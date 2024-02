Элина Амромина и SymFunny: все музыканты любят похулиганить…

Верхнее фото: Элина Амромнина – Разговор с Хайфским оркестром – фото © Андрей Иосифов

Интервью первоначально опубликовано в издании “Вести” vesty.co.il

Элина Амромина – петербурженка, именно такая, какой вы ее себе представляете. В ней есть интеллигентность и внешняя хрупкость, в соединении с выразительной речью, уверенностью и иронией, без единой капли самолюбования. Хотя гордиться есть чем: Элина – успешный оперный режиссер, кроме того, оперная певица и актриса кино.

Она работала на оперных сценах Санкт-Петербурга и Вены, получила несколько премий международных кинофестивалей. С 2022 года она – израильтянка: выступает с концертами, снимает фильм и сотрудничает с Хайфским Симфоническим Оркестром. В качестве режиссера-постановщика Элина Амромина недавно присоединилась к проекту SymFunny – оригинальному мультижанровому музыкальному шоу, создателем, которого является замечательный музыкант и продюсер – Денис Вуль представляющему свое второе шоу «SymFunny на бис», премьера которого состоится 29 февраля в хайфском «Аудиториуме». Ольга Черномыс поговорила с Элиной о приключениях оперы, о том, где Моцарт проиграл Сальери, о музыкантском братстве и немножко о перламутровых пуговицах.

– Элина, вы просто человек-оркестр: и кино, и режиссура, и вокал. С чего начнем знакомство?

– Когда выдаешь такой «оркестровый» список, на память приходят известные строки «драмкружок, кружок по фото…» и подсознательно начинаешь уже представлять себе голос критика, который тебя с персонажем этого стиха ассоциирует: «Деточка, выберите что-нибудь одно», так что я обычно предпочитаю что-то оставлять на втором плане и концентрироваться на одном направлении.

– Тогда давайте выберем оперу, поскольку это, как я понимаю, ваша основная профессия.

– Да, я окончила Санкт-Петербургскую Консерваторию как режиссер музыкального театра. Моим мастером был режиссер Вадим Милков-Товстоногов, сын того самого Товстоногова. А по актерскому мастерству у меня даже два шефа. Сначала Николай Николаевич Трофимов, а на третьем курсе нас «перехватил» Александр Аркадьевич Белинский.

– Вы участвовали в известном петербургском фестивале «Опера – всем». Что это за проект?

– Это очень амбициозный проект, своеобразный привет европейским фестивалям вроде фестивалей в Брегенце и Экс-ан-Провансе. В самых культовых местах Петербурга – Петропавловская площадь, площадь перед Мариинским дворцом, на Елагином острове – проходят премьеры опер, с трансляцией на весь город и с бесплатным входом. Я много работала на этом фестивале и среди прочего ставила там «Пиковую даму», с замечательным дирижёром Оливером Ведером, который, кстати, учился у великого Мусина; «Любовный Напиток» с итальянским дирижером Марко Паче; «Евгения Онегина». Постановки шли у Елагина дворца на Елагином острове, несколько тысяч зрителей приходили на премьеру, а еще была и прямая телетрансляция (например, с «Пиковой дамой» и «Любовным напитком»).

– А чем вы занимались в Венской опере?

– Я работала ассистентом режиссера на постановке «Игрок» Достоевского. Там тогда собралась большая команда, в том числе артистов и музыкантов из разных стран бывшего СССР. Это был очень интересный опыт, впечатления, инсайдерский взгляд на Венскую оперу.

– Среди большого списка опер, которые вы поставили в Питере, есть любопытные названия. Например, опера Сальери «Вначале музыка, затем слова» (Prima la musica e poi le parole). Я никогда не слышала этого названия. Кто-то раньше ее вообще ставил в России?

– В Питере это было впервые. И для этой постановки я делала собственный поэтический перевод либретто.

– То есть, опера идет не на языке оригинала?

– В большинстве случаев я предпочитаю ставить на языке оригинала. Потому что у языка есть определенный вкус. Если вы послушаете, допустим, французскую оперу на итальянском языке, то вместо призывов к чести и долгу вам покажется, что речь о любви, мести и кинжалах. Музыка как бы та же, но все окрашено немного иначе.

– Так зачем же тогда перевод?

– Потому что это комическая опера, она – исключение. Нет смысла смотреть оперу, в которой поставлен каждый такт, где завязаны вместе жесты, смыслы, игра слов – если ты этого не понимаешь. Поэтому нужно, несмотря на свое чувство языка, переводить, раскрывать для публики тонкую сатиру либретто. И мне кажется перевод удался. Опера была поставлена для площадки «Петербург Концерт» в Доме Кочневой, причем это было соревнование двух одноактных опер. В одном отделении шел «Директор театра» Моцарта, в другом – опера Сальери. На самом деле, исторически так и было: обе оперы как раз и были написаны для состязания между композиторами и представлены в один вечер в Шёнбрунне на суд взыскательной публики – причуда императора Иосифа II.

– Кто победил?

– Сальери. И победил заслуженно, потому что Моцарт сделал «Директора театра» одной левой, он в то время занимался «Свадьбой Фигаро» и ему было не до того. У Сальери же полноценная опера, хоть и маленькая, и пусть он и не обошелся без объемных цитат (и не скрывал этого), но его собственных музыкальных находок там предостаточно.

– Вы ведь еще и певица, и кинопродюсер, и актриса, сыграли в нескольких фильмах. Короткометражный фильм «Выход» (The Way Out) о событиях 1941 года, где вы сыграли Эдит Гольдшмидт, еврейскую оперную диву – успешно прошел на международных фестивалях. Вы получили несколько премий за женскую роль. Какие из ваших умений и талантов оказались наиболее применимы в Израиле?

– Для того, чтобы петь, нужны только зал, аккомпаниатор и зрители. Режиссер – более требовательная профессия. Есть такая дирижерская байка. Однажды прославленный маэстро Мусин собрал своих студентов и спросил: «Дорогие мои, что самое главное для дирижера?». Они начали наперегонки говорить: «Абсолютный слух», «Понятный жест», «Умение читать партитуру», «Умение взаимодействовать с оркестром»… Он слушал их, слушал, а потом говорит: «Глупые! Главное для дирижера – иметь место работы». Так вот дирижеру нужен оркестр, а режиссеру подавай еще и хор, и солистов, и декорации. Поэтому, конечно, режиссеру-постановщику найти себе применение несколько сложнее, чем певцу.

– А как насчет выступлений в качестве певицы?

– У меня был концерт в Центре Фелиции Блюменталь в Тель-Авиве. Вместе с тенором Роном Заика мы собрали тематический концерт «Вокруг света в одном концерте», думали потом сделать мини-гастроли по Израилю. В сентябре мы с Хайфским Симфоническим Оркестром начали снимать полнометражный художественный фильм, посвященный музыкальному театру, опере – историю полную неожиданных сюжетных поворотов, юмора и прекрасной музыки. Но из-за войны все поставлено на паузу.

«Музыкальный проект SymFanny мы придумали для того, чтобы показать музыкальный мир закулисья. Вы все приходите, а мы в бабочках, серьезные. На самом деле у нас много смешного. И мы в этом концерте, в шоу рассказываем через музыку юмористические моменты, которые происходили с нами в жизни». Из интервью руководителя проекта SymFunny Дениса Вуля 9-му каналу израильского ТВ

– То, что вы делаете сейчас здесь, в Израиле – проект SymFunny – перекликается с жанром комической оперы?– Да, перекликается. Но с другой стороны, это редкий синтез. С оперой ведь все понятно: актеры поют, музыканты тихо сидят в оркестровой яме и что-то там хорошо играют. Иногда какой-то режиссер немножко шалит и вовлекает в действие дирижера или общается с музыкантом. Иногда бывают концертные проекты, например, знаменитый дуэт Алексея Игудесмана и Хён Ки Джу (IGUDESMAN & JOO – прим. О.Ч): скрипач и пианист, которые устраивают настоящие миниспектакли на сцене, легендарные братья Маркс – звезды золотого века голливуда и неподражаемый Виктор Борг– пианист и человек-шоу, но это единичные случаи. А у нас музыканты мало того, что играют на сцене – они при этом играют как актеры, и играют с текстами. Кроме того, почти все музыканты на каком-то этапе оказываются солистами. Есть прекрасная вокалистка, сопрано Елена Евтушенко. И практически у каждого при этом есть свое соло, каждый оказывается в свете прожектора.

– Такого поворота я в классической музыке и не помню.

– Это настоящий спектакль. Нет такого: один номер закончился, объявляем следующий. Мы двигаемся по сквозному сюжету, объединяя классический концерт и драму. Это действительно редкая птица на концертной эстраде. И трудная, потому что музыканты-инструменталисты к этому не приучены.

– И как они реагируют на такие вещи, ведь им приходится выходить из привычной комфорта?

– С одной стороны, это для них tour de force и работа на преодоление. Но с другой стороны, музыканты немножко дети. Пошалить мы все любим, а то, что мы делаем на сцене – шалость.

«Многие наши музыканты играют и в Хайфском Симфоническом Оркестре, и в джазовом биг-бэнде. Хайфский биг-бэнд существует уже 17 лет, это один из самых успешных проектов, которые рождались в Хайфе. Есть абонементы, всегда полные залы на концертах». Денис Вуль

– То есть, в этом шоу перемешаны музыкальные жанры?

– Да, мы начинаем с классики и потихонечку уходим и в сторону джаза, и современной эстрады, и даже в рок. От Пьяцоллы до Сен-Санса, до Листа, до Малера. Очень много всего. Звучит Россини, Пуччини, оперетта, попурри итальянских неаполитанских песен. Кроме того, мы все время превращаемся. Начинаем как одно, потом это произведение «сбрасывает одежды» и оказывается чем-то другим. Причем, все это делают одни и те же музыканты. У нас прекрасный аранжировщик Даниил Круглов, который сейчас трудится в поте лица.

– Такое смешение делает музыку легче для восприятия?

– Я бы не сказала, что наша задача облегчить восприятие. Возьмем «Маленькую ночную серенаду» Моцарта – она и так «удобоваримая», скажем такие кощунственные слова по поводу искусства. Мультижанровость – это дополнительный прожектор. Мы видели эту музыку строго в анфас, а тут повернули – и посмотрели, как она в профиль. Вы любите яблоки? А почему бы не сделать еще и яблочный пирог. И кому-то он понравится больше, чем яблоки. Это не способ облегчить музыку, это немножко другое блюдо.

«За два года Хайфский оркестр принял около 25 человек из Питера, Киева, Москвы. Причем, из лучших оркестров, которые там есть – Мариинский театр, Национальный оркестр Украины, Михайловский театр, Московская филармония и так далее. И музыканты продолжают приезжать, даже во время войны, не боятся. Они много знают, быстро интегрируются. Мы безумно рады, это настоящий подарок». Денис Вуль

– Когда вы работаете с музыкантами, приехавшими в Израиль в последние два года, в одно время с вами – вам с ними легче, чем с теми, кто здесь давно? Одна школа, одни учителя…

– Разница не принципиальная. Музыканты – это свой мир, они объединены музыкантской тусовкой гораздо больше, чем разъединены странами. Конечно, инструменталисты больше привязаны к своим оркестрам, чем вокалисты, которые поют по всему миру. Но в целом все очень интернационально.

– Хайфский оркестр, который существует чуть ли не с основания Израиля – основной костяк проекта SymFunny. Но будет, как я понимаю, не очень привычный состав?

