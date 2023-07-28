Фестиваль танца в Кармиэле

Жить становится всё жарче и бурнее, всё плавится и кипит, и само время уже плавится кипит, мчится невероятно быстро, переплёскиваясь через край и границы. Это небольшая преамбула к тому, что в Кармиэле с 1 по 3 августа пройдет традиционный фестиваль танца. 35-й по-моему, хотя на официальном сайте фестиваля https://www.karmielfestival.co.il/ значится 36-й… Но кто уже там считает! Хотя считают и сообщают, что мероприятий и преставлений будет 80, с утра до вечера, точнее с вечера до утра. На концерте открытия будет отмечаться 100-летие танца «хора». Почему так решили? Не знаю, но числами удобно жонглировать.

Первый кармиэльский фестиваль танца прошел летом 1987 года – за год до 40-летия Израиля. Чем был не повод? В городе проживало тогда 12.000 человек – все было тихо и пасторально. Почти. Потом были попытки проводить его два раза в год, один раз в два года, пока фестиваль не стал ежегодным центральным событием летнего сезона в Галилее. Лишь бы не было жары, лишь бы не было войны, а танцевать будут всегда.

Во время фестиваля Кармиэль превращается в город танца: танцуют если не все, то везде – и в открытом амфитеатре и в закрытых «культурных» помещениях города. Танцуют израильские и зарубежные танцевальные коллективы, представляющие танец народный, современный, классику hip-hop , брейк-данс. Танцуют и играют в фестивале принимаю участие и оркестры. Все перечислено на сайте – и там же , на сайте https://www.karmielfestival.co.il/, можно сгрузить брошюру с программкой, из которой я почерпнула, что на фестивале будет проводиться нечто новое – конкурс народных танцев, нечто традиционное – конкурс израильской хореографии, а также программа для детей «Серебряные трубы» и «Кот в волшебных сапогах» от израильской группы фламенко «Компас» (кот-то жил в Испании). Будет вечер бальных танцев и фольклорный ансамбль из Молдовы; Иерусалимский балет под руководством Надя Тимофеевой представит спектакль «Он ходил по полям» по мотивам романа Моше Шамира. Танцевальной группы Лиора Тавори покажет «День восьмой», а группа «Синопсис» театрально-балетное представление «Мотор». и т.д. и т.п. 72 часа подряд, 10.000 участников, 250.000 зрителей, десятки бесплатных представлений и специальные комплексы для детей. И естественно, кулинарная ярмарка, голодными вас не оставят.

Фестиваль в Кармиэле – это праздник для всех – танцуют все и всюду: на улицах, на лужайках, на эстрадных площадках и в парках. Кто, как умеет, кто, как хочет, но танцуют так, будто каждый танец – и первый и последний. Фестиваль этот одновременно и народный и художественный, в нем участвуют десятки местных народных танцевальных коллективов и наряду с этим – и профессиональные коллективы. Здесь можно увидеть танцоров, выступающих в разных жанрах и направлениях – от классического балета, модерна, хип-хопа и зумбы до народных танцев, здесь можно посмотреть полноценные хореографические спектакли профессиональных трупп современного танца и классического балета. Но основное на фестивале танца в Кармиэле то, без чего фестиваль невозможен и то, ради чего он создан – программа израильского танца, выступление множества самодеятельных коллективов со всей страны, от детских до «пенсионерских». Для многих подобных коллективов в Кармиэле – едва ли не единственная возможность показать итоговые за год программы перед десятками тысяч зрителей. Ну главное – это то, что на фестивале танцуют все и всюду: на улицах, на лужайках, эстрадах, в парках. Просто танцуют, кто как умеет, кто как хочет, но танцуют так, будто каждый танец – и первый и последний.

Еще раз сайт фестиваля www.karmielfestival.co.il.

Большая часть фестивальных мероприятий – бесплатны. Цена билетов на платные представления – посильная.