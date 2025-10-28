Европейская зимняя сказка Winter Dreams снова в Иерусалиме!

Верхнее фото – by @ by Andreu Doz

Праздник огней, природы, звуков и гастрономии в Иерусалимском ботаническом саду

С 29 ноября 2025 года по 31 января 2026 года ботанический сад в Гиват Рам вновь превратится в волшебный уголок Европы. После прошлогоднего успеха фестиваль Winter Dreams – самое яркое и впечатляющее событие зимнего сезона – возвращается в Иерусалим в обновлённом формате: еще масштабнее, богаче, красочнее… и вкуснее!

После ошеломительного успеха в Берлине, Париже, Лондоне, Риме и других столицах знаменитое световое шоу приезжает в Израиль в грандиозной постановке крупнейшего продюсерского дома Европы DEAG Deutsche Entertainment AG.

С наступлением темноты, в 17:00, посетители Ботанического сада смогут отправиться в путешествие длиной около полутора километров по тропинкам, залитым художественным светом, среди живописной растительности, волшебных инсталляций, мерцающих деревьев, где музыкальные эффекты и игра света создадут атмосферу настоящего зимнего чуда – Winter Dreams II в самом сердце Иерусалима.

Около двух миллионов разноцветных LED-огней осветят дорожки сада, озеро и кроны деревьев, превращая всё вокруг в сверкающую феерию. В этом году гостей ждёт новое музыкальное сопровождение, специально написанное для фестиваля, которое сделает эту прогулку многосенсорным путешествием – симфонией света, звука и движения.

Вдоль маршрута расположатся более 30 световых инсталляций и 22 гигантские световые скульптуры, созданные специально для этого события. Среди них – 17-метровый «Поезд света», римская арка высотой 5,5 метра, аллея сияющих деревьев, «Озеро лотосов», где десятки подсвеченных цветов будут медленно плыть по воде, а окружающие их деревья – устраивать собственное представление. Здесь же – интерактивный световой туннель с комбинированным свето-музыкальным шоу, реагирующим на движения посетителей; «Тропа калейдоскопа» с зеркальными отражениями и динамическими эффектами; «Небесная дорожка», где кроны деревьев превратятся в звёздное небо. Большая оранжерея станет ареной лазерных представлений, а за ней – в аудиовизуальной зоне – гости смогут управлять подсветкой деревьев при помощи звуков и голоса.

Особое впечатление произведёт «Тысяча метров света» – гигантское пространство, заполненное сотнями тысяч светодиодных точек, синхронизированных с саундом. Далее посетители попадут в пещерный комплекс, где десятки тысяч мерцающих огней вокруг шестиметровой звезды сольются в завораживающее светомузыкальное шоу. А затем вступят в волшебный лес, где притаились пятнадцать огромных световых фигур: фламинго, олени, медведь, страус, лисицы, пчёлы, кролики и другие животные. Продолжением путешествия станет «Царство ночи» – уникальный ультрафиолетовый комплекс с полем светящихся цветов, туннелем, гигантской головой дракона, феями и таинственными эльфами.

Гастрономическую часть фестиваля курирует шеф-повар Мошик Рот, который привнесёт в Иерусалим ароматы и вкусы зимней Европы. Среди угощений – огромные гурмэ-сосиски с необычными начинками, испанская картошка «пататас бравас», традиционные «фиш энд чипс», жареные каштаны и миндаль, сладкие чуррос, печёный картофель, попкорн и горячая кукуруза для детей. Прохладными иерусалимскими вечерами гостей согреют горячие сидр и шоколад, сахлев, сангрия, вина и израильское крафтовое пиво, зимние супы и многое другое. В отдельной зоне будет представлен уникальный гастрономический формат – «светящиеся» и подсвеченные ультрафиолетом блюда от шефа, которые порадуют не только своим вкусом, но и видом. Вся еда на фестивале кошерна.

Гости фестиваля смогут сделать незабываемые снимки на аллее гигантских скульптур для фотографий: сияющее сердце, большие крылья, трон и гигантская фоторамка.

В этом году в саду, совсем как во многих городах Европы, откроется зимний арт-рынок, где представят свои произведения искусства, оригинальные изделия ручной работы и арт-объекты иерусалимские мастера и художники-резервисты со всей страны.

Фестиваль Winter Dreams II проводится по инициативе Иерусалимского ботанического сада в Гиват Рам при поддержке муниципалитета Иерусалима и Иерусалимского фонда. Директор Ботанического сада Том Амит сказал: «После огромного успеха прошлогоднего зимнего события мы решили расширить программу и предложить публике ещё более захватывающие и масштабные впечатления. Мы объединили усилия с международной компанией DEAG – одним из европейских лидеров в сфере световых выставок, чтобы привезти в Иерусалим шоу, аналогов которому здесь ещё не было.

В этом году маршрут стал вдвое длиннее, добавлены новые и интерактивные инсталляции, а световое оформление охватывает весь сад, создавая ощущение настоящего зимнего чуда. Мы хотели привнести в Иерусалим европейскую эстетику, вкус и качество. И теперь к этому добавилась особая кулинарная составляющая под руководством шефа Мошика Рота. Приглашаю всех в Ботанический сад на волшебный зимний вечер света, природы и вкуса с атмосферой Европы – прямо здесь, в Иерусалиме!»

Мэр Иерусалима Моше Леон добавил: «Я рад, что Иерусалим присоединяется к крупнейшим столицам мира, принимая международное событие, которое дарит уникальные впечатления и переносит наш город на культурную, туристическую и гастрономическую карту Европы. Приглашаю всех приехать в Иерусалим, насладиться светом, природой и вкусами и открыть для себя всё, что может предложить самый прекрасный город мира в этот особенный зимний сезон».

Deutsche Entertainment AG (DEAG) – одна из крупнейших европейских компаний, которая работает в сфере продюсирования и туристических услуг, специализируясь на создании и продвижении масштабных мероприятий. Её зимние световые выставки, проводящиеся уже девять лет, превратились в успешный международный бренд, а шоу, которое скоро состоится в Иерусалиме, было показано в ботанических садах по всему миру, завоевав широкое признание и многие награды.

Иерусалимский ботанический сад открылся в 1985 году. Это крупнейшая в Израиле коллекция живых растений. Здесь можно увидеть практически все дикие растения, встречающиеся в Израиле, – более 10 тысяч видов, как распространенные, так и редкие. Сад поделён на тематические зоны по частям света. В нем также есть «Тропическая теплица», «Сад благовоний», японская секция «Бонсай» с крупнейшей коллекцией бонсай в мире, насчитывающей более 150 карликовых деревьев, и «Путь ТАНАХа», засаженный более чем 70 видами растений из 400 видов, упомянутых в Библии.



Часы работы фестиваля Winter Dreams II: с воскресенья по четверг – 17:00-21:30 (последний вход в 21:00), в субботу – спустя полчаса после исхода шабата и до 22:00 (последний вход в 21:30).

Дети до 3 лет/ обладатели абонемента в Ботанический сад – бесплатно

Подробности и заказ билетов: https://best.kassa.co.il/announce/84204

Photos by Michael Clemens, Rainer Keuenhof, Stefan Hegenberg, Andreu Doz, Cesc Maymo.

Фотографии предоставлены Иерусалимским ботаническим садом.

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting