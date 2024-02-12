«Евангелие от Монти Пайтона» для оркестра, хора и… мертвого попугая

Фото – © Moshe Chitayat

Что получится, если смешать на одной сцене оркестр, хор, cвятую мессу и клипы культовой легендарной британской комической группы «Монти Пайтон»? «Евангелие от Монти Пайтона». Именно так и называется новое оригинальное музыкальное шоу знаменитого «Революционного оркестра».

«Евангелие от Монти Пайтона» для оркестра, хора, артистов и… мертвого попугая придумали руководители «Революционного оркестра» Зоар Шарон и Рои Оппенгейм.

Премьера этого уникального представления состоялась при полном аншлаге на сцене Оперного театра Тель-Авива 11 февраля, а следующие представления состоятся в марте и апреле 2024 года.

Кто такие «питоны» из «Монти Пайтон» знают, наверное, все. А кто такие революционеры из «Революционного оркестра» («Тизморет ха-Маапеха»)? Напоминаем: «Революционный оркестр» (художественные руководители оркестра – Зоар Шарон и Рои Оппенгейм) сочетает в своей манере исполнения уважение к традиции, к привычкам звенящего джаза, к чувствам, но придумывает новые аранжировки, редакции в электронном стиле и переложения именно для своего оркестрового состава, в котором сочетаются как акустические, так и электронные инструменты. «Революционный оркестр» – это своего рода лаборатория по исследованию, в первую очередь, израильской музыки, и по новому сценическому претворению музыки; это творческий поиск и оригинальные аранжировки. Музыканты оркестра играют как на акустических, так и на электронных инструментах. Ежегодно «Революционный оркестр», созданный в 2004-м году из молодых музыкантов, студентов музыкальных Академий, школьников и солдат-музыкантов, придумывает новые проекты, концепция которых основана именно на изучении израильской музыки и на сочетании акустического и электронного звучания, на одновременном использовании музыкальных инструментов из различных областей приложения музыки. А еще, «революционная» идея «Революционного оркестра» состоит в том, что молодые музыканты играют для своих сверстников на понятном и принятом у них музыкальном языке – от рока до хип-хопа с израильской классикой и джазом между этим двумя точками, используя анимацию и мультимедиа в своих выступлениях. За последнее десятилетие «Революционному оркестру» действительно удалось совершить небольшую (но громкую) музыкальную революцию благодаря новому формату выступлений. Оркестр постоянно играет на различных фестивалях в Израиле и работает с выдающими музыкантами израильской сцены.

Так что, если вам интересно увидеть искусство и услышать музыку, исполненную в другой и заставляющей задуматься манере – этот оркестр для вас. И дух этого оркестра – ироничный, абсурдный, саркастический, неизменно острый – точно соответствует духу «Монти Пайтон».

Группу «Монти Пайтон» (Monty Python) называют The Beatles в комедии, настолько велико оказанное ею влияние, в особенности на британскую комик- и поп-культуру. «Монти Пайтон» — это шесть человек: четверо – Джон Клиз, Терри Гиллиам, Эрик Айдл и Майкл Пэйлин – еще живы, Грэм Чепмен и Терри Джонс скончались. Пять членов «Пайтона» – выпускники самых престижных британских вузов.

История «Монти Пайтона» началась 5 октября 1969 года с нового цикла юмористических комедийных шоу в эфире телевидения Би-би-си. «Летающий цирк» был неизменным главным хитом английского телевидения в течение пяти лет.

Одновременно «питоны» начали снимать художественные фильмы, которые, и составляют основу всемирной популярности группы. Были и театральные спектакли, был специальный мюзикл, была даже собственная пародийная рок-группа.

Группа «Монти Пайтон» превратилась не просто в символ английского юмора, но и в квинтэссенцию современной английской культуры.

Влияние «Монти Пайтон» переоценить невозможно. Они вошли не только в историю культуры, но даже и в язык: в английском языке прижилось слово «pythonesque» – «питоновский», «по-питоновски». Прижилось в немалой степени благодаря саркастичному Клизу, который, отвечая как-то на вопрос о непреходящей популярности «питонов», заявил: «Питоны» выжили, потому что мир, в котором мы живем, становится все более и более «питоновским». Крайняя глупость царит в нем сегодня больше, чем когда бы то ни было».

«Евангелие от Монти Пайтона» – это музыкальный спектакль с участием «Революционного оркестра» под руководством Рои Оппенгейма, актера Бена Перри (из ансамбля «Ципорела»), вокального ансамбля «Моран» и детского хора «Моран».

«Это шоу создавалось в течение последнего полугода на основе богатого архива «Монти Пайтон» – тех, кто нас смешил и влиял на нас на протяжении многих лет, кто неоднократно нарушал правила, менял установки мира комедии и установил новые стандарты смертельной чепухи», – говорят Зоар Шарон и Рои Оппенгейм, и добавляют: «Мы подготовили знаковые скетчи, блестящие анимационные фрагменты и безумные песни из передачи «Летающий цирк» и фильмов «А теперь нечто совсем другое», «Смысл жизни по Монти Пайтону», «Монти Пайтон и Священный Грааль» и «Житие Брайана по Монти Пайтону». Все это стало для нас основой для создания оригинальных произведений и аранжировок для оркестра, хора и актера. Видео переплетается с живой игрой и исполнением оркестра и хора, в новом музыкальном цирке в формате Re:play. Мы благодарны команде Monty Python, которая выразила нам доверие и позволила нам вырезать, редактировать, играть и развлекаться в свое удовольствие с множеством замечательных материалов».

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«Евангелие от Монти Пайтона»

Открытие сезона «Революционного оркестра» прошло в Оперном театре Тель-Авива при полном аншлаге 11 февраля 2024.

Представления «Революционного оркестра» с программой «Евангелие от Монти Пайтона» состоятся:

23 марта, в субботу, в Центре Сценических искусств в Герцлии в 18:00 и в 21:00

18 апреля, в четверг, в 20:30, в зале «Раппопорт» в Хайфе

20 апреля, в субботу, в 17.00 и в 20.00 в Оперном Театре Тель-Авива

Билеты в кассах залов, а также в «Браво»: https://bit.ly/3SSwTAs

Дирижер: Рои Оппенгейм | Актер: Бен Перри | При участии ансамбля «Моран» – дирижер Том Карни и Детского хора «Моран» – дирижер Кармель Антопольски. Художественный руководитель – Наоми Фаран

Композитор, аранжировщик и видеоредактор: Зоар Шарон | Драматургия и сценарий: Итай Звулун | Режиссеры: Итай Звулун и Рои Оппенгейм

Помощник Режиссер и директор шоу: Нофар Левингер | Художник видеоарта: Орен Габай | Художник по свету: Надав Барнеа |

Художник по костюмам и аксессуарам: Яэль Скидельски | Предметный дизайн: Зоар Шоаф | Звукорежиссер: Михаэль Эмет

Особая благодарность: Мики Ройтману, Йонатану Гату

Шоу идет на английском языке с субтитрами на иврите.

Продолжительность: 90 минут.

Спонсируется Дити и Алексом Ландсбергом – фирма «Сано»

С разрешения: Python (Monty) Pictures Limited

Автор текста: Маша Хинич. Фото – © Moshe Chitayat

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting