Фестиваль «Новый Орлеан в Тель-Авиве». Жизнерадостный и чувственный джаз из Нового Орлеана вновь покоряет Тель-Авив!

на «Фестивале Нового Орлеана», который ежегодно принимает широкий круг артистов в самых разных стилях, создаёт уникальные разовые музыкальные сотрудничества и предлагает слушателям особенное музыкальное путешествие к самому пульсирующему сердцу Нового Орлеана.

В этом году в международном музыкальном празднике примут участие десятки артистов из Израиля и со всего мира — в рамках исключительных программ, подготовленных специально для фестиваля:

Юная звезда трубы Саммер Камарго объединится с биг-бэндом Эяля Вильнера, а вместе с певицей соул и блюза Никки Харрис они представят публике щедрую порцию соул-блюза и мощный биг-бэнд.

Большой состав под руководством французского саксофониста Оливье Франка вновь приедет к нам и объединится с виртуозным скрипачом из Румынии Флорином Николеску, чтобы принести с собой неповторимый вкус джипси-джаза.

Особый трибьют Франку Синатре и Антониу Карлосу Жобиму — в исполнении биг-бэнда Авраама Фельдера и лондонского гитариста Дани Айелета — подарит слушателям джаз второй половины XX века.

Всех этих гостей встретят десятки выдающихся израильских музыкантов в насыщенных и разнообразных программах — среди них певица Эла Тадмор, виртуоз-гитарист Яаков Хотер, вибрафонист

Гиль Сорин и многие другие.

Фестиваль «Новый Орлеан в Тель-Авиве» в Музее искусств Тель-Авива 19–21 июня 2025 года

В течение трёх дней джазовая музыка наполнит залы музея множеством музыкальных стилей, родившихся в Новом Орлеане: от рэгтайма, буги-вуги и свинга до танцев чарлстон и линди-хоп, госпела, блюза, диксиленда и биг-бэнда.

Говорят, что джаз может вырасти везде, но родился он в Новом Орлеане. В XIX веке и ранее этот город был самым космополитичным, но в то же время — центром работорговли и рабства, которое продолжалось даже после того, как Линкольн формально освободил рабов. Именно здесь африканские ритмы соединились с европейской традиционной музыкой, карибские мелодии — с клавишной музыкой, привезённой из Германии в конце XIX века, и всё это слилось в Новом Орлеане, образовав прочную основу, на которой

зиждется весь мир джаза.

Фестиваль ежегодно собирает широкий круг артистов, создающих и исполняющих музыку в разных стилях. Он объединяет их в уникальные коллаборации, яркие дуэты и создаёт особое музыкальное путешествие по душевным улицам Нового Орлеана и богатому разнообразию музыкальных стилей, которые в нём родились и звучат до сих пор.

В этом году в международном музыкальном празднике примут участие десятки артистов из-за границы и из Израиля — в рамках исключительных программ, специально подготовленных

для фестиваля:

Королева трубы из Нью-Йорка, Саммер Камарго (самая молодая участница оркестра телешоу Saturday Night Live), объединяется с динамичным джазовым секстетом Эяля Вильнера в трибьюте Луи Армстронгу и Диззи Гиллеспи. От полных души улиц раннего Нового Орлеана до сложных произведений бибопа — их исполнение соединяет джазовые традиции. Ослепительные соло на трубе, заразительные ритмы и праздник великолепного музыкального наследия, представленного с безграничной виртуозностью.

«Виртуозы Нового Орлеана и Парижа» — трибьют саксофонисту и кларнетисту Сидни Беше и скрипачу Стефану Грапелли с участием Olivier Franc Sextet и Флорина Николеску. Это уникальное музыкальное путешествие к эпохе, когда два великих мастера джаза — Беше и Грапелли — встретились и создали незабываемое музыкальное волшебство. Их встреча стала не только стилевым перекрёстком, но и моментом, когда два музыкальных течения соединились и образовали неповторимую гармонию. В программе вечера — произведения, вдохновлённые этой встречей, оригинальные аранжировки их композиций, а также погружение в характерные для них стили — традиционный нью-орлеанский джаз и живой парижский свинг.

«Душа Нового Орлеана» с квинтетом Лероя Джонса (Новый Орлеан) — программа, воплощающая музыкальную традицию города во всей её полноте. Превосходные музыканты во главе с трубачом Лероем Джонсом проведут слушателей к самому сердцу музыкального Нового Орлеана, нарисовав живую картину звуков, ритмов и магии, определяющих этот город. В программе — известные и культовые произведения, такие как Basin Street Blues, ставшая неофициальным гимном Нового Орлеана, When the Saints Go Marching In, звучащая с особой силой на парадах и в джаз-клубах города, и другие.

«Безумный роман цыганской скрипки» — виртуозная встреча румынского скрипача Флорина Николеску, одного из великих носителей цыганской музыкальной традиции, и гитариста Яакова Хотера. Это особенный вечер, когда два мастера зажигают сцену магией джипси-джаза, увлекательными импровизациями, захватывающими гармониями и энергией, исходящей прямо из сердца.

«Трибьют бессмертному альбому Фрэнка Синатры и Антониу Карлоса Жобима» — с участием Дани Айелета, Жуки Парпиньяна и биг-бэнда Авраама Фельдера. Между утончённым свингом Синатры и мягкими ритмами бразильской босса-новы родилось одно из самых чарующих музыкальных сотрудничеств в истории. Альбом, вышедший в 1967 году, объединил тёплый, глубокий голос Синатры с утончённой мелодикой Жобима, создав идеальное смешение джаза и босса-новы в завораживающих аранжировках, сделавших его вечной классикой. Теперь, в рамках фестиваля Нового Орлеана, этот волшебный материал оживает на сцене в специальном концерте.

«Дива из Нового Орлеана» — вокальная мощь певицы R&B и соул Никки Харрис (13 лет выступала с Мадонной) встречается с оркестром Chocolate Factory, который приносит на сцену жаркие ритмы Нового Орлеана и свинга. В результате — бурный музыкальный праздник, сочетающий в себе блюз, джаз, госпел и фанк — прямо с шумных улиц Нового Орлеана, через легендарные клубы Гарлема до больших концертных площадок наших дней. Заразительный грув, взрывная энергия и чистая душа.

«Приходите испытать нью-орлеанский джаз во всей его красе — с музыкой, которую играли Бадди Болден, Луи Армстронг, Сидни Беше, Стефан Грапелли, а также Оскар Питерсон, Джелли Ролл Мортон и другие. Это праздник раз в году», — говорит Зив Бен, музыкальный директор фестиваля.

Фестиваль «Новый Орлеан в Тель-Авиве» в Музее искусств

Тель-Авива 19–21 июня 2025 года

Цены: 149–299 ₪

Место проведения: Музей искусств Тель-Авива

Даты: 19–21 июня 2025

Билеты, абонементы и подробности: www.hotjazz.co.il

Телефон для бронирования: 03-5733001

Художественный консультант: Эли Флемингер

