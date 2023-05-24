FOOD & DESIGN. Диалог между человеком и едой

«Я есть то, что я ем»

Гиппократ

Музей дизайна в Холоне и комплекс Медиатек, в котором музей и расположен, представляют новую выставку – FOOD, открывшуюся в преддверии Шавуота 22 мая и которая продлится полгода – до 14 октября 2023 года.

Кураторы: Лиора Розин и Дана Бен Шалом

Сразу напомню, что Шавуот – это не только праздник приношения первых плодов, но и праздник дарования Торы, это традиция Тикун лейл Шавуот – ночного бдения, а FOOD? Есть и еда, без гастрономических пристрастий нам никак: существующий обычай подавать на стол в Шавуот к праздничной трапезе молочные блюда и медовые коврижки восходит к тому, что, как говорит традиция, вернувшись с горы Синай и не успев откашеровать посуду, евреи довольствовались молочной пищей. С тех пор, отдавая дань прошлому, на Шавуот едят только молочное. Так или не так – отношения между пищей и человеком вечны, еще Гиппократ изрек «Я есть то, что я ем», и на выставке FOOD в Музее дизайна в Холоне исследуются не только почти что интимные (и неразрывные) узы между едой и человечеством, но и роль дизайна в этой системе взаимоотношений. На выставке будет представлено более 200 дизайнерских работ, предметов и экспонатов дизайнеров из Израиля и мира, среди которых Вим Делвуйе, Наото Фукасава, Forma Fantasma, Рон Арад, Studio Lernert&Sander, Bompass and Parr, Mischer’Traxler Studio, Reddish, Сигалит Ландау, Арам Гершуни, Эяль Пинкас, Омер Полак и другие. Представлены на выставке, будоражащей все чувства и представляющей самые разнообразные точки зрения и работы, в том числе и видео, и интерактивные.

Выставка рассказывает о влиянии дизайна на отношения между человеком и едой через – удивляйтесь!: искушение, желание и потребности, притяжение и отталкивание.

Человека здесь – и охотник, и добыча. Мы «охотимся» за пищевыми компонентами, активизируя наши сенсорные манипуляции, проще говоря чувство обоняния, восприятие цвета, освещение, поддаемся словесным описаниям (не счесть литературных и рекламных примеров) и т.д. . Искушение вызывает дилемму между потребностью и желанием и пробуждает в нас такие чувства и эмоции, как удовлетворение, принадлежность, безопасность, а иногда даже чувство вины, когда встаёшь на весы или расплачиваешься в ресторане.

Но все это слова (смотри выше), а на выставка есть сенсорная лабораторию, которая исследует будущее нашей еды с помощью искусственного интеллекта, и предлагает посетителям потрогать и почувствовать то, что мы будем есть следующие 300 лет.

А всего на выставке три раздела:

Colored — раздел, посвященный пищевым красителям и роли зрения интерпретации и анализе цвета нашей еды, ее вкуса и культурного значения.

Вкус будущего – интерактивная выставка, которая представляет собой лабораторию и исследует будущее нашей еды с помощью проектов, активирующих органы чувств.

Отношения между человеком и едой – это , по сути, обольщение: звук скворчащего на сковороде яйца, запах свежего хлеба, подпалины на куске жареного мяса, ощущение спелости авокадо на ладони. Удивительно, но из пяти чувств чувство вкуса последним участвует в нашем пищевом экспириенсе. Остальные четыре чувства – слух, обоняние, зрение и осязание – не меньше «ответственны» за чувства желания или – надо быть осторожными – отторжения, которые вызывает у нас пища.

На выставке также будут представлены специальные проекты, созданные в рамках «Инкубатора искусства и дизайна» в сотрудничестве с Музеем дизайна Холона. Что это такое? Вот к примеру, «Клоака» (Вим Делвуйе, 2000 г.) – механическая производственная линия, имитирующая работу человеческого кишечника, которая будет находиться в центре экспозиции и будет получать настоящую пищу два раза в день; Мясо будущего – Вязаный стейк (Next Nature Network, 2016 г.), в котором рассказывается о будущем мяса и его дизайне; видео-работа «Мандала нездоровой пищи» (Эйнат Ариф Галанти, 2021 г.) – о 120 промышленных продуктов питания; Домашний биогаз —система, которая превращает пищевые отходы в газ для приготовления пищи и жидкие удобрения в экологическом цикле для зеленой энергии; «Водные просторы II» (Сигалит Ландау, 2020), «Рябь» (Рон Арад, 2017); «Пикник на Марсе» (Омер Полак, 2022) – инсталляция о футуристической культуре еды; серия провокационных работ Cake Holes, Sampuro – витрина японской кухни, работа, сделанная специально для выставки и т.д. и т.д.

Выставка будет сопровождаться серией лекций-диалогов шеф-поваров и дизайнеров, мастеров керамики, архитекторов.

Билеты и подробная информация:

https://www.dmh.org.il

https://www.facebook.com/DesignMuseumHolon/

Маша Хинич. Фотографии (© Элад Сариг) предоставлены пресс-службой Музея дизайна в Холоне