Концерты фестиваля Super Jazz 2023 пройдут в дни праздника Суккот в Тель-Авиве, Латруне и Хайфе с 5 по 7 октября. Четыре концерта, три площадки, десятки исполнителей, джаз, этно-музыка, фолк, фламенко и даже ирландские танцы! И если вам кажется, что до Суккота еще есть время – то вы правы. И если вы убеждены и в том, что время бежит быстро, так же быстро, как двигаются барабанные палочки джазового ударника, то вы тоже правы. Потому доставайте дневники и записывайте: Международный фестиваль Super Jazz 2023 под руководством Леонида Пташки, в программе которого в этом году сделан акцент на этно-джаз и блюз, при участии десятков зарубежных и израильских исполнителей артистов пройдет в трех местах Израиля в начале октября.

На фестивале будет звучать не только джаз и блюз, но музыка бразильская, кубинская, испанская, ирландская музыка. Будут ритмы фламенко, самбо, боса-новы, румбы, сальсы и чачача. Как все вышеперечисленное вместить в 4 концерта? Благодаря чудесам и словам гитариста Чака Берри: «Сейчас это зовут роком, раньше это называлось буги-вуги, блюзом, ритм-н-блюзом и даже прошло через то, что теперь известно как фанк… Названия могут меняться, но музыка, вдохновляющая разум и сердце, и даже твое притопывание ногой в такт – все это здесь. Зови эту музыку рок, зови ее джаз, зови ее как хочешь. Если она заставляет тебя двигаться, или ты просто кайфуешь, она с тобой – навсегда».

То, что на это фестивале можно будет кайфовать – безусловно. И то, что можно и нужно будет двигаться – так же безусловно, поскольку в программах фестиваля участвуют как танцоры фламенко – ансамбль Caribbean Dream, так и ирландский ансамбль Reel of Life под руководством Яира Вардигера, солиста ансамбля Lord of the Dance.

Что такое джаз? Вопрос один, а ответов множество, от мудрых рассуждений о стилистике до высказывания Януша Вишневского, что «Лучше поварского дела только хороший джаз». Джаз – это свободные импровизации, рок- и поп- клише, джазовые цитаты, этнические интонации, отголоски классической и современной камерной музыки – каждый музыкант привносит в джаз свой «кирпичик», ориентируясь на искренность и естественность этой музыки, на ее новаторство и эксперименты. Джаз – это феномен музыкальной культуры, джазовые музыканты продолжают раздвигать границы джаза, и ныне его «словарь» охватывает все музыкальные языки мира. Главное, что джаз – то, что связывает множество разных людей.

Джаз – это не только музыка, но и люди, создающие и играющие ее, посвятившие ей свою жизнь. Джаз возвращает музыке то, что она некогда утеряла.

Программа фестиваля выстроена на музыкальных диалогах, на золотых джазовых стандартах, на знакомых мелодиях, которые недаром обожают музыканты всего мира и которые дарят безграничные возможности самовыражения, и на новой авторской музыке.

Среди участников фестиваля – гитаристы Джек Гонзалес, Андрей Ильин, Эмиль Хачатурян, Энди Ватс; джазовые вокалисты Оши Дабан, Амалия Вильямс, Рой Янг, Илан Хилель; ударник Гилад Ариэль; Леонид Пташка и звёзды мирового джаза и фольклора трубач Арик Давидов и аккордеонист Илья Жорницкий; сопрано Том Коэн и другие.

Заказ билетов на сайте фестиваля – https://pearl-music.co.il/mezhdunarodnyj-festival-super-jazz-2023/

или на сайте https://best.kassa.co.il/search/SuperJazz?all=1

Все фотографии предоставлены организатором фестиваля – компанией Pearl Music

Пиар–агентства: Sofia Nimelstein PR & Consulting и Masha Hinich PR