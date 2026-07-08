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Концерты

Легенда возвращается: Энгельберт Хампердинк вновь выступит в Израиле

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Есть артисты, музыка которых не подвластна времени. Но Энгельберт Хампердинк сумел сделать, казалось бы, невозможное: в девяносто лет он переживает новую волну мировой популярности. Его песни неожиданно открывает для себя поколение, выросшее на стриминговых сервисах и супергеройских блокбастерах. Композиции легендарного британского певца звучат в фильмах и сериалах «Лунный рыцарь», «Быстрее пули» и «Академия Амбрелла», и миллионы молодых слушателей по всему миру заново влюбляются в его неповторимый голос.

25 и 26 января 2027 года Энгельберт Хампердинк вновь встретится с израильской публикой в рамках прощального тура The Last Waltz — Farewell Tour. В концертном зале «Гейхал а-Тарбут» в Тель-Авиве пройдут два концерта одного из самых романтичных исполнителей в истории мировой эстрады.

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За более чем шесть десятилетий на сцене Хампердинк стал обладателем четырех номинаций на премию «Грэмми», «Золотого глобуса» в номинации «Артист года», звезды на голливудской Аллее славы, а его альбомы разошлись по миру тиражом свыше 140 миллионов экземпляров, принеся артисту 64 золотых и 24 платиновых диска.

Но путь Хампердинка к мировой славе был вовсе не прост. Урожденный Арнольд Джордж Дорси, десятый ребенок в семье британского офицера, будущий кумир миллионов после школы работал в инженерной компании, а вечерами пел в пабах родного Лестера и развлекал публику пародиями на американского комика Джерри Льюиса. Первые записи успеха не принесли, затем последовала тяжелая болезнь – туберкулез, едва не поставивший крест на певческой карьере.

Переломным моментом стало знакомство с известным продюсером Гордоном Миллзом, который уже работал с Томом Джонсом. Именно он придумал своему подопечному необычный сценический псевдоним – Энгельберт Хампердинк – и помог заключить контракт со звукозаписывающей компанией. А настоящую мировую известность артисту принесла песня Release Me.

В 1967 году произошло событие, которое и сегодня считается одной из самых громких сенсаций в истории британской поп-музыки. Release Me не только возглавила хит-парады одиннадцати стран, но и не позволила синглу The Beatles с песнями Penny Lane и Strawberry Fields Forever подняться на первую строчку британского чарта. Позже композиция вошла в Книгу рекордов Гиннесса, проведя в британском хит-параде 56 недель подряд.

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С этого момента каждый новый альбом Хампердинка становился событием. Его пластинки расходились миллионными тиражами, концерты проходили при переполненных залах, а поклонницы встречали любимого артиста столь эмоционально, что во время выступлений буквально осыпали сцену предметами дамского гардероба.

Любопытно, что однажды именно Энгельберт невольно стал законодателем моды для самого Элвиса Пресли. Знаменитые пышные бакенбарды британского певца настолько впечатлили короля рок-н-ролла, что тот однажды появился с точно такими же. «Зачем ты украл мои бакенбарды?» – шутливо спросил Хампердинк, ворвавшись к нему после концерта. «На мне они тоже отлично смотрятся», – невозмутимо ответил Элвис. Позже он даже обыграл эту историю в одном из своих фильмов.

За годы карьеры мир навсегда полюбил британского певца с мощным баритоном диапазоном в две с половиной октавы, особой лирической манерой исполнения и безупречным чувством стиля. Его песни Release Me, The Last Waltz, A Man Without Love, Spanish Eyes, Quando, Quando, Quando, After the Lovin’, She, Can’t Take My Eyes Off You и многие другие давно стали классикой мировой эстрады.

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При этом, Хампердинк никогда не переставал двигаться вперед. Он продолжает активно гастролировать по всему миру, выступая в США, Европе, Канаде, Австралии и странах Азии, а в последние годы сумел покорить и цифровое пространство. Благодаря социальным сетям и современным стриминговым платформам его творчество открыло для себя новое поколение слушателей, еще раз подтвердив, что настоящая музыка не знает возраста.

Израильская публика хорошо помнит предыдущие гастроли артиста, неизменно проходившие при полных залах. И нет сомнений, что предстоящие концерты станут таким же ярким событием. Ведь возможность услышать вживую исполнителя, чьи песни уже давно стали частью истории мировой музыки, выпадает действительно нечасто. Именно поэтому два январских вечера в «Гейхал а-Тарбут» обещают стать настоящим праздником для всех поклонников красивой, романтической музыки и одного из самых узнаваемых голосов XX и XXI веков.
 

Всего два концерта Энгельберта Хампердинка:

25 и 26 января 2027 года, 20:30, в «Гейхал а-Тарбут» в Тель-Авиве

Билеты – в кассе «Eventim»: https://did.li/ourUY

Photos by Greg Gorman

Организатор гастролей: Алон Юрик , фирма AY Productions

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting

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