Энрико Масиас: «Вместе победим»

Легендарный французский шансонье, любимец публики Энрико Масиас выступит с тремя концертами в Израиле в июне 2024 года. Новый концертный тур Масиаса называется «Вместе победим», а его программа составлена из лучших хитов, когда-либо написанных и исполненных королем шансона. Особой гостьей нынешних гастролей Энрико Масиаса станет популярная израильская певица Зеава Бен.

«Вместе победим», – для Энрико Масиаса это не просто слова. Энрико любит нашу страну, поддерживает ЦАХАЛ и выступает здесь с концертами даже в самые сложные времена. Масиас пел для израильских солдат во время Шестидневной войны в 1967 году, выступал в Израиле во время войны Судного дня в 1973-м, год назад вместе с нами отпраздновал 74-й день рождения еврейского государства.

Теплое отношение к Израилю и поддержка нашей страны не проходят бесследно для артиста. В последнее время в некоторых странах слышны призывы бойкотировать выступления Энрико. Несмотря на это Масиас продолжает успешно выступать перед публикой во всем мире.

Гастон Гренассиа (настоящее имя Масиаса) родился в 1938 г. в алжирском городе Константина в еврейской сефардской семье. Щедро одаренный природой Гастон уже в 15 лет был принят в знаменитый оркестр Шейка Раймонда. Был школьным учителем. А в начале 1960-х годов, когда положение французских граждан в Алжире стало невыносимым и опасным, Гренассиа с женой бежал в континентальную Францию, где решил заняться музыкой профессионально. Он взял псевдоним Энрико Масиас и начал выступать со своими собственными песнями в ресторанах и кабаре. А весной 1964-года уже пел в знаменитом парижском зале «Олимпия».

За шесть десятилетий музыкальной карьеры Масиас написал больше 800 песен на многих языках, включая французский, иврит, испанский, итальянский, армянский, арабский и иврит. Выпустил 15 альбомов, а число его дисков и пластинок, проданных в мире, превысило 60 миллионов. Масиас выступал в самых престижных залах Европы и США, включая Карнеги-холл в Нью-Йорке и Альберт-холл в Лондоне. Гастролировал в Японии, Канаде, Италии и Испании, Египте и Турции. Снимался в кино и сериалах.

Его светлые, красивые и душевные песни олицетворяют собой переплетение культур и музыкальных традиций. Конечно же, вы слышали песню «Зингарелла» – возможно, на русском языке или на иврите. Многие считают ее цыганской народной, так указано на некоторых интернет-сайтах, но она была написана в 1988 году Энрико Масиасом!

Энрико Масиас даст в Израиле три концерта в рамках тура «Вместе победим»

27 июня 2024 (четверг) в 20:30 – Тель-Авив, «Гейхал а-тарбут»

1 июля 2024 (понедельник) в 20:00 – Хайфа, «Центр конгрессов»

2 июля 2024 (вторник) в 20:00 – Беэр-Шева, Центр сценических искусств

Билеты в кассе «Браво»: https://bit.ly/3UrRDQo

Билеты в кассе «Леан»: *8778, Leaan.co.il

Организатор гастролей в Израиле – компания «Шмуэль и Йоав Цемах LTD».

Photos:

Enrico by Itzick Biran

Zehava Ben by Eran Levi

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting