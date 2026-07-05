Заглавная иллюстрация: Фридрих Кунат, «Начинается там, где заканчивается», 2025-2026

🌅✨ FINDING NEVERLAND — В ПОИСКАХ НЕТЛАНДИИ ✨🌅

Групповая выставка в Фонде искусств Nassima

📅 10.07 – 24.09.2026

🎨 Куратор: Стив Нассима

Как в книге Джеймса Мэтью Барри «Питер Пэн», мы тоскуем по Нетландии — месту, где пейзажи освобождены от шума, время останавливает свой бег, а давно забытые чувства вновь пробуждаются к жизни.

«В поисках Нетландии» — это приглашение на мгновение погрузиться в утопический мир, где сон , убежище и обновление становятся возможными. Передышка, полная красоты и самоанализа, — то, что так необходимо нашему благополучию, даже если порой кажется, будто она принадлежит совсем другой реальности.

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ:

🔹 Марсель Дзама

🔹 Нир Ход

🔹 Фридрих Кунат

🔹 Виолета Майя

🔹 Бен Следсенс

🔹 Гай Янай

Плюс — 🖨️ редкие шелкографии и работы ограниченного тиража:

🔸 Джордан Кастил

🔸 Дженни Хольцер

🔸 Яеи Кусама

🔸 Хилари Песис

📍 Фонд искусств Nassima

ул. Ахад ха-Ам 55, Тель-Авив

🕐 Вход свободный:

Пн–Чт: 10:30–18:00

Пт: 10:30–14:30

🔗 https://nassimafoundation.com/

https://www.instagram.com/nassimalandau_nu/

О художниках, представленных на выставке «В поисках Нетландии»



Фридрих Кунат

Фридрих Кунат (родился в 1974 году в Хемнице, Германия) работает в живописи, рисунке, скульптуре, инсталляции и видео, создавая проникновенные, вызывающие эмоции и зачастую меланхоличные композиции. Кунат, живущий в Лос-Анджелесе с 2007 года, создаёт работы, основанные на его опыте жизни на западном побережье США и на его непрекращающихся отношениях с Европой. Его искусство соединяет отсылки к немецкому романтизму и американской поп-культуре. Картины Куната изображают яркие пейзажи неземной красоты, и он часто включает в свои полотна поэтические фразы и цитаты из музыки или кино. Работы Куната находятся в собраниях крупнейших музеев мира, включая Центр Помпиду в Париже; Фонд Louis Vuitton в Париже; Музей искусств округа Лос-Анджелес (LACMA); Музей современного искусства (MoMA) в Нью-Йорке; коллекцию Oketa в Токио; коллекцию Пино в Париже; и Центр искусств Уокера в Миннеаполисе, штат Миннесота, среди прочих.

Нир Ход

Нир Ход (родился в 1970 году в Тель-Авиве) — художник, живущий в Нью-Йорке, чей реалистичный взгляд на дерзкий нарциссизм исследует темы андрогинности, идентичности, сексуальной путаницы и избытка. Его известные полотна демонстрируют мастерскую игру между иллюзорной глубиной хромированной, зеркальной поверхности, отражающей зрителя и окружающее пространство, и физической материальностью живописи, которую выдают масляные мазки, окружающие хром. Работы Хода выставлялись по всему миру, в том числе в таких институциях, как Музей Тель-Авива; Музей израильского искусства в Рамат-Гане; галерея Albright-Knox в Буффало, штат Нью-Йорк; Еврейский исторический музей в Амстердаме; музей Мартин-Гропиус-Бау в Берлине; Бард-колледж в Аннандейл-он-Гудзоне, штат Нью-Йорк; Еврейский музей в Нью-Йорке; Еврейский музей Вены; Музей Израиля в Иерусалиме; Центр искусств Yerba Buena в Сан-Франциско; Музей современного искусства в Остенде, Бельгия.

