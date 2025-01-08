Этот концерт на чисто французском перенес меня в детство!

Верхнее фото: @ Сергей Демьянчук

Сколько же в Израиле оказалось поклонников шансона! Вчерашний концерт-спектакль в Израильской Опере просто поразил, как зал в едином порыве на чисто французском языке пел хиты знаменитого шансонье, классика жанра Жака Бреля.

С его песнями, буквально проживая на сцене его образ (так хорошо известный в Израиле), выступил бельгийский певец и актер Оливье Лоран. В одной из песен вообще случилось невероятное: зазвучала фонограмма великого Бреля, и Лоран вживую пел с ним в унисон – один в один до мельчайших интонаций!

Меня этот концерт перенес в мое детство, когда я дружил с целым классом детей из французской школы. Именно они и познакомили меня с французскими шансонье: Брассенсом, Брелем (он правда урожденный бельгиец), Азнавуром, Адамо. Они по каким-то своим каналам доставали пластинки, записи и я получил возможность приобщиться. В этом жанре важным был не только и столько голос, но и подача, актерское мастерство, текст (который мне тоже переводили), образ. Перед концертами в Израиле Оливье Лоран сказал, что песни Бреля можно исполнять только с полной отдачей! И это было мне тоже знакомо с самого детства, ибо песни Бреля с детства были у меня на слуху.

А еще этот концерт мне напомнил абсолютно потрясающую историю, которая случилась с Брелем на его давнишних гастролях в Израиле. Ее прекрасно описал мой друг и коллега Dmitry Rachman:

В 1965 году, в канун празднования 17й годовщины Независимости Израиля, в страну на гастроли прибыл величайший шансонье Франции Жак Брель.

На одном дыхании он провел ряд концертов от Тель Авива до Нагарии, но все же одна из его главных целей было посещение самого богемного ночного клуба в Израиле “de la Derniere Chance” (Последний шанс), к которому как магнитом тянуло всю светскую тусовку молодой страны.

Всех привлекал дух свободы и французский флёр этого заведения…

Но для Жака Бреля, которого французским флёром не удивишь, главной целью была встреча с владелицей клуба, его подругой по Франции с которой его многое связывало в прошлом.

Это была Бетти Лазарус-Кнут.

Клуб находился в маленьком пыльном городке Беер Шева, на северной окраине пустыни Негев и это поселение, в центре которого тогда разгуливали верблюды и овцы, гордо именовалось столицей Негева.

Тащиться в эту “столицу” из Тель Авива приходилось 3 часа.

Встреча певца и хозяйки клуба была очень теплой. Они много курили, пили и не могли наговориться. Но конечно же это была не только дружеская встреча,но и концертное выступление.

Бетти была на подъёме – она почувствовала, что наконец снова очутилась во Франции.

Время пролетело незаметно.

Далеко за полночь Жак засобирался в обратный путь. Бетти вынесла подарки ему и обожаемому ею Жоржу Брассенсу. По взаимному желанию Жак Брель на прощание спел свой знаменитый хит “Ne me quitte pas” (Не покидай меня).

Казалось в эту песню он вложил всю свою душу.

Буквально через несколько минут после отъезда Жака, Бетти потеряла сознание…

Я очень советую дочитать, чем все кончилось. Ссылки на все части прекрасного исследования Димы Рахмана: я поставлю в комментариях…

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=28146306431681432&id=100001863561867&rdid=3UoXKzMCdM3md51n

Впечатлениями поделился Вадим Малев.