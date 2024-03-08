Фильмы о Льве Толстом в “Синематеках”

Ретроспективный показ фильмов кинорежиссера Галины Евтушенко, посвященный Льву Николаевичу Толстому, в “Синематеках” Тель-Авива и Хайфы.

Уже прошлом году во многих странах началась подготовка к юбилейной дате: 200-летию со дня рождения писателя. Известно, что каждый год на разных языках появляются новые переводы книг Толстого, осуществляются многочисленные театральные постановки, снимаются фильмы по его произведениям. Сам Лев Толстой до сих пор остается загадкой. Интерес к его личности не иссякает. Картины Галины Евтушенко, предлагаемые к показу, открывают зрителю новые страницы жизни писателя, его дружбы и переписки с представителями разных стран и культур. Галина Евтушенко- известный кинорежиссер, сама представит фильмы зрителям. Открыта продажа билетов на сайтах “Синематек”.

Все фильмы демонстрируются на русском языке с субтитрами на иврите.

Тель-Авив, 13 марта, среда, 20:45

“Лев Толстой и Махатма Ганди”

Лев Толстой и Мохандас Ганди никогда не встречались. Но в последний год жизни Толстого между ними шла переписка – философская, религиозная, политическая. Она и послужила основой фильма. Лента посвящена остроактуальным вопросам, поставленным перед человечеством в ХХ – ХХ1 столетиях. Её действие разворачивается по всему миру – в Ясной Поляне, в Дели, в Лондоне, в Йоханнесбурге. Оба мыслителя мучительно ищут способы ненасильственного противостояния злу.

Билеты – здесь



Тель-Авив, 14 марта, четверг, 20:30

“Лев Толстой и Илья Гинцбург”

Фильм возвращает зрителя к рубежу позапрошлого и прошлого веков, к творчеству и биографиям Льва Толстого и известного скульптора Ильи Гинцбурга.

Герои картины – современники, знакомые друг с другом и к друг у другу неравнодушные. Их дружба– яркий пример гуманизма, преодолевающего сословные, национальные и культурные границы.

Голос Константина Райкина украсил картину и придал ей особый шарм, который свойственен этому большому артисту.

Билеты – здесь

Тель-Авив, 15 марта, пятница, 13:00

“Полустанок”

В фильме раскрывается внутренний мир Толстого, обращенный к поискам истины.

Писатель стал заложником собственного имиджа, долгие годы создаваемого его последователями – толстовцами во главе с Чертковым.

Незадолго до своей кончины уже больным Толстой уходит из Ясной Поляны и оказывается на полустанке Астапово, который и стал его последним пристанищем.

От чего он бежал и куда направлялся?

Билеты – здесь

Хайфа, 20 марта, среда, 19:00

“Лев Толстой и Илья Гинцбург”

Илья Гинцбург вылепил более 20 скульптурных изображений Льва Толстого при жизни писателя. Как проходило взаимодействие творцов в интерьере эпохи?

Сохранились мемуарные свидетельства о работе Гинцбурга в доме Толстых, включая дневниковые записи и переписку Льва Николаевича, Софьи Андреевны и Татьяны Львовны Толстых, в которых передается дружеское и заинтересованное отношение к скульптору и его работам, а также их общее глубокое увлечение изобразительным искусством. На этих материалах базируется документальное повествование. Оно открывает как «Великого Льва» с неожиданных, интересных зрителям человеческих ракурсов, так и других участников исторических событий: пианиста Александра Гольденвейзера, художника Илью Репина, критика Владимира Стасова.

Билеты – здесь

Заказ билетов на сайтах “Синематек”

www.cinema.co.il WWW.HAIFACIN.CO.IL

Текст и фото предоставлены Галиной Евтушенко