Марсель Дзама

Марсель Дзама (родился в 1974 году в Канаде) исследует человеческое действие и мотивацию, а также размытую грань между реальностью и подсознанием. Творчество Дзамы, черпающее вдохновение как из повседневного, современного языка, так и из истории искусства, визуализирует вселенную детских фантазий. Наряду с фольклором, на художника оказали влияние сюрреализм, дадаизм и советская агитационная графика. Его работы на бумаге представляют собой яркие, сновидческие сочетания сказок, альтернативных историй и религиозной иконографии. Произведения художника находятся в значимых собраниях по всему миру, включая Художественную галерею Онтарио в Торонто; Художественный институт Чикаго; Центр Помпиду в Париже; Музей искусств Далласа; Музей современного искусства Монреаля; Национальный музей искусства королевы Софии в Мадриде; Музей современного искусства в Лос-Анджелесе; Музей современного искусства (MoMA) в Нью-Йорке; Национальную галерею искусств в Вашингтоне; Национальную галерею Канады в Оттаве; Музей Соломона Р. Гуггенхайма в Нью-Йорке; Тейт в Великобритании; и Художественную галерею Ванкувера.

Гай Янай

Гай Янай (родился в 1977 году в Хайфе, Израиль) — художник, живущий между Тель-Авивом и Марселем, чьё творчество давно посвящено превращению повседневности в дистиллированный визуальный язык цвета и формы. Его картины отличаются смелыми, насыщенными тонами, напряжением между простыми и сложными композициями, а также намеренной плоскостностью, которые вместе создают атмосферу одновременно непосредственности и тихого созерцания. Черпая вдохновение из источников от классической и современной живописи до кино, рекламы, цифровых изображений и социальных сетей, Янай переводит визуальную насыщенность современной жизни в точные, созерцательные композиции. Янай много выставлялся, включая недавние персональные выставки в галерее Lelong в Париже; Isetan the Space в Синдзюку, Токио; галерее König в Берлине; галерее Seo Jung в Сеуле; и галерее Harper’s в Лос-Анджелесе, среди прочих.

Виолета Майя

Творчество Виолеты Майи (родилась в 1993 году в Мадриде, Испания) исследует динамику времени и пространства, а также тонкое взаимодействие между контролем и случайностью. Отмечая космическую и микрокосмическую метафизику как отправную точку своего творчества, Майя дистиллирует свет, атмосферу и лирический перевод цвета в композиции, отражающие постоянную энергию и течение взаимосвязанности различных сил в мире. Её холсты излучают дух и жизненную силу, будто сама краска приведена в состояние непрерывного движения. Работы Майи выставлялись, среди прочего, во дворце Casavells в Жироне; галерее Nicelle Beauchene в Нью-Йорке; и фонде Olivia в Мексике, а также привлекли внимание крупных коллекций, таких как коллекция Хорхе М. Переса (Майами), фонд Shah Garg (Калифорния) и художественная коллекция JP Morgan Chase (Нью-Йорк).

Бен Следсенс

Бен Следсенс (родился в 1991 году в Антверпене, Бельгия) превращает повседневную жизнь, литературных персонажей, портреты животных и элементы истории (искусства) в собственную частную утопию. Его работы часто скрывают тонкие связи друг с другом, а композиции повторяются как между картинами, так и между рисунками, что лишь усиливает неоднозначное значение произведений, пока художник выстраивает более масштабный вымышленный мир. Работы Следенса выставлялись в таких институциях, как Художественный музей Люцерна, Швейцария; CAC Малага (Centro de Arte Contemporáneo de Málaga), Испания; галерея Tim Van Laere в Риме и Антверпене; и Центральный музей Утрехта, Нидерланды, среди прочих.

