EMIN в Израиле: два вечера музыки и любви летом 2026

Верхнее фото by Parviz Gasimzade

В июне 2026 года израильскую публику вновь ждет встреча с артистом, который умеет превращать концерт в откровенный разговор по душам. Многогранный и романтичный певец EMIN в рамках международного тура Maybe Tomorrow привезет в нашу страну новую программу, рожденную на стыке культур и музыкальных традиций – современную по звучанию и глубоко личную по настроению. 14 июня артист выступит в Ришон ле-Ционе, а 15 июня – в Хайфе. В концертах EMIN`a задействованы музыканты и большая техническая команда, а каждая деталь доведена до совершенства. При этом в центре всегда остается голос – мягкий, теплый, легко переходящий от романса к поп-балладе и от английской лирики к восточной интонации.

Аудитория уже знает, что значит вечер с EMIN’ом. Его предыдущий концерт в Израиле в 2022 году, в тель-авивском «Гейхал а-Тарбут», прошел с аншлагом. Тогда без громких спецэффектов EMIN сумел создать атмосферу искренности и доверия. Энергия зала была почти осязаемой – зрители разных поколений одинаково горячо принимали артиста.

Певец и успешный бизнесмен Эмин Агаларов, известный под творческим псевдонимом EMIN, начал свою музыкальную карьеру в 2006 году. Сегодня EMIN – народный артист Азербайджана, обладатель престижных международных наград, включая World Music Awards, и исполнитель с более чем двадцатью альбомами в дискографии. Особое место в творческой биографии EMIN’а занимает связь с Муслимом Магомаевым. Легендарный певец был другом семьи Агаларовых, бывал у них дома и поддерживал юного артиста. Позже EMIN не раз отдавал ему дань памяти, исполняя «Синюю вечность» так, что зал встречал песню стоя. В конце 2024 года он выпустил альбом «Верни мне музыку» – посвящение Магомаеву, получившее высокую оценку слушателей.

Трудолюбие, постоянный поиск нового звучания, смелость в экспериментах и уважение к традиции – все это делает EMIN’a артистом редкого масштаба. Он неизменно собирает полные залы, записывает дуэты с самыми известными исполнителями, выпускает альбом за альбомом, колесит по миру с успешными гастролями, и каждый концерт становится не просто выступлением, а событием.

В июне израильскую публику ждет именно такое событие: яркое, профессионально выверенное и эмоционально насыщенное. В программе прозвучат песни из нового альбома и любимые хиты: «Still», «Boomerang», «Нежная», «Жизнь игра», «Благодарю, Мама», «Я лучше всех живу» и многие другие композиции.

Концерты EMIN’а с программой Maybe Tomorrow в Израиле:

14 июня – Ришон ле-Цион, «Гейхал Меир ле-Тарбут»

15 июня – Хайфа, «Театрон а-Цафон»

Заказ билетов: https://showman.co.il/e/emin-maybe-tomorrow-tour-2026/

Гастроли организованы агентствами YM Production под руководством Марка Юрика и AY Production под руководством Алона Юрика.

Photos by Parviz Gasimzade

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting