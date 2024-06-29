Этим летом все дети станут волшебниками!

Летом 2024 года ArtHub и знаменитый иллюзионист и менталист Нимрод Харель представят в Израиле самое большое магическое шоу на свете.

18 июля в холонском Дворце спорта «Тото Арена» начнет работать выставка «Abra Cadabra», которая разоблачит загадки известных трюков и откроет детям удивительный мир!

Обширная экспозиция выставки включает секреты создания фокусов, тайны, скрываемые уже более 100 лет, и новейшие технологии волшебства, магические мастер-классы и другие развлечения для детей. Иллюзионист и менталист Нимрод Харель раскроет перед посетителями закулисье великих иллюзий, научит детей быть фокусниками и покажет особое магическое шоу.

Выставка будет состоять из нескольких комплексов:

В комплексе «Ловкость рук», помимо прочего, можно научиться известным фокусам, среди которых: 3 карты, перемещение спичек с места на место, освобождение от пут, исчезновение монеты и другие.

В комплексе «Магические источники», который находится внутри помещения с захватывающим иммерсивным пространством, объясняется желание людей властвовать над природой и стремиться её покорить. Это иллюстрируется примерами из 8 различных миров – от спиритического сеанса до молота Тора из чудесной Вселенной Marvel.

После осмотра выставки посетители увидят 25-минутное шоу иллюзиониста и менталиста Нимрода Хареля, который подведет итоги и продемонстрирует свои таланты.

Кто в детстве не мечтал стать волшебником? Нимрод Харель готов научить вас и ваших детей секретам профессии иллюзиониста. В его волшебной мастерской дети смогут попрактиковаться в ловкости рук и скорости реакции, обострить свои чувства, раскрыть способности, о которых даже не подозревали, и т. д.

Нимрод Харель — менталист высочайшего уровня, международный мастер и один из ведущих представителей этой уникальной сферы.

В своих шоу Нимрод представляет невероятный спектр разнообразных явлений, связанных с разумом и телом, исследуя связь между ними и то, что находится за их пределами. Эти шоу получили широкое признание и восторженные отзывы зрителей по всему миру. Нимрод также является создателем и ведущим успешных телевизионных программ, которые балансируют на тонкой грани между психологией и парапсихологией, на 2 и 10 каналах израильского телевидения, и серии программ, раскрывающих методы и психологию знаменитых обманных трюков.

На выставке «Abra Cadabra» Нимрод Харель наконец-то ответит на вопрос, сопровождающий его на протяжении всей карьеры иллюзиониста: «Как ты это сделал?»

Выставка подходит для всей семьи, но будет особенно интересна детям от 3 до 12 лет!

Выставка «Abra Cadabra» будет проходить во Дворце спорта «Тото Арена» в Холоне начиная с 18 июля до 31 августа 2024 г.

Часы работы выставки:

С воскресенья по четверг – с 10:00 до 18:30 (последний вход в 17:00),

В пятницу – с 09:00 до 15:30 (последний вход в 14:00),

В субботу – с 09:00 до 18:30 (последний вход в 17:00).

Вход каждые полтора часа.

Продолжительность сеанса: 1 ч. 30 мин.

Заказ билетов в кассе «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/79202

Детям до 2 лет вход бесплатный.

Дополнительная информация на сайте выставки: https://cadabraholon.co.il/



Photos by ArtHub

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting