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Tel Aviv Global

Фестиваль Лимуд едет в Тель-Авив

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Заглавное фото  (©  Даниэль Насибов)  предоставлено пресс-службой Лимуда. Источник фото – https://www.facebook.com/Limmud

Лимуд — это уникальный фестиваль еврейских знаний, который проходит в 27 странах мира на пяти континентах. В этом году он состоится в Израиле 29 декабря в Тель-Авиве.

Что такое «Лимуд» — не могут точно объяснить даже его отцы-основатели, придумавшие эту взаимную игру-учебу 40 лет назад в Англии, когда первая робкая идея — «евреи, пора дружить» — превратилась поначалу в мини-семинар, потом вылилась в большой семинар, а затем в фестиваль, размаху которого позавидуют Олимпийские игры.
Смыслом первого «Лимуда» в Ноттингеме в декабре 1978 года было примирение, поскольку затеяли семинар еврейской мысли четыре еврея — один светский, а также три представителя трех течений иудаизма: реформистского, ортодоксального и консервативного. Сорок приглашенных ими человек собрались вместе на несколько дней, чтобы передать друг другу свои знания и провести время в кругу единомышленников. Тогдашнее примирение и желание поучиться друг у друга, стремление не разобщать общину, а укрепить ее, превратились за четыре десятка лет в мировой фестиваль «еврейских» знаний, который проводится в 27 странах.

С 2008 года фестивали проходят в Израиле, привлекая, в том числе, участников, прибывших в разное время из стран СНГ. Эти мероприятия открыты для всех, независимо от возраста, религиозных и политических взглядов. В программе — лекции, семинары, мастер-классы и дискуссии на разные темы, от истории и политики до еврейской кухни, науки, искусства и технологий. Лимуд сочетает образовательные и культурные элементы, создавая пространство для общения и обмена знаниями.

В числе презентеров Лимуда — как известные и выдающиеся ученые, политики и деятели искусств, так и энтузиасты, которые делятся своими интересами и знаниями, заражая других. Все организаторы и презентеры Лимуда — волонтеры, и участвуют в конференции на добровольных началах, создавая уникальную атмосферу.

А еще Лимуд — это не только место для идей и знаний, но и для знакомств. Здесь можно найти будущего работодателя или сотрудника, партнера для бизнеса, компанию для путешествий и, возможно, свою вторую половину или друзей на всю жизнь.

Более 500 русскоязычных израильтян 29 декабря соберутся в Тель-Авиве на Лимуде 2024.

Программа Лимуда — это шанс за один день узнать много нового. Каждый час можно выбрать между спектаклем, лекцией, мастер-классом, игрой или дискуссией. Темы самые разные — от музыки, кино, истории и еврейской мысли до науки, маркетинга и актуальных событий. Это не просто лекции, а живое общение.

Кроме того, на фестивале вас ждут увлекательные встречи и знакомства с интересными людьми, теплая праздничная атмосфера, а для детей — специально подготовленная программа.

Лимуд — это фестиваль, где участники сами создают свою программу.

Чтобы создать свою программу, воспользуйтесь этой ссылкой https://limmudfsu.org.il/webapp

В этом году Лимуд пройдет в однодневном формате на 30-м и 31-м этажах небоскреба в Парке Атидим на севере Тель Авива.

По адресу: Dvora HaNevi’a St 121, Tel Aviv, здание номер 8

Сайт Лимуда Израиль https://limmudfsu.org.il/site/
Страница в Фейсбуке https://www.facebook.com/Limmud?locale=ru_RU

 

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