The Golden Gate Quartet в гостях у хорового фестиваля «Зимрия»

The Golden Gate Quartet. Photo – © Beatrice Echeverria

Легендарный американский госпел-квартет выступит в Акко и в Тель-Авиве в честь 70-летия фестиваля «Зимрия» и исполнит собственную аранжировку песни Элвиса Пресли.

Вторник, 27 июня, 20:00 – Тель-Авив. Центр сценических искусств, Бейт ха-Опера.

Среда, 28 июня, 21:00 – Акко, Новый Дворец культуры, заключительный концерт фестиваля «Зимрия».

28 июня 2023 года фестиваль «Зимрия» принимает в гостях в этом году легендарный, существующий уже 90 лет американский The Golden Gate Quartet, который обещает слушателям настоящий госпел-хэппенинг. Два выступления прославленного коллектива состоятся в Оперном театре – в Центре исполнительских искусств в Тель-Авиве (27 июня) и в «Гейхал ха-Тарбут» в Акко (28 июня). Выступления The Golden Gate Quartet – одного из самых известных в области афро-американской духовной музыки – госпел – в Тель-Авиве и Акко ознаменуют начало их концертного тура по Европе и Северной Америке. А в Акко концерт The Golden Gate Quartet 28 июня завершит фестиваль «Зимрия-2023». К концертам The Golden Gate Quartet впервые присоединятся группа «Голос и душа» и десятки певцов из Израиля и из-за рубежа, которые исполнят вместе некоторые песни этого квартета.

The Golden Gate Quartet – американская вокальная группа, сформированная в 1934-м году четырьмя студентами «Boker T. Washington High School» в городе Норфолк. Считается наиболее успешной в афро-американском стиле «Doo-wop», имеющим корни в религиозной музыке госпел 19-го века. Начиная с 1935-го года, группа пела в церквях и на местном радио, постепенно приобретая профессиональный статус. В 1937-м году они перебрались в штат Северная Каролина, где подписали контракт с фирмой «Bluebird Records». В 1938-году группа дала концерт в Карнеги-Холл в Нью-Йорке, после чего приобрела большую популярность. Однако, с началом Второй мировой войны у неё настали нелегкие времена. Тем не менее, The Golden Gate Quartet не сдался. В 1955-м году группа отправляется к концертами в Европу, где выступает с большим успехом. В 1959-м году она выступают в Париже, где на один из концертов приходит Элвис Пресли, проходивший там службу в Американской армии. Оказалось, что он с детства был поклонником этой группы, был ее фанатом и даже ездил за этим квартетом по Америке, посещая их концерты.

Элвис Пресли был поглощен их музыкой, находился под ее влиянием, и создал целый госпел-альбом, полностью посвященный песням The Golden Gate Quarte. Пол Брэмли, солист и нынешний руководитель группы, сделала аранжировку известной песни Элвиса Пресли Blue Suede Shoes и записал собственную версию, которая впервые будет исполнена в Тель-Авиве и в Акко..

В 1962-м году квартете совершает турне по Африке. Затем группа выпускает ряд альбомов, причем её состав временами меняется. В 1994-м году группа совершает мировое турне, посвящённое 60-ти летней годовщине со дня её образования. В 1998-м году The Golden Gate Quartet был включен в «Зал славы вокальных групп» – Vocal Group Hall of Fame в США..

Среди других участников фестиваля: американский вокальный квартет The Golden Gate, Зив Йехезкель, Объединенный хор Верхней Галилеи, исполняющий ораторию «Кармина Бурана» и многие другие. Но, в первую очередь, фестиваль «Зимрия» – это праздник израильской песни, это новые композиции и новые обработки в специальных проектах фестиваля, это продвижение оригинальных израильских песен, встреча хоров и песенных коллективов со всей страны, музыка духовная и светская, праздничная и будничная.

«Зимрия» – фестиваль хоровой музыки

25-28 июня 2023 года

