Фестивали в Доме Конфедераций в Иерусалиме

В конце декабря в иерусалимском Доме Конфедераций проходят сразу два фестиваля. Точнее – два раза по «4 дня». Оба фестиваля, о которых пойдет речь ниже, сокращены из-за войны, каждый – до 4-дневной программы.

Один из фестивалей существует с 2000-го года, другой с 2010-го года. Тот, что с 2000-го – называется «Фестиваль уда», тот, что помладше – «Hullegeb» – фестиваль, посвященный творчеству выходцев из Эфиопии.

Фестиваль уда пройдет с 27 по 30 декабря. Вот программа – https://www.confederationhouse.org/page_18014

Возник этот фестиваль на волне интереса к музыке евреев – выходцев из арабских стран, к музыке, которые пересекла границы и стала частью другой культуры. Фестивальные (4-дневные) выступления представляют собой сплав музыкальных традиций стран Ближнего Востока и Средиземноморского бассейна. «Бейт Конфедерация» – Доме Конфедераций – место хранения арабского, эфиопского, ашкеназского, сефардского, индийского и прочих еврейских культурных наследий. Поначалу «Фестиваль уда» представлял музыку арабских стран, потом стал заниматься музыкой Ближнего Востока, затем – Дальнего Востока, Закавказья, а после – также музыкой еврейской, турецкой, армянской, суфийской. Но началось все с того, что 23 года назад в «Бейт Конфедерация» собрались исполнители на уде (аль-уде), древнем арабском струнном щипковом музыкальном инструменте, прототипе европейской лютни, распространенном в арабских странах, Иране, Турции, Азербайджане, а также в Армении, Греции и ряде стран Ближнего Востока. Этот инструмент, напоминающий по форме грушу, стал особенно популярен на североафриканской музыкальной сцене и в странах Ближнего Востока. Взаимное влияние в музыке привело к увлекательному результату и потому каждый год фестиваль принимает известных артистов со всего мира (не в этом году, разумеется), и представляет уникальные и оригинальные музыкальные коллаборации и премьеры израильских музыкантов, начиная в этот раз с концерта Эхуда Баная и заканчивая выступлением Шем-Тов Леви и его ансамбля. Между ними – всё, что указано на сайте, то есть этнический рок, турецкая музыка, пианистка Дарья Мосензон; межкультурный диалог между фортепиано и удом; блюз, смешанный с древнееврейской музыкой и музыкальные путешествия Израильского оркестра андалузской музыки. А также многоязычное шоу – вечер поэзии, рэпа, хип-хопа и пиютов.