Фестиваль Нового Орлеана в Тель-Авиве

Текст и фото – по материалам пресс-релиза. Верхнее фото – Eli&Chocolate factory. Photo © Chen Wagshall

Весёлая и чувственная музыка джаза из Нового Орлеана снова покоряет Тель-Авив — на «Фестивале Нового Орлеана», который ежегодно принимает широкий спектр артистов разных стилей, создаёт уникальные музыкальные соединения

и предлагает неповторимое путешествие в самое пульсирующее сердце Нового Орлеана.

В этом году десятки исполнителей из разных стран мира, а также из Израиля, примут участие в международном музыкальном празднике — в особых постановках, созданных специально для фестиваля:

Дива из Нового Орлеана Ники Харрис выступит в специальной программе с оркестром «Шоколад Фэктори». Легендарный парижский диксиленд-септет представит захватывающее шоу в духе Нового Орлеана и Дикси. Коллектив под руководством французского саксофониста Оливье Франка вернётся в Израиль

и объединится с виртуозным скрипачом из Румынии Костелом Ницеску, чтобы передать неповторимое звучание «цыганского джаза».

Особая дань будет отдана Фрэнку Синатре и Антониу Карлосу Жобиму: вместе с биг-бэндом Авраама Фельдера и лондонским гитаристом Дени Айлетом

они представят джаз второй половины XX века.

Всех гостей встретят десятки ведущих израильских музыкантов в богатой

и разнообразной программе — среди них певица Эла Тадмор, гитарный виртуоз Яаков Хотер, вибрафонист Гиль Сорин и многие другие.

«Фестиваль Нового Орлеана — крупнейший и самый всеобъемлющий фестиваль традиционного джаза, проводимый в Израиле. Весёлый и лирический джаз, родившийся в Новом Орлеане, распространился по всему миру, как пожар в поле. Рэгтайм, буги-вуги, свинг, чарльстон, линди-хоп и другие стили завоевали планету. Приходите насладиться новоорлеанским джазом во всей его красе — музыкой, которую играли Бадди Болден, Луи Армстронг, Сидни Беше, Стефан Граппелли, Оскар Питерсон, Джелли Ролл Мортон и другие», — говорит Зив Бен, художественный руководитель фестиваля.

Фестиваль Нового Орлеана в музее искусств Тель-Авива

27-29 ноября, Тель-Авив

Седьмой Фестиваль Нового Орлеана в Тель-Авиве

Седьмой по счёту Фестиваль Нового Орлеана в Тель-Авиве пройдёт в Музее искусств Тель-Авива 27–29 ноября 2025 года.

В течение трёх дней джаз наполнит залы музея множеством стилей, родившихся в Новом Орлеане: рэгтаймом, буги-вуги, свингом, чарльстоном, линди-хопом, госпелом, блюзом, диксилендом и биг-бэндом.

Говорят, что джаз растёт повсюду, но родился он в Новом Орлеане. В XIX веке и ранее этот город был самым космополитичным в Америке, но одновременно — центром работорговли и рабства, даже после того как Линкольн провозгласил освобождение рабов. Именно там африканские ритмы, европейская традиционная музыка и мелодии с Карибских островов, соединённые с клавишной музыкой, привезённой из Германии в конце XIX века, сплелись в единую основу,

на которой вырос весь мир джаза.

Фестиваль Нового Орлеана — крупнейший и самый масштабный фестиваль традиционного джаза в Израиле. Весёлый и лиричный джаз, родившийся в Новом Орлеане

и распространившийся по миру как пожар в поле, представлен здесь во всей своей палитре. Каждый год фестиваль собирает широкий круг музыкантов, работающих в разных направлениях, создаёт уникальные творческие коллаборации, дуэты и музыкальные проекты, передающие дух улиц Нового Орлеана — города, породившего бесчисленные музыкальные стили и до сих пор живущего ими.

