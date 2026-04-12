Хороший свинг не имеет срока годности. Рон Магрилл и его трио — концерт в музее Иланы Гур в Старом Яффо 23 апреля

Если вы любите старомодный бибоп, свинговый блюз и захватывающие джазовые баллады, не пропустите выступление трио гитариста Рона Магрилла в музее Иланы Гур 23 апреля — концерт музыкантов, играющих так, словно звучит джаз Западного побережья всех американских штатов 1965 года, а не Израиля 2026-го. Стиль этого трио глубоко укоренён в хард-бопе и вдохновлен легендами инструмента, такими как Уэс Монтгомери и Грант Грин. Музыка трио Рона Магрилла, возможно, в несколько педантичной манере обращается к традиции соул-джаза периода рубежа пятидесятых и шестидесятых годов прошлого века, но её синкопированные грувы и мелодические линии столь притягательны, что заставляют забыть всякое желание упрекнуть этот сплочённый ансамбль в маньеризме.

Рон Магрилл — гитарист, чей стиль при этом не похож ни на кого из современников. Уроженец Тель-Авива, он начал свой путь в музыке с раннего детства: дед-скрипач вложил инструмент в его руки, однако сердце мальчика навсегда покорила гитара. Магрилл окончил с отличием школу искусств «Ирони Алеф» по специализации джазового исполнительства, прошёл военную службу в ВВС и всё это время не расставался с музыкой. Стипендии AICF, The New School for Jazz and Contemporary Music в Нью-Йорке и фонда имени Ран Барона, а также поддержка Министерства культуры и спорта Израиля подтверждают: перед нами музыкант исключительного дарования.

Его стиль глубоко укоренён в хард-бопе 1950–60-х годов. В игре Магрилла угадываются духи великих — Уэса Монтгомери, Гранта Грина, Кенни Бёррелла, — однако это не подражание, а живой диалог с традицией. Британский журнал Jazzwise написал о нём: «Это человек, чьё искусство говорит за него само». Его музыка отличается чёткостью и текучестью (что парадоксально, но это именно так), тон его гитары — тёплый и классический, а выразительная лаконичность, которая стала отличительным знаком трио Рона Магрилла, в наши дни встречается крайне редко.

В марте 2025 года вышел второй альбом Рона Магрилла «Inspired» на итальянском лейбле GleAM Records — запись, тепло принятая международной прессой. Альбом записан в формате органного трио и представляет восемь оригинальных композиций Магрилла, две из которых посвящены Уэсу Монтгомери. Критики единодушны: музыка звучит так, словно могла появиться в середине 1950-х, — и при этом остаётся живой, дышащей и современной. «Inspired — это подлинное выражение трёх молодых музыкантов, которые всей душой принимают звучание, которое они любят, и возвращают нам свинговый, радостный саунд, которого так мало на современной джазовой сцене», — написал критик Спенсер Трэвис.

В концерте 23 апреля в Музее Иланы Гур Рон Магрилл выступает с его постоянными партнёрами: Йонатаном Рикилисом за органом Хаммонд, чья игра придаёт ансамблю особую глубину и тембровое богатство, и Урией Мадаром на ударных. Музыка трио — это и оригинальные пьесы, наполненные чувством и смыслом, и импровизационная свобода — живой, непредсказуемый и захватывающий звуковой опыт, когда в каждом такте ощущается буквально телепатическое взаимопонимание музыкантов.

Программа вечера:

19:00 — открытие дверей и экскурсия по музею (экскурсия пройдет на иврите)

20:00 — концерт в главном зале музея

Бутылка пива на крыше включена в стоимость билета.

Билеты: www.ilanagoormuseum.org/product/ron-margil-trio/

Место: Музей Иланы Гур, Яффо

Фото: Йоси Цвекер

