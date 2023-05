Фестиваль хоровой музыки «Зимрия» – «От святости к будням». Оратория «Кармина Бурана» и The Golden Gate Quartet – Акко, с 25 по 28 июня

Источник иллюстрации – https://www.facebook.com/hazimriya

Празднование 70-летия фестиваля хоровой музыки «Зимрия» и 75-летия Государства Израиль. С 25 по 28 июня в Акко – в Новом Дворце культуры города и в подземных рыцарских залах замка крестоносцев в Старом городе Акко.

Среди участников фестиваля: американский вокальный квартет The Golden Gate, Зив Йехезкель, Объединенный хор Верхней Галилеи, исполняющий ораторию «Кармина Бурана» и многие другие. Но, в первую очередь, фестиваль «Зимрия» – это праздник израильской песни, это новые композиции и новые обработки в специальных проектах фестиваля, это продвижение оригинальных израильских песен, встреча хоров и песенных коллективов со всей страны, музыка духовная и светская, праздничная и будничная.

Художественный руководитель фестиваля – Мордехай Шалефф.

В течение всех фестивальных дней концерты будут проходить в послеполуденные и вечерние часы во второй половине дня и вечерние концерты. Стоит отметить, что фестиваль «Зимрия» проводится в Акко уже более десяти лет.

«Зимрия» – фестиваль хоровой музыки, который пройдет в Акко с 25 по 28 июня 2023 года, отмечает 70-летие со дня своего основания и 75-летие государства Израиль при участии сотен певцов, десятков хоров и ведущих дирижеров из Израиля и из-за рубежа. Зрителей ждут концерты, мастер-классы и семинары в рыцарских залах замка Крестоносцев и в Новом «Гейхал ха-Тарбут» Акко на протяжении четырех дней и ночей.

Ассоциация «Арфа и соловей» («ха-Невель ве ха-Замир»), муниципалитет Акко и городской отдел Министерства культуры являются главными организаторами этого праздника израильской и мировой вокальной духовной музыки.

25 июня фестиваль «Зимрия» откроется грандиозным концертом из произведений Хаима Пермонта – одного из самых выдающихся композиторов Израиля, работы которого звучат по всему миру, и Моше Зормана при участии «Объединенного хора Ха-Ихуд» (дирижер Ронен Борщевский); хора «Одиана» (дирижер Анат Ахарони); хора «Неве Шир» (дирижер Анат Дор), группы «Квинта с половиной» и другими. Также в программе: произведения Баха, Мендельсона, Гершвина, израильские песни и другое.

26 июня – Объединенный хор Верхней Галилеи, хор «Нона» и солисты оперы под руководством дирижера из Англии Тимоти Брауна исполнят ораторию «Кармина Бурана» Карла Орфа.

27 июня – Зив Йехезкель – «Песнь мольбы». Оригинальная еврейская поэзия, которая сформировалась в Алеппо в Сирии и продолжала звучать в Иерусалиме; поэзия, написанная в духе классической арабской и османской турецкой музыки на слова поэтов от Золотого века до века 20-го. При участии ансамбля «Лод», хора и ведущих солистов – как вокалистов, так и инструменталистов.

28 июня «Зимрия» принимает в гостях в этом году легендарный, существующий уже 90 лет американский The Golden Gate Quartet, который обещает слушателям настоящий хэппенинг евангелистской музыки. Два выступления прославленного коллектива состоятся в Оперном театре – в Центре исполнительских искусств в Тель-Авиве (27 июня) и в «Гейхал ха-Тарбут» в Акко (28 июня). Выступления The Golden Gate Quartet – одного из самых известных в области афро-американской духовной музыки – госпел – в Тель-Авиве и Акко ознаменуют начало их концертного тура по Европе и Северной Америке. А в Акко концерт The Golden Gate Quartet 28 июня завершит фестиваль «Зимрия-2023». К концертам The Golden Gate Quartet впервые присоединятся группа «Голос и душа» и десятки певцов из Израиля и из-за рубежа, которые исполнят вместе некоторые песни этого квартета.

The Golden Gate Quartet – американская вокальная группа, сформированная в 1934-м году четырьмя студентами «Boker T. Washington High School» в городе Норфолк. Считается наиболее успешной в афро-американском стиле «Doo-wop», имеющим корни в религиозной музыке госпел 19-го века. Начиная с 1935-го года, группа пела в церквях и на местном радио, постепенно приобретая профессиональный статус. В 1937-м году они перебрались в штат Северная Каролина, где подписали контракт с фирмой «Bluebird Records». В 1938-году группа дала концерт в Карнеги-Холл в Нью-Йорке, после чего приобрела большую популярность. Однако, с началом Второй мировой войны у неё настали нелегкие времена. Тем не менее, The Golden Gate Quartet не сдался. В 1955-м году группа отправляется к концертами в Европу, где выступает с большим успехом. В 1959-м году она выступают в Париже, где на один из концертов приходит Элвис Пресли, проходивший там службу в Американской армии. Оказалось, что он с детства был поклонником этой группы. В 1962-м году они совершают турне по Африке. Затем группа выпускает ряд альбомов, причем её состав временами меняется. В 1994-м году группа совершает мировое турне, посвящённое 60-ти летней годовщине со дня её образования. В 1998-м году The Golden Gate Quartet был включен в «Зал славы вокальных групп» – Vocal Group Hall of Fame в США.

А вот немного истории хоровых фестивалей «Зимрия», проходящих с 1952 года: в Израиле давно развита культура светского хорового пения. Один из первых певческих ансамблей Эрец-Исраэль был создан в 1910-е гг. в гимназии «Герцлия» в Тель-Авиве. В 1927 году была создана хоровая капелла, исполнявшая песни на иврите. Первая профессиональная камерная капелла возникла в 1942 году в Тель-Авиве, став с 1948 года Филармоническим хором Тель-Авива. Становятся традиционными праздники песни. Первый такой праздник состоялся в кибуце Гив‘ат-ха-Шлоша в 1942 году; в 1944 году и 1947-м праздники песни прошли в Эйн-Хароде. В 1952 году Аарон-Цви (Гриша) Пропес, основатель конкурса арфистов и Израильского фестиваля искусств, проводит первый фестиваль хорового пения «Зимрия». (Слово «земер» на иврите означает «пение, песня, напев»). В первом фестивале принимали участие только израильские хоры, самым известным из которых был Филармонический хор. Но со временем популярность «Зимрии» настолько возросла, что она стала привлекать многие зарубежные коллективы. «Зимрия» проводится каждые два-три года и число хоров, принимающих участие в ней, все увеличивается. Сегодня в стране существует более 150 различных хоровых коллективов.

В этом году для проведения мастер-классов в дни фестиваля «Зимрия» были приглашены пять ведущих хоровых дирижеров из-за рубежа: София Гиолдаши (Греция), Андре Куадрос (США), Тимоти Браун (Англия), Сидумо Нуамезеле (ЮАР). В фестивале также примет участие дирижер Юваль Вайнберг (Израиль),

Зрителям представится уникальная возможность понаблюдать за работой каждого маэстро с израильскими хорами во время мастер-класса. Каждая такая творческая мастерская, открытая для публики, завершится финальным концертом.

Специальные мероприятия, которые пройдут в дни фестиваля «Зимрия»

«Объединенный Хор – Ха-Ихуд». Дирижер: Ронен Борщевский

Мастер-класс – «Классическая Концерт/лекция «Краткая история хорового пения».

музыка встречает ивритского певца». Дирижер: Ирит Римон Нейдорф

Концерт/мастерская «Псалмы». Дирижер: Ави Файнтох

Встреча с музыкантами. Квартет «The Golden Gate»

Концерт – группа Vie Nouvelle («Новая жизнь») из Конго.

Уникальное шоу, сочетающее в себе традиционное евангелистское исполнение и элементы современности, которые отражены как в пении, так и в костюмах и танцах исполнителей. Конголезские танцы настолько заразительны, что зрители не могут устоять и присоединяются к исполнителям прямо во время шоу.

«Зимрия» – фестиваль хоровой музыки

25-28 июня 2023 года