В этом году десятки артистов из разных стран, включая Израиль, примут участие в международном музыкальном празднике, представив специальные программы, подготовленные исключительно для фестиваля:

«Виртуозы Нового Орлеана и Парижа» — музыкальная дань саксофонисту и кларнетисту Сидни Беше и скрипачу Стефану Граппелли, исполненная Olivier Franc Sextet при участии Costel Nitescu. Это уникальное путешествие в эпоху, когда два великих мастера джаза встретились и создали незабываемое музыкальное волшебство. Их встреча стала не просто перекрёстком стилей, а моментом, когда два течения слились в неповторимую гармонию. В программе — произведения, вдохновлённые их союзом, оригинальные аранжировки их сочинений

и погружение в стили, которые они воплощали: традиционный ньюрлеанский джаз

и жизнерадостный парижский свинг.

«Легендарный Парижский диксиленд-септет» — французская джаз-группа Les Haricots Rouges, продавшая более миллиона альбомов за 50 лет карьеры, выступавшая на сцене Олимпии

в Париже на разогреве у Жака Бреля, The Beatles и The Rolling Stones, представит яркий вечер

в духе новоорлеанского и диксиленд-джаза. Группа была основана в 1963 году выпускниками лицея Родена в Париже и стала символом французского джаза.

Программа фестиваля Нового Орлеана в Тель-Авиве

«Душа Нового Орлеана» с Габриэлем Уэйдом — программа, посвящённая музыкальной традиции Нового Орлеана в её наилучшем выражении.

Выдающиеся музыканты во главе с прославленным трубачом Габриэлем Уэйдом перенесут слушателей в самое пульсирующее сердце музыкального города — Нового Орлеана. Они нарисуют перед нами живую звуковую картину ритмов, настроений и магии, определяющих дух этого города, исполнив знаменитые и ставшие символом Нового Орлеана композиции, такие как “Basin Street Blues” — неофициальный гимн города, “When the Saints Go Marching In”, звучащий

в парадах и джаз-клубах, и многие другие.

«Безумный роман цыганской скрипки» — виртуозная встреча румынского скрипача Костела Ницеску, одного из величайших представителей цыганской музыкальной традиции, и гитариста Яакова Хотера. Это уникальный вечер, где два мастера зажигают сцену волшебством Gypsy Jazz, ослепительными импровизациями, головокружительными гармониями и энергией, вырывающейся прямо из сердца.

«Посвящение бессмертному альбому Фрэнка Синатры и Антониу Карлоса Жобима» —

с участием Дени Айлета, Жуки Перпиньяна и биг-бэнда Авраама Фельдера. Между изысканным свингом Синатры и мягкими ритмами бразильской босса-новы родился один из самых чарующих альбомов в истории музыки. Пластинка, выпущенная в 1967 году, объединила тёплый, глубокий голос Синатры с утончёнными и изысканными мелодиями Жобима, создав совершенный сплав джаза и босса-новы в завораживающих аранжировках, ставших вечной классикой. Теперь,

в рамках фестиваля Нового Орлеана, этот музыкальный шедевр оживёт на сцене в особом концерте, возвращающем магию Жобима к жизни.

«Дива из Нового Орлеана» — встреча мощного вокала певицы Ники Харрис (в течение 13 лет выступавшей с Мадонной) с оркестром Chocolate Factory. Коллектив привнесёт на сцену горячее дыхание Нового Орлеана и энергию свинга. Результат — захватывающий музыкальный праздник, соединяющий звуки блюза, джаза, госпела и фанка — прямо с оживлённых улиц Нового Орлеана, через легендарные клубы Гарлема до крупнейших мировых сцен. Это заразительный грув, мощная энергия и чистейшая душа.

«Приходите испытать ньюорлеанский джаз во всей его красе — музыку, которую играли Бадди Болден, Луи Армстронг, Сидни Беше, Стефан Граппелли, Оскар Питерсон, Джелли Ролл Мортон и другие. Это праздник, который случается лишь раз в году», — говорит Зив Бен, музыкальный директор фестиваля.

Фестиваль Нового Орлеана — Музей искусств Тель-Авива,

27–29 ноября 2025 года

Цена билетов: 149–299 шекелей.

Билеты, абонементы и подробности программы: www.hotjazz.co.il

Художественный консультант: Эли Премингер