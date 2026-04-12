Театр «Лестница» представляет премьеру спектакля «Пять вечеров» по пьесе Александра Володина.

Тель-Авив, театр Нико Нитая | 5 и 7 мая 2026 года, 19:30

Израиль сегодня — страна, которая сама знает цену «темным временам». Страна, где людям приходится находить в себе силы жить, любить и надеяться вопреки всему. «Пять вечеров» — спектакль именно об этом. О том самом негромком свете, который, как писал сам Володин, «способен согреть в самые темные времена».

Приходите. Таких вечеров будет несколько.

Тель-авивский театр «Лестница» объявляет о премьере спектакля «Пять вечеров»: редкое стечение обстоятельств, когда место, время, люди и текст встречаются так, словно иначе и быть не могло.

Есть пьесы, которые не стареют. Не потому что их бережно хранят в запасниках истории как музейный экспонат, а потому что в них бьется живое сердце. «Пять вечеров» Александра Моисеевича Володина — именно такая пьеса. Написанная в 1959 году, в краткую оттепельную весну, когда советский человек впервые за долгие годы позволил себе говорить о частном, о личном, о любви без оглядки на великие идеи — она и сегодня звучит пронзительно и точно.

Александр Моисеевич Володин (настоящая фамилия — Лифшиц, 1919–2001) прожил жизнь, которую сам не раз называл «неправильной». Сирота, воспитанник детского дома, фронтовик, прошедший Великую Отечественную войну, он пришел в драматургию поздно и сразу — со своим собственным голосом. Тихим, ироничным, невероятно человечным голосом. В его пьесах не было ни героев-передовиков, ни торжества советского духа, но были люди с их неловкостью, недосказанностью, неумением любить так, как хотелось бы, и все равно — любить.

Советская цензура это чувствовала и не прощала. Пьесы Володина запрещали, снимали с репертуара, редактировали до неузнаваемости. Сам он писал в дневниках о постоянном ощущении вины — непонятно перед кем и за что. Этот экзистенциальный дискомфорт человека, существующего в системе, которая требует отречься от самого себя, и стал главным нервом его драматургии.

«Пять вечеров» — история двух людей, которых жизнь разлучила на семнадцать лет. Он вернулся. Она ждала — и не ждала. Между ними — десятилетие молчания, ложь во спасение, страх быть отвергнутым и ещё больший страх — быть принятым. За окном ленинградская зима 1950-х, коммунальный быт, запах папирос и чужих судеб за тонкими стенами. Но говорит пьеса совсем о другом: о том, что человек способен сохранить себя даже там, где это почти невозможно.

«Пять вечеров» впервые были поставлены Георгием Товстоноговым, премьера состоялась 6 марта 1959 года. И дальше пьеса начинает жить так, как живут тексты, пережившие эпоху: она снова и снова возвращается на сцену и в кино.

Постановка «Пяти вечеров» на израильской сцене стала возможной благодаря решению сына драматурга — Владимира Лифшица, живущего в США. После 2022 года, когда Россия начала войну против Украины, Владимир Александрович ограничил право на постановку произведений отца в России, считая невозможным их исполнение в нынешнем российском контексте. Для израильской сцены он сделал исключение.

В своем письменном напутствии труппе Владимир Лифшиц подчеркнул: «Сейчас в России деятелям образования и культуры работать нелегко. Многие уехали — надолго или навсегда — в те места, где мало кто понимает по-русски и может оценить их творчество. В такое время постановка пьесы российского автора в Израиле — особенно большое дело».

Ставит спектакль Григорий Яковлевич Кофман — режиссер с биографией, которая сама по себе могла бы стать материалом для пьесы. Он родился в Ленинграде в 1959 году — том самом году, когда Володин написал «Пять вечеров». Окончил сначала химико-технологический институт, потом Щукинское театральное училище. Основал в Петербурге «Парамон-театр», с 1994 года живет преимущественно в Берлине, руководил Русским театром в Берлине, преподает в театральных академиях Берлина и Вены, поставил более 45 спектаклей по всей Европе.

Григорий Кофман работает на стыке авангарда и классической литературы, умея найти в тексте то, что лежит под поверхностью, и вытащить это на свет. Сам Кофман говорит о пьесе так: «Мы не будем играть ту мелодраму, которую принято видеть в этой любовной истории. Для меня это не только история верности близкому и неверности самому себе. Это калька с некоего остановившегося времени. Пьеса — одновременно застывший музейный артефакт, безумно интересный сам по себе, и нечто поразительно актуальное — местами даже неприятно актуальное в этой актуальности».

Показательно, что одна из последних работ Кофмана называлась «Ich bin’s nicht, Wladimir Putin ist es gewesen» — «Я здесь ни при чем. Это всё Владимир Путин». Режиссёр прекрасно понимает, в каком историческом моменте мы живём, и это понимание неизбежно войдет в спектакль.

Главные роли исполняют Андрей Кашкер и Анна Гланц-Маргулис. В спектакле также участвуют Дана Кучеровская, Михаил Лернер, Александра Макарская и Илья Иванус.

Художник спектакля — Михаил Карягин. Световое решение — Михаил Чернявский и Инна Малкина. Музыкальное оформление — Григорий Кофман и Михаил Суд.

Автор проекта — Анна Гланц, художественный руководитель театра «Лестница».

Спектакль будет сыгран 5 и 7 мая 2026 года в 19:30 на сцене театра Нико Нитая (Тель-Гиборим, 5, Тель-Авив, первый этаж) в камерном пространстве, где между зрителем и актером практически нет дистанции.

