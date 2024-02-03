«SymFunny» на бис – 29 февраля в Хайфе

Верхнее фото – © Denis Katkin

Проект «SymFunny» возник в Израиле в Хайфе зимой прошлого года, когда в Израиле появились десятки известных музыкантов, аранжировщиков, композиторов. Выпускники престижных школ и консерваторий Москвы, Петербурга, Одессы, Киева, ученики именитых профессоров и великих маэстро, представители всех музыкальных специальностей, направлений и школ от оперы до джаза, от духовых до ударных, «звездным нашествием» ворвались в культурную жизнь страны. Появились и придумали вместе с музыкантами Хайфского Симфонического Оркестра проект «SymFunny», цель которого очень проста – дарить людям музыку и радость. В составе ансамбля «SymFunny» – классические музыканты и джазисты, оперная певица и композитор, аранжировщик и исполнитель.

Команда «SymFunny», как и все музыканты в Израиле, последние четыре месяца участвовала во многих благотворительных концертах. Музыканты ездили по кибуцам, где живут эвакуированные беженцы с юга и севера страны, играли на улицах и даже на пляжах для поднятия морального духа израильтян, но вот пришло время дать полноценный, особенный концерт. В Хайфском «Аудиториуме» в зале «Раппопорт» в самый последний день февраля состоится необыкновенное музыкальное шоу «SymFunny на бис», программа которого составлена из ярких, виртуозных произведений, обычно исполняемых на бис музыкантами и оркестрами. Яркие сольные номера в исполнении лучших артистов Израиля. «SymFunny на бис» – это и сочетание стилей: опера, классика, джаз и даже рок. Ни минуты скуки, только хиты… Моцарт, Вивальди, Чайковский, Шопен, Гершвин, Андерсон, Пьяццолла. В этот раз добавлены и медные духовые инструменты, что позволило расширить репертуар программы и включить в нее, к примеру, «Венецианский Карнавал» Паганини в переложении для трубы, тромбона и валторны.

Шедевры музыки сплетены в программе «SymFunny на бис» с музыкальным юмором. Великолепный оперный голос сопрано Елены Евтушенко украсит концерт, а режиссура Элины Амроминой сделает шоу незабываемым. Шоу «SymFunny на бис» – интерактивное: вы можете постоять рядом с пианистом, сделать селфи с барабанщиком и подержать на руках скрипачку или накормить виолончелиста «SymFunny на бис» – это еще много других сюрпризов. Приходите, не пожалеете!

Идея создания нового ансамбля «SymFunny» принадлежит музыканту и продюсеру Хайфского Симфонического Оркестра и Хайфского Биг-Бэнда Денису Вулю. Воодушевленный музыкальными проектами, в стиле «Комеди-Мьюзик», музыкант мечтал соединить в одном ансамбле струнные и духовые инструменты. Его первый опыт назывался «SymFunny-Brass» и начинался с квинтета медных духовых инструментов. Вместе с концертмейстером Хайфского Симфонического Оркестра Марком Тиктинером, Денис ввел струнную группу.

«Сегодня, – говорит Денис Вуль, – когда публика снова идет на концерты, а в Израиль приезжают музыканты высочайшего уровня из лучших оркестров Москвы и Санкт-Петербурга, мы возвращаемся к «SymFunny». Название построено на игре слов «симфония» и «фан», говорит само за себя. Великолепная музыка для души, релакса, развлечения. Мы хотим, чтобы вы увидели музыкантов, чаще играющих серьёзную симфоническую музыку, такими какие они есть – виртуозами, способными посмеяться на собой, зажечь, развеселить публику. «SymFunny» – это универсальный ансамбль лучших музыкантов, исполняющий виртуозно как «Времена года» Вивальди, так и современные джазовые хиты. Соединив струнный ансамбль симфонического оркестра с ритм-группой биг-бэнда, и, добавив оперное пение, мы открыли новые горизонты».

Итак, знакомьтесь:

Сопрано Елена Евтушенко владеет всеми вокальными техниками и исполняет самые сложные классические вокальные партии. Елена родилась в Грузии. Училась в Астраханской государственной консерватории. С огромным успехом спела на сцене театра Татьяну в «Евгений Онегине» Чайковского, «Мадам Баттерфляй» Пуччини, Дездемону в «Отелло» Верди. В 2016 году, в итальянской частной академии оперного искусства «Lyrica Santa Croce» певица прошла стажировку по классу маэстро Алессандро Свабба. Затем солировала в московском камерном хоре имени Минина. В Израиль переехала в 2019. Выступает в оперных-камерных концертах по всей стране. Пела в опере «Богема» Пуччини. В роли Селестины исполнила партию «Кармен» в спектакле «Вишневый сок» Марии Тавровской в Хайфском театре, участвовала в вокальном конкурсе «Сердце Иерусалима».

Скрипач Влад Глуз – концертмейстер вторых скрипок Хайфского Симфонического Оркестра. Окончил знаменитую Петербургскую консерваторию и много лет играл в камерном оркестре «Солисты Петербурга». 22 года работал в качестве концертмейстера оркестра Михайловского театра Оперы и Балета. Регулярно участвовал в концертах хасидской музыки в Петербургской синагоге и еврейских центрах. Сыграл роль Скрипача в популярном спектакле «Скрипач на крыше» по рассказам Шолом -Алейхема в театре «Балтийский дом». Весной 2022 репатриировался в Израиль.

Скрипач Андрей Кузнецов получил высшее музыкальное образование в Московской государственной консерватории имени Чайковского. Выступал сольно и в составе камерных ансамблей в Большом зале Московской консерватории, в концертном зале имени Чайковского. Перед отъездом в Израиль работал в Национальном филармоническом оркестре России под управлением Владимира Спивакова, в составе которого, помимо гастролей в разных странах, участвовал в концерте на международном форуме Катастрофы в комплексе Яд Вашем в 2020 году.

Альтистка Анна Шестакова родилась в Москве, в семье потомственных музыкантов. Ее дед, Юрий Вениаминович Шестаков, играл в группе первых скрипок Большого Симфонического Оркестра имени Чайковского. Ее отец, Михаил Юрьевич Шестаков, продолжил династию скрипачей и 25 лет он работал концертмейстером первых скрипок оркестра. Анна закончила Московскую Государственную Консерватории имени Чайковского. На пятом курсе консерватории начала играть в Большом Симфоническом Оркестре имени Чайковского и поработала в нем 11 лет. В Израиль репатриировалась в 2021 году и сразу начала работать в Хайфском Симфоническом Оркестре. Сыграла в составе оркестра в таких оперных постановках как «Тоска» Пуччини и «Кармен» Бизе.

Скрипач Илья Вульф репатрировался в Израиль из Ташкента в декабре 2021 года, закончив там консерваторию. Он не только удачно влился в Хайфский Симфонический но и создал трио “Люмино” которое успешно выступает в Израиле.

Скрипачка Наталья Алексеева родилась в Казани. Закончив Казанскую консерваторию, переехала в Москву. Была концертмейстером 2-х скрипок в камерном оркестре имени Гнесиных. Работала как приглашенный музыкант в Московском Симфоническом Оркестре, в оркестре Кинематографии, в Симфоническом Оркестре Радио «Орфей», в Симфоническом Оркестре Московской Консерватории. Несколько лет была концертмейстером группы вторых скрипок в симфо-джаз оркестре «Фонограф». Играла в Симфоническом оркестре Санкт-Петербурга под руководством Сергея Стадлера. Работала в Китае в составе Харбинского Симфонического оркестра. Весной 2022 года репатриировались с семьей в Израиль. Продолжила музыкальную карьеру в Хайфском Симфоническом оркестре в качестве приглашенного музыканта, а затем вошла в основной состав коллектива.

Проект был бы невозможен без композитора, аранжировщика, виртуозного пианиста Хайфского Симфонического Оркестра и Хайфского Биг-Бэнда Даниэля Круглова. Он является музыкальным руководителем и аранжировщиком «SymFunny».

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Музыкально-развлекательное шоу «SymFunny на бис»

Хайфа, Аудиториум, зал «Раппопорт», 29 февраля 2024 года, четверг, 20:00

Участники: «SymFunny на бис»:

Скрипки – Марк Тиктинер, Влад Глуз, Илья Вульф, Наталья Алексеева, Андрей Кузнецов

Альты – Мария Нелюбина, Анна Шестакова

Виолончели – Игорь Танкевич, Мила Елина

Контрабас – Кирилл Соболев.

Ударные – Стас Зильберман

Труба – Михаил Головин

Валторна – Александр Болдырь

Фортепиано и аранжировки – Даниэль Круглов

Сопрано – Елена Евтушенко

Тромбон – Денис Вуль

Режиссёр – Элина Амромина

В программе: Опера и джаз | Классика и Еврейские мелодии | Вальсы и Рок-композиции

Продюсер и создатель проекта «SymFunny на бис» – Денис Вуль, концертмейстер группы тромбонов Хайфского Симфонического Оркестра, продюсер Хайфского Биг-Бэнда.

Группа струнных инструментов из состава Хайфского Симфонического Оркестра.

Ритм группа Хайфского Биг-Бэнда

Заказ билетов в кассах: «Этос» https://bit.ly/3Hw78zl

«Браво» >>https://2.kassa.co.il/announce/SymFunny

или по телефону *9300

Фотографии (©Юлия Вендленд, Denis Katkin) – предоставлены проектом «SymFunny на бис»