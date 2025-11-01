Это будет настоящее «Кино»: легендарная группа в золотом составе выступит в Тель-Авиве

Верхнее фото: «ООО Бездельники»22 ноября в тель-авивском клубе «Ангар 11» состоится событие, которого ждали десятилетиями: на сцену выйдет легендарная группа «Кино» — в золотом составе и с голосом самого Виктора Цоя.

В этот вечер прозвучат хиты, ставшие саундтреком нескольких поколений: «Группа крови», «Звезда по имени Солнце», «Пачка сигарет», «Мама, мы все тяжело больны», «Следи за собой» и другие. Всё — в классических аранжировках, но с мощным современным звуком, визуальными эффектами и видеоартом, основанным на рисунках Цоя.

Возвращение легенды

В 2020 году произошло, казалось бы, невозможное — «Кино» вновь собрались, спустя три десятилетия после трагической гибели Виктора Цоя.

К бессменному гитаристу и музыкальному соавтору Юрию Каспаряну присоединились два оригинальных басиста группы — Александр Титов и Игорь Тихомиров. Именно этот состав называют золотым: они вместе создавали то самое звучание, которое определило целую эпоху русского рока.

Идея проекта — показать, как выглядело бы выступление «Кино» в XXI веке: с живой энергетикой, современным звуком и новыми сценическими возможностями.

К сожалению, барабанщик Георгий Гурьянов не дожил до этого воссоединения. Его место за ударной установкой занял молодой виртуоз Олег Шунцов, выпускник колледжа Berklee.

А с гитарами Юрию Каспаряну помогает Дмитрий Кежватов (группы «Тараканы!», «Приключения Электроников»).



Голос Цоя — живой и настоящий

Главное в этом шоу — «присутствие» Виктора Цоя.

Его настоящий голос звучит на концерте благодаря оригинальным многоканальным записям, оцифрованным с мастер-лент.

Современные технологии позволяют передать его звучание мощнее и чище, чем когда-либо прежде.

Двухчасовое мультимедийное шоу «История этого мира» — это не просто концерт, а визуально-музыкальное путешествие.

Фото: «ООО Бездельники»На экране оживают рисунки Цоя, архивные кадры, графика, анимация и даже виртуальные участники группы. Свет, видео и звук объединяются в цельную историю, где каждая песня превращается в мини-фильм.

Сын музыканта, Александр Цой, стал одним из авторов идеи и продюсеров проекта. Он также приедет вместе с группой в Израиль.

Музыка, которая не стареет

Проект «История этого мира» уже почти пять лет гастролирует по миру, собирая аншлаги и вдохновляя поклонников всех возрастов.

Для одних это возможность услышать песни юности, для других — впервые открыть музыку Цоя и ощутить её энергию.

Каждый концерт превращается в уникальный момент, когда зрители ощущают: Цой действительно жив — на экране, в звуке, и, главное, в сердцах миллионов людей.

Единственное в Израиле представление «История этого мира» с участием легендарной группы «Кино» состоится 22 ноября, на исходе субботы, в зале «Ангар 11» в порту Тель-Авива.

Заказ билетов в кассе «Ивентим»:

https://www.eventim.co.il/ru/artist/kino-%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE/

Гастроли группы «Кино» в Израиле организованы агентствами YM Production, AY Production и S.T. Standard.

Фото: «ООО Бездельники»

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting