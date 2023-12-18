Фестиваль женского кино пройдет в Иерусалимской Синематеке в других залах Иерусалима с 25 по 28 декабря. Вот сайт с подробной программой https://www.jwff.co.il/

После долгих размышлений о том, стоит ли и как проводить фестиваль в этот сложный период, фестиваль возвращается в гибридном формате, который позволит тем, кто не может приехать в столицу, посмотреть фильмы онлайн (подробности https://www.jwff.co.il/copy-of-2023-movies-in-the-neighborhood).

“Именно сейчас – пишут руководительницы фестиваля Лихи Сабаг и Шира Мишар – именно сейчас мы решили, что должны продолжать творить, праздновать, жить, смеяться и плакать вместе, и надеемся, что наш фестиваль сможет дать передышку и силы всем, кому это необходимо”.

Фестиваль пройдет в гибридном формате, эвакуированные с юга и севера смогут посмотреть фильмы фестиваля бесплатно.

Фестиваль женского кино в Иерусалиме был учрежден для того, чтобы предоставить платформу женщинам-кинематографистам Израиля и всего мира, чтобы осветить социальные проблемы, а также из убеждения в том, что равное представительство на экране может привести к равноправному миру в реальности.

Фестиваль откроется мероприятием, посвященным женщинам, пострадавшим от насилия и живущим в приюта. В этом мероприятии примут участие женщины из пяти разных приютов, в том числе и на юге страны

В художественной программе фестиваля в этом году – более 60 новых фильмов созданных, к женщинами, из Израиля и других стран, Фильм, открывающий фестиваль – «Тысяча и одна» (главный приз кинофестиваля «Сандэнс» // Бесплатные показы в кварталах и отелях для эвакуированных // Омаж «Южному фестивалю кино» женщин-режиссеров из поселков Отефа // Конкурс «Короткие” – конкурс короткометражного кино // Премьеры фильмов, сделанных женщинами- кинематографистами из ультраортодоксального сектора // Конкурс студенческого женского кино // Показ удостоенного наград фильма «Инбаль Перельмутер – все ли кончено?” и много другое.

О фильмах фестиваля подробно – https://www.jwff.co.il/2023 или здесь https://jer-cin.org.il/en/lobby/jerusalem-womens-film-festival-2023

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