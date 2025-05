«Emanuel Gat Dance» представляет: LOVETRAIN2020

В сентябре 2025 г. танцевальная компания Эмануэля Гата «Emanuel Gat Dance» возвращается в Израиль. В Оперном театре Тель-Авива будет представлена уникальная постановка LOVETRAIN2020. После работы с произведениями Пьера Булеза, Ребекки Сондерс и самого Гата для спектакля Story Water (Фестиваль в Авиньоне, 2018), балетный спектакль LOVETRAIN2020 разворачивается в пространстве, где движение и звук взаимодействуют и раскрывают очевидные, но почти незаметные слои человеческих отношений: встречи, расставания, симпатии и сомнения.

LOVETRAIN2020 — современный «мюзикл», основанный на великолепной музыке британского дуэта 1980-х годов Tears for Fears (Mad World, Shout, Everybody Wants to Rule the World, Change, Sowing the Seeds of Love и многие другие хиты той славной эпохи). Хореографическая ода звучанию и атмосфере 80-х, воплощённая в музыке Tears for Fears, с её стремлением к утопии и уникальным драйвом. Премьера спектакля состоялась 3 октября 2020 года в Опера Комеди, Montpellier Danse 40 Bis.

Профессиональное объединение театральной, музыкальной и танцевальной критики Франции признало LOVETRAIN2020 лучшим танцевальным представлением сезона 2020–2021.

Музыка: Tears For Fears (использованы композиции Ideas as Opiates, The Prisoner, The Working Hour (версия для фортепиано), Mad World, Pale Shelter, Memories Fade, The Way You Are, Listen, Everybody Wants to Rule the World, Shout, Famous Last Words, Sowing the Seeds of Love).

Эмануэль Гат – художественный руководитель и хореограф

Эмануэль Гат родился в Хадере в 1969 году. После службы в армии он поступил в Музыкальную академию Рубина в Тель-Авиве для развития своих музыкальных навыков. В 23 года он впервые познакомился с танцем на мастер-классе израильского хореографа Нира Бен-Галя. Через несколько месяцев Гат присоединился к компании Лиат Дрор и Нира Бен-Галя, с которой создал две работы и гастролировал по всему миру в качестве танцора. С 1994 года Эмануэль работает как независимый хореограф.

За последующие десять лет Гат разработал уникальный подход к созданию хореографии через многочисленные совместные проекты и постановки.

В 2004 году он основал свою компанию «Emanuel Gat Dance» в Центре Сюзан Далаль в Тель-Авиве и создал первые произведения: Winter Voyage на музыку Франца Шуберта и The Rite of Spring, оригинальную интерпретацию «Весны священной» Стравинского, которая получила премию Bessy Award за лучшую хореографию на фестивале в Линкольн-центре в Нью-Йорке в 2006 году.

Затем Эмануэль переехал во Францию, где продолжил творческую деятельность (Silent Ballet, Winter Variations, Brilliant Corners и др.). Его компания обрела международную известность и регулярно гастролирует по всему миру.

В 2013 году Гат стал приглашённым артистом фестиваля Montpellier Danse, где создал The Goldlandbergs и Corner Etudes, а также представил свою первую фотовыставку. Позднее последовали постановки Plage Romantique (2014) и SUNNY (2016) в сотрудничестве с музыкантом Авиром Леоном.

Гат работает с такими ведущими балетными труппами мира, как Парижская опера, Балет Рейна, Балет Национального театра Марселя, Танцтеатр Бремена, LA Dance Project и другие.

В 2020 году в разгар пандемии он создал спектакль LOVETRAIN2020, а в 2024 году представил Freedom Sonata на фестивале в Марселе.

Tears For Fears

Основатели группы Roland Orzabal и Curt Smith родились в 1961 году и познакомились в 13 лет в городе Бат, Англия. Оба пережили сложное детство в неполных семьях, что повлияло на тематику их творчества.

Название группы и её тексты связаны с интересом к психотерапии, особенно к технике первичного крика Артура Янова (Primal Scream), где центральную роль играет выражение подавленных эмоций. Песня Shout является прямым выражением этой идеи.

Первый альбом группы The Hurting (1983) отражает подростковые страдания эпохи Тэтчер. Такие песни, как Suffer the Children, Mad World, стали настоящим голосом поколения.

В следующем альбоме Songs from the Big Chair (1985) группа кардинально изменила стиль, добавив сложные аранжировки и элементы джаза, минимализма и даже конкретной музыки. Этот поиск музыкальности продолжался и в последующих альбомах (The Seeds of Love, Elemental, Raoul and the Kings of Spain).

Tears For Fears всегда отличались стремлением к музыкальному новаторству и глубокой текстовой проработке, что выделяет их на фоне других представителей новой волны.



Дизайн костюмов: Томас Бредли

Пошив костюмов: Томас Бредли, Вим Мюйлаэрт

Исполнители: Эглантин Барт, Тара Далли, Ноэ Жирар, Николин Дю Иверсен, Пепе Хаймес, Гилад Йерушалми, Олимпия Котопулос, Михаэль Лёр, Эмма Мутон, Риндра Расоавелосон, Абель Рохо Пупо, Сара Вильхельмссон.

Техническое руководство и световое сопровождение: Гийом Феврье

Звук: Фредерик Дюру

Гардероб: Мари-Пьер Кальес

Продюсирование: Emanuel Gat Dance: Мари-Пьер Гиоль, Мелани Бишо

Копродукция: Montpellier Danse 2020, Chaillot – Национальный театр танца, Arsenal Cité Musicale – Мец, Theater Freiburg, при поддержке Romaeuropa Festival.

При поддержке министерства культуры Франции, DRAC Прованс-Альпы-Лазурный берег, региона Южный Прованс-Альпы-Лазурный берег и совета департамента Буш-дю-Рон, а также Центра французской культуры Institut français.

Произведение создано в Agora – Международный центр танца в Монпелье.

Продолжительность: 75 минут, без антракта



Выступления компании «Emanuel Gat Dance» со спектаклем LOVETRAIN2020 пройдут в Оперном театре Тель-Авива:

18 сентября, четверг – в 20:00

19 сентября, пятница – в 13:00

20 сентября, суббота – в 17:00

Заказ билетов в кассе Оперного театра по телефону 03-6927777 или на сайте: https://www.israel-opera.co.il/?CategoryID=535&ArticleID=6673

Photos by Julia Gat

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting