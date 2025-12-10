Конкурс имени Артура Рубинштейна возвращается!

Объявлены участники XVIII Международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна, который пройдет с 28 апреля по 15 мая 2026 года.

Концерт открытия – 28 апреля.

С 29 апреля по 11 мая пройдут первый и второй туры, а также камерный финал – в Тель-Авивском музее искусств.

С 12 по 15 мая состоится оркестровый финал и концерт лауреатов – в «Гехал ха-Тарбут» Тель-Авива.

XVIII Международный конкурс пианистов имени Артура Рубинштейна пройдёт с 28 апреля по 15 мая 2026 года в зал «Реканати» Тель-Авивского музея искусств и в зале Израильской филармонии – в зале Луи Центра исполнительских искусств имени Чарльза Бронфмана («Гехал ха-Тарбут»).

Конкурс откроется концертом победителей предыдущего соревнования – Кевина Чена и Юкине Куроки – вместе с Иерусалимским Симфоническим оркестром.

Регистрация на XVIII конкурс побила все рекорды. Более 500 пианистов начали процесс подачи заявок; 200 из них выполнили все требования. На прошлой неделе были объявлены 42 участника, отобранные из числа кандидатов: среди них пять конкурсантов из Израиля, одиннадцать из Китая, пять из Южной Кореи, трое из России, двое из Болгарии, двое из Великобритании и по одному представителю из следующих стран: Украина, США, Беларусь, Грузия, Япония, Латвия, Испания, Польша, Португалия, Чехия, Канада и Швейцария. Семь участников – женщины, тридцать пять – мужчины. Самому молодому конкурсанту – 18 лет; средний возраст – 25. Полный список участников приведён ниже.

Председателем жюри и в этом году станет известный пианист и педагог, профессор Арье Варди.

В состав жюри входят: Марта Аргерих, Даниэль Баренбойм, Ефим Бронфман, Акико Эби, Тайсир Элиас, Ян Фонтейн, Павел Гилилов, Йохевед Каплински, Элла Милх-Шериф, Пётр Палечны и Су Чжан Син.

Художественный руководитель конкурса Ариэль Коэн отмечает:

«Мы были приятно удивлены желанием сотен пианистов участвовать в конкурсе, несмотря на ситуацию с безопасностью на момент регистрации: в то время война ещё не завершилась, многие из заложников все еще были в плену, десятки авиакомпаний не возобновили свои рейсы в Израиль. Это свидетельствует о престижном статусе конкурса Рубинштейна в мире.

Обычно конкурсанты выбирают произведение из трёх сочинений израильских композиторов, как правило специально заказанных конкурсом. На этот раз мы решили представить участникам и публике подборку из десяти произведений для фортепиано, написанных еврейскими композиторами в период Холокоста. Это замечательные и глубоко интересные произведения, которые несомненно обогатят художественную палитру репертуара конкурса. Каждый участник должен выбрать одно произведение, которое будет исполнено в первом или втором туре»

Первые два тура будут посвящены сольным фортепианным концертам. В камерном финале конкурсанты исполнят фортепианные трио с участием скрипачки Саиды Бар-Лев и виолончелиста Хилеля Цори, а в оркестровом финале – фортепианные концерты с оркестром «Израильская Камерата. Иерусалим» и с Израильским Филармоническим оркестром.

Конкурс пианистов имени Артура Рубинштейна был основан в 1974 году по инициативе Якова (Яши) Быстрицкого, после того как Рубинштейн согласился дать конкурсу своё имя. Его цель заключалась в том, чтобы соединить имя и художественное наследие Артура Рубинштейна с культурной жизнью Израиля.

Конкурс устанавливает особенно высокие стандарты и предоставляет международную сцену для развития карьеры молодых и талантливых пианистов. Задача жюри – отобрать пианистов высочайшего уровня, обладающих интеллектуальной зрелостью, способностью к эмоциональному выражению, владением разными стилями и индивидуальностью, выделяющей их среди остальных участников.



Продажа билетов начнётся 20 февраля 2026 года

Этапы конкурса и их даты:

Концерт открытия – 28 апреля 2026 года, вторник.

Первый тур – реситали – 42 участника – с 29 апреля по 4 мая 2026 года, Тель-Авивский музей искусств.

Второй тур – реситали: 16 участников – 5–7 мая, Тель-Авивский музей искусств.

Камерный финал: 6 участников – 8–9 мая, Тель-Авивский музей искусств.

Оркестровый финал с «Израильской Камератой. Иерусалим»: 6 участников – 10–11 мая, Тель-Авивский музей искусств.

