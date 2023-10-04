Элла Пасик. Состояние духа

– Элла. Мы знакомы с вами много лет, разговаривали сотни раз, но недавно вы обронили в беседе, что у вас не часто берут интервью. Вот я и собралась взять у вас интервью без повода. Хотя повод нашелся быстро – организованные вами концерты «Синяя вечность» – трибьют Муслиму Магомаеву, которые пройдут уже совсем скоро – с 15 по 24 октября.

Но пока что давайте исправим ситуацию с интервью. Вы в Израиле уже 33 года занимаетесь многочисленными музыкальными проектами, я бы даже сказала бесконечным количеством проектов, и все же: с чего все началось и какой ваш любимый проект?

– Как-то много лет назад у меня все-таки брали интервью, а называлось оно – «Нет филармонии? Будет!». И филармония есть и процветает. Что же касается любимого жанра или любимого проекта, то у меня нет особо любимого конкретного специфического жанра или проекта. Может, барочная музыка чуть менее меня увлекает, но что касается романтизма, классики – то это моя любовь. Как и романсы, когда речь идет о вокальной музыке. Несколько раз я организовывала в Израиле конкурс романсов и в 2024-м году мы проведем в Израиле международный конкурс молодых исполнителей под названием «Голос романса».

– У вас огромный опыт работы с вокалистами…

– Да. У меня действительно опыт и исполнения романсов, и преподавания романса, и работы с вокалистами, поскольку я вокальный коучер, работала в филармонии в Украине, где жанр камерной вокальной музыки был более востребован, хотя и оперной музыкой я тоже всю жизнь занимаюсь, и очень серьезно. Стажировалась в Метрополитен-Опера у знаменитой Джоан Дорнеманн, позже организовывала значимые оперные концерты, продолжаю работать в международных мастер-классах в Израиле и за рубежом.

– Ваше имя ассоциируется в первую очередь с работой концертмейстера, в этом качестве вас знает множество израильских и зарубежных музыкантов. Но, расскажите пожалуйста, о вашей стажировке в Метрополитен-Опера.

– В Нью-Йорке с нами занимались блестящие педагоги с международными именами, в первую очередь Джоан Дорнеманн, работавшая в ту пору ассистентом великого дирижера Джеймса Ливайна. Дорнеманн – выдающийся педагог по вокалу. Любой музыкант нуждается в «ухе со стороны», а вокалист особенно, поэтому очень важно работать с ним над правильным звучанием, эстетикой эпохи, языком, помочь создать образ – у вокального коучера очень много задач. Я работала в Нью-Йорке также с такими выдающимися профессионалами, как Елена Курдина, тенор Нико Кастель – с ним мы «прошли» 20-30 арий, своим исполнением он «заражал» меня, заражал отношением к звуку, к образу, к передаче традиции. Наше искусство – преподавания ли музыки или присутствия на сцене – для меня заключается в том, чтобы «заразить» публику, для меня это главное, поэтому эмоции, и чувства, и, конечно, МЫСЛИ на сцене – это очень важно.

– Когда вы аккомпанируете солисту, то весь зал – его; все внимание публики приковано к нему, а имя концертмейстера называют в последнюю очередь. Вам не обидно? Ведь партии равноценные, но публика не всегда так считает…

– Когда ставится опера – это огромный труд сотни людей. Когда на сцене стоит вокалист – он впереди, и это замечательно. Концертмейстеру необходимо отсутствие эгоизма, и мы – концертмейстеры – обязаны понимать нашу непростую задачу. От аккомпаниаторов зависит очень много: понять ход мысли, развитие фразы, формы, кульминацию, включить тембры своей души. Нужно любить музыку, нужно любить артиста, с которым ты выступаешь, войти в такое состояние, чтобы вместе с ним передать идеи композитора. Важно, чтобы партнеры интеллектуально соответствовали друг другу, чтобы его интерпретация совпадала с моим ощущением – так рождаются ансамбли.

Чем талантливее артисты, с которыми я работаю, чем сложнее произведение, тем мне интереснее.

Первый человек, с которым я вышла на сцену в Израиле, был мой отец – Семен Захарович Нейштадт. Он прекрасно пел, хотя был преподавателем истории и директором школы. Папа пел всегда, на идиш, на русском, на украинском, у него был очень красивый тенор. Перед нашим отъездом он организовал в Украине еврейский музыкальный ансамбль «Ломир Але Инейнем» и позже, в Израиле, также создал музыкальный коллектив.

– А как так получилось: выйти на сцену сразу после приезда в Израиль?

