Фото – © Эяль Брибрам. פסטיבל כדורים פורחים בצפון הנגב צילום איל בריברם. Предоставлено пресс-службой Фестиваль воздушных шаров пройдет на севере Негева в парке ха-Бсор 10 и 11 августа. Сразу сайт – https://www.habsor.co.il/ , а также напоминание о том, что воздушными шарами дело не ограничится и в северном Негеве весь август будет устраиваться что-то развлекательно-каникулярное, в том числе с 17 по 26 августа ряд мероприятий под общим названием «Юг в десятке» или «Юг за десять». Чёрт, не вовремя вспомнила про десять сребреников – но обещала про фестиваль.

Итак: август 2023 года на севере Негева – воздушные шары и развлечения за 10 шекелей. Сразу разъясню – вход на Фестиваль воздушных шаров куда дороже (149 шекелей), подробности вот здесь https://www.habsor.co.il/?page_id=1191 .

Обещают, что небо Негева украсят разноцветные воздушные шары бело-голубого цвета – это явное маркетинговое преувеличение, шары разноцветные, но бело-голубые тоже есть. Фестиваль откроется во второй половине дня, в четверг, 10 августа в парке ха-Бсор. К вечеру начнется шоу Night Glow из светящихся воздушных шаров под музыку и световая вечеринка, включающая выступления жонглеров огнем, световое цирковое шествие, футуристические светодиодные персонажи, световые лазерные шоу и прочие гаджеты из будущего. В пятницу утром, с восходом солнца, начнется подготовка к запуску воздушных шаров – всего шести. Не думайте, что вам дадут на них полетать – нет, дадут посмотреть как они летают… В парке ха-Бсор есть кемпинг, но нет электричества. Там много что можно, но еще больше нельзя, к примеру, привозить собак и стеклянные бутылки. Все ответы на ваши вопросы вот здесь – https://www.habsor.co.il/?page_id=1191 и здесь – https://www.facebook.com/daromadom/

В августе туристическая ассоциация в северной части Негева инициировала проект «Юг в десятке», в рамках которого предлагаются развлечения по символической цене в 10 шекелей – самостоятельный сбор овощей и фруктов, стрельба из лука, знакомство с винодельями и пивоварнями, художественные и ремесленные мастер-классы, экскурсии по музеям и объектам культурного наследия и многое другое.

Мероприятия и мероприятия «Юга в десятке» пройдут с 17 по 26 августа. по предварительной записи. Подробная информация обо всех мероприятиях на уже упомянутом сайте https://www.habsor.co.il