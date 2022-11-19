Фестиваль CABARETA в Яффо

Новый фестиваль в наших палестинах – в Яффо. И называется он КАБАРЕТА – CABARETA!

Придумали этот фестиваль несколько культурно-общественных организаций-институций во главе с театром «Симта» («Симта» – потому что этот театр расположен в симте – в переулке Мазаль Дагим в Старом Яффо). Фестиваль только что придумали, но сразу дали ему гордое название – «Международный фестиваль кабаре Cabareta в Яффо. Готовы ли вы – то есть мы – к такому? Готовы, конечно. А также к фестивалям под названиями «Балаган», «Бардак», «Безумие» ну и т.д. Но пока- CABARETA – международный фестиваль театра и искусства в общественном пространстве, это первый в своем роде в Израиле фестиваль, объединяющий театр, уличное искусство, фольклорные традиции. На фестивале, который будет длиться всего 2 дня – 24 и 25 ноября в помещении театра «Симта», в других переулках старого Яффо, на площади Кдумим на площадке перед Культурным центра «Мандель» будут представлены работы в области театра, уличного театра, цирка, клоунады, танца и движения, музыки и многого другого. Впервые в Израиль приедет для участия в этом фестивале труппа уличного театра из Марокко.

На фестивале будут и премьеры: Кабаре-шоу “Большая территория” – мозаика яффских типажей и персонажей в борделе Мадам Эльвиры – от карманников до миллионеров.

Еще одна премьера – «Ultrazizo Cabaret Ultrazizo» – спектакль-импровизация: 5 актеров и магия кабаре.

И еще одна – уже третья премьера – “Клоун Нисим и шайка канатоходцев”

Цирковое-музыкальное уличное шоу с жонглированием, трюками, рэпом и живой музыкой – то ли бесплатное развлечение (вход свободный) , то ли искусство.

Четвертая премьера: клоунский ансамбль “Х Охрана Авангард” – карнавальный музыкальный клоунский квинтет, шествующий по Старому Яффо.

А также: «Остановка» – спектакль, удостоенный приза на последнем театральном фестивале в Акко.

Что немаловажно – билеты на спектакли стоят по 30 шекелей.

Все подробности на иврите – вот здесь https://www.facebook.com/events/683164909817180/

или вот здесь eventbuzz.co.il/lp/event/mhxwr

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