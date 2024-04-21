EPOS времен эскапизма

Источник иллюстрации – https://www.facebook.com/EposFilmFestival

C 23 по 27 апреля в Тель-Авивском музее искусств и во 2-м зале Тель-Авивской «Синематеке» пройдет уже 15-й израильский фестиваль фильмов о культуре и искусстве EPOS.

«EPOS» – кино, как искусство и кино об искусстве. Это фестиваль нерейтинговой, уже исчезающей культуры, один из самых интересных ежегодных тель-авивских фестивалей – фестиваль документального кино о разных сторонах искусства, причем каждый фильм этого фестиваля – сам по себе также произведение искусства, искусства кино. Три десятка фильмов из разных стран мира увидеть можно только на этом фестивале, когда на большом экране показываются истории жизни и творчества великих мастеров искусства, взгляд со стороны и изнутри на процессы творчества и удивительные культурные явления, о которых мы подчас ничего не знаем.

«EPOS» – это не просто показ фильмов, а встречи, лекции, семинары, конкурсы, показы студенческого кино, выставки, открытые кинопоказы и обсуждения с участием кинокритиков и искусствоведов, мероприятия для детей. Фестиваль поддерживается Тель-Авивским музеем, что означает простую вещь: вы пришли на фестиваль – вы пришли в музей, и можете в перерывах между показами побродить по его залам.

EPOS – фестиваль фильмов о культуре и искусстве – был основан в 2009 году Микки Лароном и Гиди Авиви. Фестиваль целиком и полностью посвящен «столкновению» различных искусств с искусством кино. В этом году из-за войны 7 октября фестиваль проходит в будние дни Песаха. И уже 12 лет как этот фестиваль – в этом году ставшией событием, которое выходит за рамки вызовов нынешней реальности – проходит во всех трех кинозалах Тель-Авивского музея искусств.

Представленные на фестивале фильмы – как документальные, так и художественные, посвящены людям искусства различных областей и непосредственно различным областям искусства: поэзии и литературе, архитектуре, танцу, различным жанрам музыки, изобразительному искусству, кино как искусству, дизайну, а в этом году и непосредственно самой кинематографии как инструменту протеста.

В этом году фестиваль впервые проведет конкурс израильских короткометражных фильмов продолжительностью до 30 минут. Конкурс представляет собой площадку для израильских фильмов о культуре и искусстве, которые редко показываются в других форматах.

Кроме того, будут показаны четыре «классических» израильских фильма из национального канона, некоторые из которых не демонстрировались более 30 лет, которые сегодня наверняка будут восприниматься иначе.

В международную программу фестиваля вошли около 30 фильмов со всего мира, уже завоевавшие награды и показывавшиеся на множестве фестивалей по всему миру. Сейчас же на фестивале EPOS пройдет их израильская премьера.

В этом году на фестивале также подчёркивается особую дань уважения киношколе колледжа Сапир, расположенной в Сдероте – будут показаны уникальные танцевальные видеоработы, созданные в колледже студентами на протяжении некольких лет.

Документирование искусства и культуры не просто важно для фестиваля EPOS, но является его видением – сохранение культурных ценностей для будущих поколений благодаря кинодокументалистике.

Своей целью фестиваль видит исследование роли личности в искусстве и возможность рассказать об искусстве посредствам искусства кино. Именно так, хотя это и тавтология: об искусстве через искусство. И потому еще одной целью фестиваля «EPOS» является расширение границ взаимодействия кино и искусства, в связи с чем местом проведения фестиваля выбран именно музей искусства.

Основная часть программы «EPOS» состоит из документальных фильмов, наиболее объективно отражающих индивидуальный творческий путь ярких творческих личностей 20 и 21 века, мировые художественные процессы и актуальные течения в искусстве.

Программа фестиваля выложена вот здесь https://www.filmart.co.il/schedule/?lang=en&d=23-4-2024

Страница в фейсбуке – https://www.facebook.com/EposFilmFestival

Сразу обратите внимание на фильм, завершающий фестиваль – «Кармен» испанского режиссера Карроса Сауры, вышедший на экраны в 1983 году. Эх, какая ностальгия!

Знаменитый фильм, в котором снимался величайший танцор фламенко всех времён и народов. Антони Гадес. Роль Кармен исполняла Лаура дель Соль. В фильме также снимались знаменитая танцовщица и актриса Кристина Ойос и Пако Де Лусия – также величайший, но гитарист всех времен и народов.

На фестивале EPOS будет показана новая копия этого фильма, номинированная на премию «Оскар» 1983 года. А вообще-то этот показ – напоминание о большом таланте испанского режиссёра одного из самых важных европейских режиссёров конца XX века, и он будет показан в годовщину его смерти.

А откроется фестиваль 24 апреля показом фильма нидерландского режиссёра Саскии Боддекке «Их сцена (английская версия названия – «Inside my head») о невероятной группе театральный труппе актёров с различными формами инвалидности или отставание в развитии. Фильм рассказывает о репетиционном процессе спектакле -красочной сказки по сути, смешивающегося с очень непростой повседневной жизни актёров.

Всё, что посередине между открытием и закрытием фестиваля можно посмотреть на сайте https://www.filmart.co.il/.

Напомню, что помимо полнометражных фильмов, в фестиваль включена программа коротких – от двух до пяти минут – фильмов видео-данса студентов колледжа «Сапир», а также необычная «Поэтическая программа» – объединённые в один вечер 13 коротких – от 2 минут до 15 – фильмов о поэтах. Как сказал один из героев «Поэзия – это эскапизм нашего времени». Да и всё наше время – эскапизм, что и подчерквает программа фестиваля EPOS.

И последняя рекомендация – всё-таки сложно остановиться, когда речь идёт о такой интересный программе: израильский фильм 1967 года «Он шёл по полям» режиссёра Иосифа Мило, в котором играет22-летний Аси Даян – сабра, красавец, символ нового израильтянина, как и герой этого фильма Ури, которого играет Аси Даян. Сам же фильм – оду Израилю и «израильскости» далекого прошлого – основан на популярном романе Моше Шамира 1947 года, который считается основополагающим текстом в израильской литературе, и на успешной пьесе, основанной на книге, которая была поставлена в израильских театрах. Сюжет представляет собой трагическую историю любви между Ури, кибуцником, который вступает в Пальмах и погибает в бою, и Микой, новой репатрианткой «оттуда» – из Холокоста. Режиссером фильма стал Йосеф Мило, один из самых успешных театральных режиссеров Израиля, а песни из этого фильма выдающегося израильского композитора Саши Аргова с тех пор стали классикой – https://www.filmart.co.il/movie/he-walked-through-the-fields/?lang=en