– На второй или третий мой день в Израиле, в Петах-Тикве, где я живу по сей день, я пошла искать филармонию. Нас спрашивали, что вам нужно: кровать, стул, шкаф? А я ходила и искала пианино. Через несколько дней позвонил какой-то человек и сказал «пожалуйста, приходите, вы сможете у нас заниматься». Так я познакомилась с семьей Антопольских, владельцами аптеки, которые в свое время приехали из Польши. У них было немецкое пианино, и на этом пианино лежали ноты – Моцарт, Шопен! Так для меня начинался Израиль. Сейчас, прожив много лет в Израиле, я продолжаю помогать многим музыкантам и делаю это от всего сердца. Я состою в государственной сертификационной комиссии категории «Музыкальное исполнительство» при Министерстве абсорбции и интеграции.

– На вашем пути встречались многие замечательные люди и вы в свое время получили международный гран-при за свой вклад в развитие и популяризацию классического музыкального искусства, но этот вклад, как я теперь понимаю, не был бы возможен без пары Антопольских и других замечательных людей.

– Встреча с ними произошла в первую мою неделю в Израиле. Но, когда я спрашивала о филармонии в Петах-Тикве, многие люди вообще не понимали, что это такое. Очень много всего сделано за эти годы, и главное – никогда не сдаваться, не опускать руки, идти вперед, не ждать, что кто-то будет помогать.

– Все, за что вы ни возьметесь, у вас получаете. Вы придумываете музыкальные циклы в самых разных жанрах, вы их музыкальный редактор, создали несколько конкурсов, обладаете прекрасными организаторскими способностями. Это требует много сил, времени, здоровья. Как вы все это сочетаете?

– О здоровье никто не думает. Когда мне говорят – пойди к врачу, я отвечаю: мое лекарство – МУЗЫКА! На протяжении многих лет так я лечусь – к роялю, слушаю, играю. Вначале моя семья помогала мне – мои родители, муж, сын. Нам удалось создать музыкальный абонемент – еще в 1990-е. Первый ансамбль, который мы создали с единомышленниками назывался «Мацав Руах» – «Настроение». Но тогда я считала, что называю ансамбль «Состояние духа». И я была счастлива невероятно, что нашла такое точное название – определение духовности.

– Вернемся к вопросу о том, как сочетается творчество и логистика. Вы – в первую очередь – музыкант, и при этом руководите, преподаете, организуете и вдохновляете массу конкурсов, музыкальных серий, от камерных до симфонических, оперных постановок… На сон, как вы сказали, времени остается мало. Что важнее более, что менее важно?

– Самое важное – отдать все, что я знаю, что я могу. Максимум усилий, не считаясь ни со временем, ни со здоровьем. Публика каждый раз ждет нового, когда я выхожу на сцену. У меня с ней очень интересные, искренние отношения. Контакт с публикой – очень близкий, прямой диалог и этот очень интересно.

– А в чем, как вы считаете, выражается взнос алии в области классической музыки?

– На сегодняшний день почти все практически музыкальные события в Израиле связаны с нашей алией. Приехало очень много педагогов, музыкантов. До 1990-х годов уроки музыки были доступны только обеспеченным израильтянам. В 1990-е годы цены на уроки стали доступны, и благодаря этому многих детей начали учить музыке. И люди стали ходить на концерты. Я с самого начала стала вести концерты на двух языках – это было моей целью, я хотела познакомиться и с израильскими музыкантами. Я придумала и вела серию «Музыкальное утро» – концерты по пятницам, в которых принимали участие профессиональные исполнители и дети из городской консерватории. Я мечтаю возродить эту серию, считая, что это невероятно важно. И вот как-то я представляю музыканта, рассказываю, откуда он приехал, что он будет сейчас исполнять, и одна женщина, коренная израильтянка, сказала: «Дай Б-г, чтобы каждый день из самолета выходили такие люди, как вы».

– Я настроена скептически, не уверена, что сегодня может прозвучать подобная фраза. Но, тем не менее: прошло тридцать лет… Как за это время изменилось преподавание музыки в Израиле?

– Сейчас не хватает педагогов-музыкантов, хотя я считаю, что преподавать музыку можно в любом возрасте.

– Сохранилось ли к музыканту с русским акцентом такое же отношение в Израиле, каким оно было 30 лет назад?

– 30 лет назад для того, чтобы выйти на сцену, нужно было принести соответствующие документы, пройти прослушивания, у нас была серьезная «проверка качества».

– Какие, на ваш вкус, программы востребованы сегодня?

– Думаю, что можно говорить о влиянии «русской школы» на общую картину музыкального образования и концертной деятельности в Израиле: организовано много новых оркестров, ансамблей, происходит очень много музыкальных событий. Я достаточно объективна, так как вхожу в Музыкальный Общественный Совет при Министерстве Культуры, знаю общую картину. В Израиле живет замечательный человек, профессор Оксана Яблонская – гениальный музыкант и педагог. С Оксаной Михайловной меня связывает замечательная человеческая и творческая дружба, мы даже играли вместе в ансамбле. В Израиль приехало много серьезных музыкантов, и, если вы хотите дать качественное музыкальное образование своим детям, идите по правильным адресам.

– Вы также организуете гастроли. К примеру, ближайшие гастроли Константина Риттель-Кобылянского. Расскажите, пожалуйста, об этом.

– Я познакомилась с Константином шесть лет назад, и с тех пор мы работаем вместе, делаем замечательные вещи и в Израиле, и за границей, и это большое счастье. Он очень известный артист, звезда международного уровня, и познакомились мы благодаря фейсбуку. Одна поклонница его таланта спросила, не хочет ли он приехать в Израиль. А он обожает Израиль… Эта женщина нас познакомила. И когда я услышала запись, которую Константин мне прислал – я влюбилась в его голос. Я поняла, что это замечательный артист, что в нем есть страсть, огромная интеллектуальная сила, духовность, насыщенность. Он – большой музыкант, с большими возможностями, с колоссальной любовью к публике – это то, что нас объединяет. Мы бесконечно спорим и приходим к взаимопониманию, создавая вместе что-то очень интересное. Наши отношения базируются на том, что мы хотим всё отдать публике.

– Все ваши партнеры по сцене действуют, исходя из этого принципа?

– Да, я стараюсь выбирать партнеров по этому принципу. Меня когда-то спросили: какая у вас есть привилегия, и я ответила – у меня есть привилегия выбирать партнеров. Мы оба – и я, и Константин Риттель-Кобылянский – родом из Украины: он из Киева, из известной творческой семьи Кобылянских, а я – из Херсона, мой город – страдалец; то, что происходит – это трагедия, страшная трагедия. Мы сделали два больших концерта – в апреле прошлого года в Петах-Тикве, потому что я не могла не то, что спокойно сидеть, дышать не могла! По улицам моего города шли танки. И я поняла, что обязана что-то сделать. Константин как раз был в Израиле на гастролях, и в какой-то момент я просто ночью позвонила нашему мэру. И знаете, что он ответил? «Слава Украине!». И я поняла, что на сцене должны бы не только русскоязычные музыканты, но и коренные израильтяне, знающие, что такое тяготы войны, бесконечные и бессмысленные человеческие страдания. Никто из приглашенных артистов не отказался. Мы при содействии народного артиста Украины, моего многолетнего друга, недавно ушедшего гениального музыканта Яна Табачника, организовали большой концерт, в котором приняли участие Константин Риттель-Кобылянский, Дуду Фишер, Гиль Шохат, Саси Кешет. Выступали Оксана Яблонская, Дмитрий Яблонский, Жанна Гандельман, Лена Яралова. Вели концерт Наташа Манор и Ян Левинзон.

Константин больше двадцати лет живет в Германии, но мы оба очень сопереживаем стране, в которой мы родились.

– Мы говорили о том, как алия повлияла на процесс преподавания музыки в Израиле. А как она повлияла на вкусы публики? Видите ли вы изменения, и если, да, то какие?

– В свое время мне удалось воспитать публику. Моя цель – «поднимать», а не «опускать» публику, как это, к сожалению, бывает. Проект «Синяя вечность», музыкальным руководителем которого я являюсь, связан с именем большого гуманиста, величайшего человека и интернационалиста, гениального певца и композитора, истинного художника. Я сейчас живу этим проектом, посвященным Муслиму Магомедовичу Магомаеву. Тамара Ильинична Синявская услышала Константина Риттель-Кобылянского, ей очень понравился его голос, и она благословила наш проект, концерты которого пройдут в 9 городах Израиле с 15 по 24 октября, уже очень скоро. В качестве гостей этой программы приглашены прекрасный тенор Феликс Лифшиц, сопрано Алла Василевицкая – солистка Израильской Оперы, а также гости из Молдавии – группа DoReDos, призеры Евровидения.

Магомаева невозможно перепеть. Да никого не нужно перепевать, надо открыть свою душу, а Константин умеет это сделать. Мои коллеги пишут для этого проекта специальные аранжировки, мы создали для этих концертов особую оркестровую группу. Я надеюсь увидеть на концертах людей, которые любят искусство Муслима Магомаева. Мы хотим подарить им праздник, радость. Хотим, чтобы музыка соединила людей в этом мире ужасных конфликтов. Такой проект очень нужен – это же прекрасная музыка, композиторы, поэты и исполнители. Так что приходите на наши октябрьские концерты.

“Votre toast..”Escamillo,Konstantin Rittel-Kobylianski – YouTube

Prince Radjami’s aria from Die Bajadere (Kalman) Konstantin Rittel-Kobyliansi – YouTube

BE MY LOVE Konstantin Rittel-Кobylianski – YouTube

The World We Knew Konstantin Rittel-Kobylianski – YouTube

Расписание концертов и заказ билетов: https://showman.co.il/e/muslim-magomaev-v-izraile/

Фотографии предоставлены Эллой Пасик – из личного архива