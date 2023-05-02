Фестиваль BoDYwAyS в Галилее

Фестиваль BoDYwAyS пройдет в ближайший уик-энд – 4, 5 и 6 мая – в Западной Галилее: в кибцце Гаэтон и в поселке Шломи в рамках фестиваля «Время Западной Галилеи #7». Открытие фестиваля – в Центре Творчества в Шломи в четверг 4 мая в 16:00. В пятницу, 5 мая и в субботу, 6 мая фестиваль пройдет в «Деревне танца» – «Кфар ха-Махоль» в кибуце Гаэтон.

BoDYwAyS — это фестиваль движения, в котором всё подчинено движению и телу. Нехитрое объяснение, да еще и буквы названия прыгают – то строчные, то прописные, и это не просто так… Проводится этот фестиваль по инициативе проекта BodyBody в сотрудничестве с Kibbutz Dance Company и Shlomi Creators Center и десятками независимых артистов.

Фестиваль будет проходить в течение 3 дней в двух местах и ​​предлагает танца разнообразие, движения – тоже разнообразие, а также осознание мира через тело и междисциплинарное творчество. Фестиваль подходит для всех, кто путешествует по миру, приглашает взрослых и детей танцевать, творить, двигаться и веселиться.

В течение трех дней гости могут участвовать в танцевальных, музыкальных и театральных представлениях, а также могут выбрать несколько из 52 семинаров и мастер-классов (52- !), которые проведут ведущие педагоги в области танца, театра, музыки, движения, соматического осознания (! – еще один восклицательный знак, вокала и ритма, импровизации, «интеллекта тела» (!! – два восклицательных знака), в области мировых танцев, голоса в движении, экспрессии и сцены, движении и позы, осознанного движения, акробатики и прикосновения. А также – живые выступления, мероприятия для детей и всей семьи.

Короче – смесь научных изысканий, экстатического танцевального пространства и веселой уличной вечеринки, которая начнется в четверг в Шломи в пространстве альтернативного театра с трех мастер-классов, объединяющих тело, восприятие и технологии и с шоу «Неугомонность».

Kibbutz Dance Company базируется как раз в кибуце Гаэтон – попросту, танцовщики Кибуцной Компании Танца там живут и, соответственно, у них есть свои репетиционные студии и специальные помещения, а также лужайки, где и пройдут мастер-классы фестиваля BoDYwAyS.

Мастер-классы подходят для любого уровня подготовки, в том числе для всей семьи и для детей. Плюс – то есть ++ шоу Tribal Didge & Drums и танцевальное представление Meani.

И еще обещают кормить веганскими блюдами – !!! три восклицательных знака!!!

Расписание, содержание, создатели и видео – все очень подробно по ссылке festival.bodyways.org

Фестиваль BoDYwAyS проводится ежегодно с 2005 года и собирает участников, увлекающихся движением, музыкой, искусством и танцами, которые приезжают со всей страны. Начиная с 2016 года фестиваль проводится в сотрудничестве с Kibbutz Dance Company при поддержке Туристической ассоциации Западной Галилеи.

Расписание на иврите http://bit.ly/BodywaysFestival

Расписание на английском https://www.bodyways.org/minisites/6003/pages/englishtimetable.asp

Заказ билетов: http://bit.ly/3nHGoRW

Фотографии предоставлены пресс-службой фестиваля BoDYwAyS