Фестиваль джаза в музее Иланы Гур – октябрь 2025: «Если уж и верить прогнозам, то только тем, что слышны в паузах между тактами»

В джазе есть место для всего: для меланхолии большого города, для блюзовой тоски и для необузданной страсти импровизации. Но что произойдёт, если эту импульсивную, искреннюю энергию поместить в интерьеры музея? К чему приведёт такой эксперимент? К фестивалю! К первому джазовому фестивалю в музее Иланы Гур в Старом Яффо.

Фестиваль джаза 2025 Jazz on the Roof стартует! Три дня джаза в музее Иланы Гур – квартеты, инструментальные и вокальные трио, сольное фортепиано. Джаз, волны, бриз, вино и свобода. 28–30 октября, ежедневно с 18:00 до 22:00 на крыше музея, с видом на море, и в залах музея, среди произведений искусства и редких коллекций.

Джазовый фестиваль в музее Иланы Гур будет проходить в течение трёх вечеров, и один из его центральных концертов – концерт трио Гилада Хацава вечером в среду 29 октября, который завершит программу второго дня и, как это часто бывает с финальными сетами, поставит аккуратную точку там, где воздух уже остывает после дневного жара, где крыша, расположенная над морем, собирает рассеивающийся свет, а город снизу начинает звучать собственным мягким шумом, не мешающим музыке, а только подчеркивающим её присутствие.

«Иногда мелодия приходит не потому, что ты её ждёшь, – она просто садится рядом и предлагает идти вместе», – такая запись могла бы оказаться в дневнике музыканта, и она более чем уместна, потому что Гилад Хацав строит свои программы без внешних эффектов, полагаясь на форму, на последовательность эпизодов, на ясное движение от темы к импровизации и обратно, причём импровизация никогда не становится маской для материала, а остаётся способом рассмотреть его под другим углом, неспешно и спокойно.

Трио существует как отдельный организм с проверенным распределением функций, баланс голосов инструментов надёжно откалиброван, линии не спорят друг с другом, а сходятся в точках, где это необходимо для дыхания пьесы, Музыка его трио – это органично уживающиеся авторские композиции Хацава, переосмысленные стандарты и израильские песни, которым джазовая фактура придаёт не внешнюю «экзотичность», а возможность быть услышанными по-новому.

«Ночная сцена – это не про тайну, а про внимание: темнота берёт на себя лишнее», – эта фраза-эпиграф к самой музейной площадке, потому что музей Иланы Гур не навязывает музыке никаких рамок, а лишь предлагает пространство с характером: в залах звук дольше держится среди каменных стен, на крыше – уходит в сторону моря, и потому сеты выстраиваются с учётом обоих режимов, без демонстративных ускорений и замедлений, с ровной динамикой, которая позволяет слушателю уловить порядок, а музыкантам – не потерять нить.

В биографии Гилада Хацава нет резких поворотов и громких заявление: занятия с детства, школа искусств имени Тельмы Йелин, затем практическая работа со звуком и дальнейшее обучение композиции и джазу в Иерусалимской академии, выпуск с отличием, позже – просветительские инициативы и собственные концертные циклы, выступления к Международному дню джаза для ЮНЕСКО в Израиле, пласт независимых релизов под общим названием Jazz from the Middle to the East, вышедших также в Японии, и много сцены – от израильских клубов до европейских и американских площадок, где складывается привычка говорить на языке музыки без оглядки на жанровые вывески, но и без отказа от дисциплины формы.

«Если уж и верить прогнозам, то только тем, что слышны в паузах между тактами», – именно поэтому этот вечер обозначен как один из ключевых вечеров джазового фестиваля в музее Иланы Гур: здесь предлагается последовательная, внимательная, опирающаяся на память мелодии и на ответственность за каждый переход внутри пьесы программа.

Откроет же фестиваль 28 октября Brio Quartet, ансамбль, в котором джаз встречается с восточными напевами и этническими ритмами. Вслед за ним – сольный концерт пианиста Дмитрия Шехтера, известного своими эмоциональными выступлениями, когда каждая пьеса превращается в мини-спектакль. Завершит первый вечер фестиваля концерт Tali Green – The Greatest Jazz Divas Tribute – танцевальный, дерзкий свинг, который заставит зал двигаться.

Второй вечер, 29 октября, начнётся с проекта Jarek Obraztsov’s Intuitive Project – настоящего диалога инструментов, рождающегося в моменте. Затем за рояль сядет пианист Дмитрий Прессман, предлагая публике тонкое и лиричное путешествие по джазовым стандартам и авторским композициям. Финал вечера – Gilad Chatsav Trio, энергичное трио, чьи импровизации всегда находят отклик у публики и превращают концерт в праздник звука.

Заключительный вечер, 30 октября, откроет перкуссионист Шай Зельман, превращающий ритм в полноценный рассказ. Затем прозвучит солнечная музыка аргентинского пианиста Габриэля Палаччи, в которой сплетаются джаз, танго и латиноамериканские ритмы. Фестиваль завершит Guy Levy Quartet – квартет, который превращает импровизацию в тонкую беседу четырёх инструментов.

Билеты предлагаются в двух вариантах:

– Комплексный билет на вечер: включает два концерта на крыше и сольное фортепиано в главном зале.

– Одиночный билет: включает один концерт на крыше и фортепианное соло.

🎟 Билеты: Jazz Festival at the Ilana Goor Museum – A celebration of music and art

📍 Место: Музей Иланы Гур | Старый Яффо

📅 Даты: 28–30 октября 2025 года, начало каждого вечера – в 18:00

📸 Следите за обновлениями: https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa | https://www.instagram.com/ilanagoor_museum/

Адрес Музея Иланы Гур: Старый Яффо, ул. Мазаль Дагим, 4, тел. 03-6837676.

Ближайшая парковка: Яффский порт (намаль Яффо)

Страница музея Иланы Гур на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa/

Сайт музея – http://www.ilanagoormuseum.org/