– Хайфский Симфонический Оркестр, как и другие большие оркестры – это много десятков человек, количество музыкантов на сцене меняется в зависимости от программы. Допустим вы никогда не бывали на классическом концерте. Абсолютно «свежий взгляд», и вот вы приходите и видите: тут скрипки, тут еще одни – побольше – альты, третьи еще побольше – виолончели. А там еще та самая штука, на которой в фильме «в Джазе только девушки» играют – контрабас, кажется. А там позади ряд людей с какими-то дудками, еще ряд с другими причудливыми дудками, и где-то там вдалеке сидит блестящая «медь», которая так громко играет, что ее на пропустишь никогда. А уж если вступят ударные – то держитесь. Это море музыкантов, очень торжественное. И эти люди – такие разные начинают звучать как единый организм. Оркестр очень сложно организованный механизм. У нас, конечно все скромнее.Зато мы мобильны, веселы и ещё у нас присутствует медь, наш «ударный» отряд. Так что, это, конечно, не мини-состав оркестра – это уникальный ансамбль, под который пишутся авторские аранжировки.

– Будут и неожиданные инструменты?

– Самые разные. Что касается музыкантов медной группы, я до конца даже не знаю, кто на чем играет. Вот он пришел, достал из саквояжа инструмент, поиграл, потом открыл другой саквояжик и поиграл на другом инструменте. Это у скрипачей есть только их скрипка, а эти ребята могут сыграть нотку на одном, нотку на другом и в запасе всегда что-то третье.

– И еще он немножечко шьет. Очень по-израильски. С такими музыкантами можно что хочешь поставить в любом жанре.

– Это правда. И мы уже готовим еще один проект. 24-25 апреля мы открываем в Хайфе музыкальный абонемент на русском языке. Начинаем его с детской программы, с предварительным названием «В гостях у сказки». На этих концертах тоже объединяются музыка и спектакль, дети смогут познакомиться с музыкальными инструментами. Будет участвовать актер, который тоже приехал недавно – Евгений Кулаков, у него есть опыт подобной работы. Начинаем с произведения «Петя и волк» – это театрализованная сюита. Постепенно я хотела бы поставить и детские оперы, которых написано достаточно много, и музыка часто хорошая. Они короткие, ребенок не успевает устать, и это его может заинтересовать больше, чем, скажем, «Трубадур». Вообще, в Хайфе можно много что сделать. Я с большой надеждой смотрю на «Аудиториум», где прекрасный огромный зал, и сцена, и даже есть возможность сделать оркестровую яму.

– Элина, скажите честно: чего вам не хватает в Израиле из того, что было в Питере?

– Большого количества оперных театров. Дворцов. И пирожных из кондитерской «Север». Ну, этого мне везде не хватает. А в остальном… Нельзя перетащить один город в другой. Гуляя по Питеру, мы иногда шутили – взять бы его целиком и переместить весь куда-нибудь например в Италию, где климат лучше или море близко. Но не получится. Что есть – то есть, и «то же самое, но с перламутровыми пуговицами» – не работает. Каждое место обладает своим характером и с ним надо «находить общий язык», стремясь его улучшить, но не пытаясь превратить во что-либо иное.

******

Музыкально-развлекательное шоу «SymFunny на бис».

Хайфа, Аудиториум, зал «Раппопорт», 29 февраля 2024 года, четверг, 20:00

Участники: «SymFunny на бис»:

Скрипки – Марк Тиктинер, Влад Глуз, Илья Вульф, Наталья Алексеева, Андрей КузнецовАльты – Мария Нелюбина, Анна Шестакова

Виолончели – Игорь Танкевич, Мила Елина

Контрабас – Кирилл Соболев.

Ударные – Стас Зильберман

Труба – Михаил Головин

Валторна – Александр Болдырь

Фортепиано и аранжировки – Даниэль Круглов

Сопрано – Елена Евтушенко

Тромбон – Денис Вуль

Режиссёр – Элина АмроминаВ программе: Опера и джаз | Классика и Еврейские мелодии | Вальсы и Рок-композиции

Продюсер и создатель проекта «SymFunny на бис» – Денис Вуль, концертмейстер группы тромбонов Хайфского Симфонического Оркестра, продюсер Хайфского Биг-Бэнда.

Группа струнных инструментов из состава Хайфского Симфонического Оркестра.

Ритм группа Хайфского Биг-Бэнда

Заказ билетов в кассах:

«Этос» https://bit.ly/3Hw78zl

«Браво» – https://2.kassa.co.il/announce/SymFunny

или по телефону *9300

Фотографии предоставлены Элиной Амроминой