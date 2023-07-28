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Страна фестивалей

Ещё один фестиваль в Иерусалиме – Фестиваль фринджа в «Бейт-Мазья»

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Этим летом Иерусалим  – чемпион по фестивалям ( я не имею ввиду  затянувшийся politic-absurd-fest). Среди прочих – фестиваль фринджа  в  «Бейт-Мазья»,  на улице Месилат Йешарим 18,  в самом центре недалеко от рынка Махане Йегуда. Это фестиваль независимого театра, небольших трупп. моноспектаклей, театрально-хореографических представлений,  музыки,  сценических скетчей и даже выпивки. Так написан на сайте фестиваля bmz.co.il/jerufringe2023/  (фейсбук https://www.facebook.com/masietheatercenter/ )- и в качестве итоговой строки  – слова «Иерусалимские заветы».
Начнутся  заветы 30 июля,  продлятся до 5 августа. Старт фестивалю даст психоделическая рок-оперы по книге Курта Воннегута «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей» , а  финале будет показан веселый, музыкальный, мультимедийный  перформанс  «Пита-Поп»,  в котором утверждается что пита – это не просто лаваш с кармашком, а средство для преодоления уныния. инструмент для того, чтобы справиться с унынием
На сайте фестиваля есть подробное расписание и описание каждого спектакля, в которых  много сатиры, боли, грусти, музыки, движения. Меньше – веселых шуток и хохм, но чувство юмора пока еще не отменили. Спектакли  абсурда,  с непредсказуемыми коллизиями  и попытками найти выход из ситуаций вне зоны комфорта и контроля, найти способ снова быть вместе. Спектакли, посвященные женщинам из ортодоксальной среды. Есть мюзикл и многожанровые   мультимедийные перформансы, хореографические постановки.  Есть спектакли- дискуссии независимых актёров и режиссёров . Есть спектакли,  уже показывавшие на фестивале в Акко и в Тель-Авивской  «Цавте», есть визуальные перформансы и технологические шоу.
Все представления – для взрослых  и всего одно для детей под названием «Счастливый трутень и все остальные». И вот  как раз «Трутень» – веселый и смешной, и пройдет в 11:00 утра в пятницу, 4 августа.

Вся остальная информация – вот здесь bmz.co.il/jerufringe2023/

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