Оркестровый финал с Израильским филармоническим оркестром – 6 участников – 13–14 мая 2026 года, Центр исполнительских искусств имени Чарльза Бронфмана, Тель-Авив.

Церемония вручения наград и концерт лауреатов – 15 мая 2026 года, Центр исполнительских искусств имени Чарльза Бронфмана, Тель-Авив («Гехал ха-Тарбут»).

Список участников:

Пётр Алексевич, 26 лет, Польша

Роберт Били, 28 лет, Чехия

Рэйчел Брин, 29 лет, США

Алис Бурла, 29 лет, Канада

Доминик Шамо, 30 лет, Швейцария

Роман Федюрко, 21 год, Украина

Итамар Файнберг, 23 года, Израиль

Юньюн Го, 22 года, Китай

Саймон Хайе, 21 год, Германия

Хасан Игнатов, 22 года, Болгария

Ибрагим Игнатов, 22 года, Болгария

Томас Келли, 27 лет, Великобритания

Владислав Хандогий, 24 года, Беларусь

Сон Хён Ким, 23 года, Южная Корея

Максимо Клецун, 20 лет, Португалия

Станислав Корчагин, 32 года, Россия

Луванцзы Ли, 18 лет, Китай

Тянью Ли, 22 года, Китай

Сяосюань Ли, 24 года, Китай

Ин Ли, 28 лет, Китай

Чжэсян Ли, 20 лет, Китай

Даумант Лиепиньш, 31 год, Латвия

Лиор Лифшиц, 22 года, Израиль

Педро Лопес Салас, 28 лет, Испания

Цзиaкин Луо, 26 лет, Китай

Филипп Лынов, 27 лет, Россия

Цзясинь Мин, 30 лет, Китай

Сандро Небиеридзе, 25 лет, Грузия

Чинхён Пак, 30 лет, Южная Корея

Амир Рон, 25 лет, Израиль

Ён-Хо Шин, 19 лет, Южная Корея

Йонас Старк, 27 лет, Германия

Юл Сан, 25 лет, Южная Корея

Уайнона Инъо Ван, 29 лет, Китай

Дайсуке Яги, 22 года, Япония

Чивон Ян, 24 года, Южная Корея

Юаньфань Ян, 29 лет, Великобритания

Цзялинь Яо, 27 лет, Китай

Фанчжоу Е, 25 лет, Китай

Дмитрий Юдин, 24 года, Россия

Яали Закен, 21 год, Израиль

Идо Зеэв, 27 лет, Израиль

****

Фортепианный конкурс имени Артура Рубинштейна – один из ведущих в мире конкурсов пианистов. Победа в нем открывает двери для выступлений в важных мировых залах и является прекрасной стартовой точкой для сольной карьеры. Многие из победителей этого конкурса стали международными звездами.

С момента создания конкурса в 1974-м году по инициативе Якова Быстрицкого в сотрудничестве с Артуром Рубинштейном, возглавлявшим жюри первых двух конкурсов, организация и динамика подобных конкурсов в мире существенно изменилась. Сорок девять лет назад конкурс Артура Рубинштейна был одним из немногих международных музыкальных конкурсов в мире. Сегодня практика таких конкурсов стала повсеместной. Тем не менее, конкурсу имени Артура Рубинштейна на протяжении почти пяти десятилетий удалось сохранить уникальный характер, стиль и главное – ту неповторимую и узнаваемую ауру, которая позволяет находить новые молодые таланты, формировать новое поколение музыкантов.

Конкурс за эти годы получил полное признание профессиональных музыкантов. За прошедшие годы было проведено семнадцать конкурсов; в них приняли участие около семисот пианистов, из которых около шестидесяти стали лауреатами. Всего членами жюри были более двухсот всемирно известных музыкантов (напомним такие имена, как Марта Аргерих, Пнина Зальцман, Дмитрий Башкиров, Элисо Вирсаладзе, Лазарь Берман, Владимир Крайнев); общий призовой фонд составил более полумиллиона долларов; сотни волонтеров помогали и помогают конкурсу, не говоря уже о многочисленных зрителях, поддерживающих музыкантов на всех трех этапах.

Конкурс Рубинштейна – это не только конкурс пианистов, но и особые музыкальные мероприятия. Все этапы конкурса открыты для широкой публики, которая заполняет залы с желанием услышать игру лучших з современных талантов и звезд завтрашнего дня.

Сайт конкурса – https://arims.org.il/

Страница в фейсбуке на русском языке – https://www.facebook.com/ArthurRubinsteinPianoCompetition/

Иллюстрации предоставлены ассоциацией Конкурса Артура Рубинштейна

Пиар-агентство:Masha Hinich PR & Sofia Nimelstein PR & Consulting