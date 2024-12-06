Фестиваль женского кино в Иерусалиме с 9 по 13 декабря 2024 года

Продолжаю тему декабрьских фестивалей. Подборка – рандомальная: что в голову пришло, на что взгляд упал.

Фестиваль женского кино пройдет в Иерусалимской Синематеке и в других залах Иерусалима с 9 по 13 декабря 2024 года. Десятки фильмов из Израиля и других стран в Иерусалимской Синематеке и других локациях по всему городу; проект по показу фильмов в приютах для женщин-жертв насилия; встречи с кинематографистами.

Сайт с подробной программой https://www.jwff.co.il/

https://www.facebook.com/JerusalemWomensFilmFestival/

Фестиваль женского кино в Иерусалиме был учрежден для того, чтобы предоставить платформу женщинам-кинематографистам Израиля и всего мира, чтобы осветить социальные проблемы, а также из убеждения в том, что равное представительство на экране может привести к равноправному миру в реальности.

Этот фестиваль – детище организации Women in the Picture, ассоциации по продвижению женщин в области кино и телевидения, основанной в 2004 году Анат Шперлинг и Наамой Пресин-Орпаз. Поначалу первое десятилетие фестиваль проходил в Реховоте, а в 2019 году Шира Мишор и Лихи Сабаг при поддержке Форума кинематографистов Иерусалима и муниципалитета Иерусалима учредили Фестиваль женского кино в Иерусалимской Синематеке . Фестиваль служил и продолжает служить уникальной сценой, первой в своем роде в Израиле, для высказываний женщин-кинематографистов и для изменения представительства женщин в израильской киноиндустрии.

Международный фестиваль женского кино в Иерусалиме является единственным фестивалем в Израиле, который фокусируется на женском кино. Ежегодно на фестивале проходит более 60 показов самых известных фильмов, снятых женщинами в Израиле и во всем мире. Фестиваль включает в себя израильские программы художественных и документальных фильмов, независимых короткометражных фильмов и студенческих фильмов, а также международные программы полнометражных художественных и документальных фильмов.

Фестиваль активно работает в социальной сфере Иерусалима и знакомит с качественным кино уязвимые слои населения. Из фестиваля в 2022 году вырос проект «Говорящие фильмы» – ежегодный проект по показу фильма в приютах для женщин-жертв насилия и встречи с режиссером.

Еще один проект фестиваля этого года – «Прочный тыл» – серия показов для различных эвакуированных групп населения с юга и севера в военное время

Откроется фестиваль показом фильма биографической драмы Эллен Курас “Сквозь объектив. История Ли Миллер” с Кейт Уинслет в главной роли о невероятной жизни Ли Миллер – модели Vogue и мзуы художника Ман Рэя – ставшей одной из первых женщин – военных фотографов. На фестивале также пройдет вечер памяти режиссера Джули Шалез.

Также в программе:

War Focus – короткометражные и полнометражные фильмы о воне «Железные мечи», которые будут демонстрироваться онлайн и фронтально во время фестиваля: каждый фильм представляет разнообразне точки зрения – режиссер, которая была эвакуирована из своего дома в кибуце Реим и нашла временное убежище в Тель-Авиве; мастер татуировок, выживший на фестивале Nova; анимационное видео, описывающее опыт войны глазами ребенка. Эта подборка фильмов будет доступна для просмотра на сайте фестиваля.

Праздничный показ двух серий «Чемпионов» (режиссеры: Ирма Эйдельман и Михаль Фаран), 5-серийного документального сериала, рассказывающего о закулисье женской футбольной команды «Хапоэль Катамон Иерушалаим».Инкубатор «A Kitzer» для

ультраортодоксальных женщин-кинематографистов.

Документальный фильм «Полная поддержка» – рассказы из примерочной кабинки магазина нижнего женского белья в Яффо. Этот фильм показывался по 11-м каналу – удивительный! Через такие фильмы и можно понять израильское общество – тому, кто хочет понять.