Яёи Кусама

Яёи Кусама (родилась в 1929 году в Мацумото, Япония) — одна из самых влиятельных художниц XX и XXI веков, известная своим уникальным использованием повторения, полек, зеркальных пространств и иммерсивных инсталляций. Кусама создала визуальный язык, сформированный галлюцинациями, которые она переживала с детства, превращая личные видения в масштабные произведения, исследующие бесконечность, восприятие и растворение личности. Её практика охватывает живопись, скульптуру, инсталляцию, перформанс, литературное творчество и паблик-арт, испытывая влияние поп-арта, минимализма, феминизма и современного иммерсивного искусства, при этом оставаясь абсолютно узнаваемой. За яркими цветами и игривыми поверхностями её работ скрывается глубокое погружение в темы одержимости, тревоги, выживания и хрупких границ между личностью и миром. Работы Кусамы находятся в собраниях ведущих музеев мира, включая Музей современного искусства (MoMA) в Нью-Йорке; Музей искусств округа Лос-Анджелес (LACMA); Центр искусств Уокера в Миннеаполисе; Тейт Модерн в Лондоне; Городской музей Стеделейк в Амстердаме; Центр Помпиду в Париже; и Национальный музей современного искусства в Токио. Её работы широко экспонировались, с крупными персональными выставками в таких институциях, как Тейт Модерн в Лондоне; Музей американского искусства Уитни в Нью-Йорке; Музей и сад скульптур Хиршхорна в Вашингтоне; M+ в Гонконге; Бау в Берлине (Gropius Bau); и Музей современного искусства Луизиана в Хумлебеке.

Джордан Кастил

Джордан Кастил (родилась в 1989 году в Денвере, штат Колорадо, США) — художница, живущая в Нью-Йорке, чья практика сосредоточена на портрете как средстве исследования идентичности, интимности и общности. Работая методом непосредственного наблюдения, Кастил создаёт яркие, крупноформатные картины, воспевающие индивидуальность и достоинство своих персонажей, часто изображая друзей, соседей и членов окружающих её сообществ. Её творчество, отличающееся светящимся цветом, богатой фактурой поверхности и эмпатическим подходом к изображению своих героев, расширяет традиции фигуративной живописи, обращаясь к вопросам видимости, принадлежности и человеческой связи. Кастил много выставлялась, с недавними персональными выставками в Художественном фонде Hill в Нью-Йорке; New Museum в Нью-Йорке; и Художественном музее Денвера, среди прочих.

Хилари Песис

Яркие натюрморты и пейзажи Хилари Песис (родилась в 1979 году в Фуллертоне, штат Калифорния, США) изображают безмятежные домашние интерьеры, текстурные цветочные композиции и содержат отсылки к канону истории искусства. Помимо домашних пространств, её творчество черпает вдохновение из городских улиц, садов и пейзажей Южной Калифорнии, часто переводя фотографии и воспоминания в уплощённые поля цвета, узора и света. Работы Песис обращают наше внимание на простые радости повседневной жизни, раскрывая при этом визуальную интенсивность, интимность и сложность пространств, которые мы населяем. Персональные выставки Песис проходили в Художественном музее TAG в Циндао, Китай; в Рокфеллеровском центре в Нью-Йорке; и в Художественном музее Crisp-Ellert при колледже Флаглера в Сент-Огастине, штат Флорида. Её работы находятся в постоянных собраниях таких институций, как Национальная галерея искусств в Вашингтоне; Музей искусств округа Лос-Анджелес (LACMA); Музей современного искусства в Лос-Анджелесе; Музей изящных искусств в Бостоне; SFMOMA в Сан-Франциско; и Художественный музей Колумбуса, штат Огайо.

Дженни Хольцер

Дженни Хольцер (родилась в 1950 году в Галлиполисе, штат Огайо, США) — одна из самых влиятельных концептуальных художниц своего поколения, всемирно известная своим новаторским использованием языка как художественного средства. Работая со светодиодными табло, проекциями, каменными резными надписями, живописью, рекламными щитами и печатными материалами, Хольцер превращает слова в мощные визуальные переживания, стирающие границы между публичным и частным пространством. Её творчество затрагивает темы власти, насилия, памяти, уязвимости и политической ответственности, создавая глубокий диалог между личным чувством и коллективной историей. С конца 1970-х годов Хольцер провела множество крупных персональных выставок в таких институциях, как музей Гуггенхайма в Нью-Йорке; Тейт Модерн в Лондоне; музей Гуггенхайма в Бильбао; K21 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen в Дюссельдорфе; Музей современного искусства Серральвеш в Порту; и Glenstone в Потомаке.