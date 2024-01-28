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«Есть ли кто-то дома?» в Хайфе на 5-м Средиземноморском биеннале  

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Заглавное фото: работа Анжелики Шер “Последняя трапеза” – עבודות של אנג’ליקה שר- הסעודה האחרונה

Мой дом – моя крепость? Уже нет, это иллюзия. А иллюзиям место на выставках. Тема биеннале «Есть ли кто-то дома?» означает что биеннале полностью посвящено событиям нынешней войны. На деле – событиям войн прошлых, настоящих и будущих. Что такое «Дом» во время войны, есть кто-то дома:, осталось ли у нас – как у индивидуумов и нации, как у граждан и и жителей страны стабильный приют, убежище и безопасность, идентичности, место, которое защищает своих обитателей, чувство принадлежности.
Война, разразившаяся 7 октября, преодолела границы безопасного повседневного пространства, и теперь они размыты, если не исчезли. Покой и безопасность дома, дома как «моей крепости» стали хаосом и неуверенности, ощущение нормальности исчезло. «Дом» стал травмой, а не утешением Новые выставки 5-й Средиземноморской биеннале, которую курируют её инициаторы и создатели Белу-Симион Файнару и Авиталь Бар-Шай, показывает истории разрушений «дома» – как ментального, таки реального.
Белу-Симион Файнару – известный в Израиле (и в Антверпене) художник, дизайнер, куратор и искусствовед, выходец из Румынии учившийся в Хайфе, Чикаго, Милане и Брюсселе; Авиталь Бар-Шай – также художница, дизайнер, архитектор и инициатор Средиземного Биеннале, продюсер крупных выставок.

INTERIM. Работа мексиканского художника CARLOS AMORALES

INTERIM. Работа мексиканского художника CARLOS AMORALES

В выставках биеннале принимают участие известные художники из Израиля и всего мира, в том числе известнейшая бывше-российская, ныне переехавшая в Берлин группа AES+F; Анжелика Шер, молодая художница Мария Заикина, Elmgreen & Dragset, Гай Бен-Нер, Ори Гершт, Дженни Хольцер, Шахар Маркус, Зива Елин, Павел Вольберг, Адель Абдесемед и многие другие – всего 30 человек.
Центральная выставка 5-го Средиземноморского биеннале проходит в Академическом центр Вицо в Хайфе, другие экспозиции – в различных выставочных залах и альтернативных пространствах города – в том числе в трех «точках», открытых новыми репатриантами.

«Anybody Home?»
https://mediterraneanbiennale.com

https://www.facebook.com/mediterranean.biennale

Вот что пишут кураторы биеннале:
«Наше время – время в Израиле – до и после 7 октября изменилось. Момент  слился с местом, к ним прикипели воспоминания, страдания, бездна боли и тьма. Какими людьми мы будем? Какое общество мы создадим? На каких ценностях мы будем воспитывать наших детей? И где взять силы, чтобы снова построить дом в этом мире?».

Средиземноморская биеннале была основана в Хайфе в 2010 году как модель мультикультурного сотрудничества и диалога между различными взглядами сообществ и различных групп на Ближнем Востоке и в странах Средиземноморья. Что осталось от этих идей? Пожалуй, желание продолжать творить, и результаты этого творчества как раз и представлены на выставках в Хайфе.

זיוה ילין .נוף קיבוץ בארי . Зива Елин. Вид кибуца Беэри

זיוה ילין .נוף קיבוץ בארי . Зива Елин. Вид кибуца Беэри

Одна из целей биеннале – представит город как музей, показать искусство в публичном пространстве, на альтернативных выставочных площадках – к примеру в магазинах и кафе, создать пешеходный маршрут в общественном пространстве Хайфы для создания культурного туризма, сохранить структуры социальной солидарности, учитывая сложившуюся после войны ситуацию.

Выставки проходят в:
 Академический центр Wizo Haifa (основная экспозиция) – ул. Ха-Ганим, 21, Немецкая колония
Кафе «Арома», пр. Бен-Гурион, 8, Немецкая колония
Торговый центр City Center, пр. Бен-Гурион, 6, Немецкая колония
“Кафе Кафе”, пр. Бен-Гурион, 31, Немецкая колония
“Tsafon Roasters”, Кафе-галерея, ул. Ха-Невиим 17
«Бабель. Книги. Хайфа», ул. Хатив, 10
Tohubohu Photostudio  – Дерех ха-Ацмаут,  7

В кафе Tsafon Roasters до конца биеннале также проходит выставка DOGHEAD известного художника Хаима Сокола, которую   курирует Мари Заикин.  Одновременно на днях у Хаима Соклоа  на днях открылась выставка “Птица на подоконнике” в  Liebling Haus  в Тель-Авиве (ул. Идельсон, 29).

В рамках биеннале на выставке пройдут мероприятия, мастер-классы и семинары и экскурсии. Запись на экскурсии – https://mediterraneanbiennale.com/tours/
На сайте https://mediterraneanbiennale.com – много видео, иллюстраций и подробностей.

Все фото предоставлены Белу-Симион Файнару 

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