Игорь Касилов по пьесе Ольги Степновой – известного драматурга и сценариста, чья профессиональная карьера началась с работы над популярным комедийным сериалом «Солдаты. Снова в строю». Сегодня за её плечами десятки проектов для театра, кино и телевидения, а её пьесы отличаются живыми характерами, тонким юмором и умением говорить о серьёзных вещах легко и увлекательно.

Главной звездой постановки стал Ефим Шифрин. Многие по-прежнему воспринимают его прежде всего как блистательного комика, однако творческая биография артиста давно доказала, насколько широк его актерский диапазон. Выпускник Государственного института театрального искусства, ученик легендарного режиссера Романа Виктюка, Шифрин многие годы играет сложные драматические роли на театральной сцене, снимается в кино, выступает как певец и пишет книги.

За десятилетия творческой деятельности Шифрин создал собственный театр, стал лауреатом престижных профессиональных премий, сыграл десятки ярких ролей и заслужил репутацию артиста, способного одинаково убедительно заставить зрителей смеяться и сопереживать. Именно это качество особенно важно для «Последнего стендапа миллионера», где за внешней легкостью комедии скрывается история человека, неожиданно открывающего для себя радость искренних чувств и настоящих отношений.

Вместе с Шифриным на сцену выйдут популярные актеры театра и кино Денис Матросов, известный зрителям по сериалам «Две судьбы», «Профиль убийцы» и «Дом с лилиями», Анжелика Каширина – звезда популярных телевизионных комедийных проектов («Даёшь молодёжь!», «Анжелика» и др.), а также Юлия Куварзина, знакомая публике по сериалам «Воронины» и «Не родись красивой».

«Последний стендап миллионера» называют необычным сочетанием американского юмора, французской философии, аргентинского танго и блестящей актёрской игры. Пишут, что танцевальные сцены отличаются особой выразительностью, костюмы впечатляют продуманностью деталей, а Ефим Шифрин создаёт на сцене образ, который заставляет зрителей то смеяться до слёз, то искренне сопереживать происходящему.

Особое место в спектакле занимает танго. Этот танец-диалог становится не просто украшением постановки, а важной частью её эмоционального языка, придавая происходящему дополнительную страсть, динамику и драматизм.

Именно благодаря сочетанию юмора, романтики и танца история Антуана Макдевиса приобретает особое очарование и превращается в увлекательное театральное приключение.

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Израильские гастроли спектакля «Последний стендап миллионера» состосятся:

19 декабря — Кармиэль, «Гейхал а-Тарбут»

20 декабря — Тель-Авив, «Бейт а-Хаяль»

21 декабря — Хайфа, «Театрон а-Цафон»

22 декабря — Ашдод, Центр сценических искусств

Дополнительная информация и билеты: https://showman.co.il/e/posledniy-stendap-millionera/

Организаторы гастролей в Израиле компании AY Production под руководством Алона Юрика и YM Production под руководством Марка Юрика

Фотографии предоставлены организаторами гастролей.

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting