Фестиваль Super Jazz 2023 в дни праздника Суккот – это еще и ирландская музыка!

Когда пишешь о фестивалях музыки, принято начинать с концерта открытия, но изменим традиции и для начала сообщим о последнем концерте Super Jazz 2023, который пройдёт в октябре в дни праздника Суккот, когда на фестивале будет звучать не только джаз, но и блюз, и этническая музыка. В заключительном концерте фестиваля, в его последний день, 7 октября, в Латруне прозвучит ирландская музыка в исполнении гитариста Энди Уотса, вокалистов Амалии Уильямс и Рой Янг, басиста и вокалиста Илана Хилеля и джазового трио Леонида Пташки.

Ирландская музыка не только прозвучит – ее еще и «станцуют» танцовщики ансамбля ирландского фольклора Reel of Life под руководством Яира Вардигера – солиста ансамбля Lord of the Dance. Концерт 7 октября – это шоу ирландской музыки и танцев, это кельтская музыка в джазовом ключе – одновременно эпическая и веселая, заводная и меланхоличная.

Ирландская народная музыка – одна из самых древних музыкальных культур, ее безошибочно узнают с первых тактов. Для самих ирландцев их народная музыка является едва ли не главным национальным достоянием – и по праву: им удалось пронести кельтские музыкальные традиции сквозь века. Истоки же современной фолк-джаз-музыки восходят к 1950-м годам, когда такие джаз-музыканты как американцы Джимми Джоффри и Тони Скотт начали использовать для музыкального самовыражения элементы фолка.

Но вернемся из Америки к ирландскому фолку: эта музыка, на первый взгляд, может показаться простой – заводная мелодия, два притопа, три прихлопа, текст про тягости и радости. Однако ирландский фолк – жанр интереснейший, его играют многие коллективы – как образованные еще в 1960-е, так и новички. Авторские тексты сочетаются с четырехсотлетними балладами, бас-гитары – с металлическими флейтами. Рождением современного ирландского фолка можно считать 1962-й год, когда была сформирована легендарная группа The Dubliners. Коллектив не только начал карьеру в дублинском пабе (что символично), но и название его символично: «Дублинцы» – так называется ранний сборник рассказов Джеймса Джойса, самое известное его произведение после «Улисса».

В 1960-х годах фолк-джаз стал популярным в Европе, особенно в Ирландии, где местные музыканты, такие как Планксти, Кристи Мур и Донован, соединили ирландские народные инструменты и песни с джазовыми гармониями и ритмами. С тех пор ирландский фолк-джаз развивался и принимал различные формы, от акустических до электронных, от традиционных до современных. Ирландский фолк-джаз – это живая и разнообразная музыка, которая отражает богатое культурное наследие Ирландии и ее связь с джазом как глобальным явлением. Считается, что с ростом популярности фолка новые группы стали появляться в разных концах мира, в том числе и джаз-фолк группы. С другой стороны говорят, что благодаря фолку Ирландия успешно сопротивляется глобализации. Посмотрим, увидим и услышим 7 октября в Латруне.

Леонид Пташка и компания Жемчужины Классической Музыки представляют Международный Фестиваль – Super Jazz 2023.

Этническая музыка и блюз. Леонид Пташка и звёзды мирового джаза и фольклора. Экзотическое шоу ирландской музыки и танца.

Яркие костюмы, зажигательные танцы, традиционный и популярный фольклор.

Участники шоу: Леонид Пташка – фортепиано, танцовщики и музыканты ансамбля ирландского фольклора Reel of Life. Художественный руководитель: Яир Вардигер – солист ансамбля Lord of the Dance. Горячее шоу «Огненный блюз» знаменитого английского гитариста Энди Уотса на одной сцене с Леонидом Пташкой

Амалия Уильямс – вокал

Рой Янг – вокал

Илан Хилель – бас / вокал

Гилад Ариэль – ударные

Джазовый ансамбль Леонида Пташки

Международный фестиваль Super Jazz 2023 под руководством Леонида Пташки, в программе которого в этом году сделан акцент на этно-джаз и блюз, при участии десятков зарубежных и израильских исполнителей артистов пройдет в трех местах Израиля в начале октября, в дни праздника Суккот в Тель-Авиве, Латруне и Хайфе с 5 по 7 октября. Четыре концерта, три площадки, десятки исполнителей, джаз, этно-музыка, фолк, фламенко. На фестивале будет звучать не только джаз и блюз, но музыка бразильская, кубинская, испанская, ирландская музыка. Будут ритмы фламенко, самбо, боса-новы, румбы, сальсы и чачача.

Среди участников фестиваля – гитаристы Джек Гонзалес, Андрей Ильин, Эмиль Хачатурян, Энди Уотс; джазовые вокалисты Оши Дабан, Амалия Уильямс, Рой Янг, Илан Хилель; ударник Гилад Ариэль; Леонид Пташка и звёзды мирового джаза и фольклора трубач Арик Давидов и аккордеонист Илья Жорницкий; сопрано Том Коэн и другие.

