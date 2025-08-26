Истории “Героинь”

Впечатления – © Маша Хинич

Наконец-то я добралась до выставки «Героини» в Музея дизайна в Холоне, о которой, о кураторе которой – Яаре Кейдар, ее личной коллекции, о героинях этой экспозиции и моде во время войны написано столько на всех понятных языках, что повторяться не имеет смысла. Кратко: Яаре – шапо!, выставка расчудеснейшая и совсем не напоминает обычные выставки моды, а’ля показ худощавых теней на круговом подиуме. Это выставка-история, выставка- рассказ, даже выставка – театр/перформанс. Однозначно: надо идти смотреть (кто еще не?) и, к тому же, музейные кондиционеры работают отлично и со стоянкой нет проблем: эти две бытовые составляющие все глубже вгрызаются в выставочную жизнь. Собственно, как и во время войны – имеется в виду Вторая мировая, но любые ассоциации нелишние: быт существовал наряду с войной и женщины хотели одеваться в красивые платья, пусть даже сшиты из мешковины. Хотели те, кто выжили…

Здесь каждое платье хочется примерить – выкройки в прошлые времена были такие, что наряды хорошо сидели на женщине любой корпулентности. И – о! – у меня же где-то в глубинах антресолей все еще спрятаны точно такие сиреневые ботики.

На выставке «Героини» интересны ВСЕ истории – от истории алой военной помады V и швов на нейлоновых чулках до судьбы Леи Готлиб и судьбы погибшей в Катастрофе чешской еврейки, модельера из Праги Хеди Странд, и также истории найденного наперстка, с которого и началась работа над это выставкой.

И еще три мелких наблюдения.

Алеф: выкройки – это сложная геометрическая штука.

Бет: все пояснительные тексты отпечатаны КРУПНЫМ шрифтом, за что спасибо оформителям выставки, которые еще и ухитрились превратить часть пространства экспозиционных залов в симуляцию бассейна и пляжа.

Гимел: купальники Леи Готлиб непревзойденны по сей день.

Но все-таки, вот одна из историй подробнее – история платьев из шелка…

Во время Второй мировой войны союзники проявляли подлинную изобретательность, придумывая самые неожиданные приспособления, чтобы помочь солдатам ориентироваться и выживать в тылу врага. Среди этих находок особое место заняла карта для побегов, напечатанная на шёлке. Она была задумана прежде всего для лётчиков и бойцов специальных подразделений, которым приходилось действовать далеко за линией фронта. Эти карты нередко попадали к ним окольными, порой почти театрально-изобретательными путями. Идея принадлежала британскому офицеру Кристоферу Хаттону, человеку, создавшему целую коллекцию хитроумных приспособлений для побегов. Реализована же она была совместно с Уоллесом Аллисоном, сотрудником крупной шёлковой мануфактуры, сумевшим впервые применить к этому делу особую технологию печати на ткани.

Шёлк – материал, веками окружённый ореолом роскоши, принадлежности к королевским дворам и высшим сословиям, – военные годы вписали в его биографию новый, неожиданный раздел. Его лёгкость и гладкость, особая структура волокна и уникальный процесс изготовления были поставлены на службу делу выживания. Именно шёлк оказался идеальным материалом: он не боялся влаги, не рвался, не шуршал, складывался до размера крошечного узелка и легко прятался в подкладке мундира или даже в каблуке сапога.

Когда же война закончилась, и Британия погрузилась в годы жёсткого нормирования и нехватки тканей, привычка к бережливости и повторному использованию материалов превратила карты побегов в настоящую драгоценность. Шёлк, на котором они печатались, не относился к дефицитному сырью и не попадал под жёсткие ограничения. Женщины, мечтавшие обновить гардероб, находили в этих кусках ткани возможность создать наряд, отвечающий и духу времени, и чувству стиля.

Сайт Музея дизайна в Холоне – https://www.dmh.org.il/