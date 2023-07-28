Ещё один фестиваль в Иерусалиме – Фестиваль фринджа в «Бейт-Мазья»

Этим летом Иерусалим – чемпион по фестивалям ( я не имею ввиду затянувшийся politic-absurd-fest). Среди прочих – фестиваль фринджа в «Бейт-Мазья», на улице Месилат Йешарим 18, в самом центре недалеко от рынка Махане Йегуда. Это фестиваль независимого театра, небольших трупп. моноспектаклей, театрально-хореографических представлений, музыки, сценических скетчей и даже выпивки. Так написан на сайте фестиваля bmz.co.il/jerufringe2023/ (фейсбук https://www.facebook.com/masietheatercenter/ )- и в качестве итоговой строки – слова «Иерусалимские заветы».

Начнутся заветы 30 июля, продлятся до 5 августа. Старт фестивалю даст психоделическая рок-оперы по книге Курта Воннегута «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей» , а финале будет показан веселый, музыкальный, мультимедийный перформанс «Пита-Поп», в котором утверждается что пита – это не просто лаваш с кармашком, а средство для преодоления уныния. инструмент для того, чтобы справиться с унынием

На сайте фестиваля есть подробное расписание и описание каждого спектакля, в которых много сатиры, боли, грусти, музыки, движения. Меньше – веселых шуток и хохм, но чувство юмора пока еще не отменили. Спектакли абсурда, с непредсказуемыми коллизиями и попытками найти выход из ситуаций вне зоны комфорта и контроля, найти способ снова быть вместе. Спектакли, посвященные женщинам из ортодоксальной среды. Есть мюзикл и многожанровые мультимедийные перформансы, хореографические постановки. Есть спектакли- дискуссии независимых актёров и режиссёров . Есть спектакли, уже показывавшие на фестивале в Акко и в Тель-Авивской «Цавте», есть визуальные перформансы и технологические шоу.

Все представления – для взрослых и всего одно для детей под названием «Счастливый трутень и все остальные». И вот как раз «Трутень» – веселый и смешной, и пройдет в 11:00 утра в пятницу, 4 августа.

Вся остальная информация – вот здесь bmz.co.il/jerufringe2023/