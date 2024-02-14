«Переломный момент» дизайна в Холоне

Game Changer – «Переломный момент» – так называет новая выставка в , посвященная… Тут стоит остановиться и задуматься чему все-таки посвящена выставка. И тут же вспомнить, что нечего стоять, необходимо двигаться вперед, потому что Game Changer – это об остановках и движении, о вечно меняющемся и постоянно незыблемом (хотя незыблемого уже нет ни в чем и нигде), в целом – о задумках новейшего гендерно-ориентированного дизайна. Минуточку… почему новейшего? Раньше что, не шили платья с шлейфами, рюшами и турнюрами только для девочек или штаны с гульфиками только для мальчиков, не делали латы и парики… Стоп, парики делали для всех. Но чем отличались женские букли от мужских, почему девочки в розовом ,а мальчики в голубом (так было не всегда), почему в женские туалеты очереди всегда длиннее (ответ не так очевиден, как представляется). Или почему производители автомобилей до недавнего времени проводили крэш-тесты (проверки безопасности) только на мужских манекенах? Вопросов много. Ответов тоже много. И ответы, и вопросы собраны на выставке Game Changer в Холоне – инклюзивной, иммерсивной и мультимедийной – наравне с разработками, результатами исследований, наглядными пособиями, множеством мерцающих и крутящихся по всем осям и на все 360° экранов и прочим, что составляет гордость современного гендерно-ориентированного дизайна.

Вот простой пример того, что можно выяснить для себя на выставке: почему из кармана выпадает телефон? Потому что женские джинсы скроены иначе, чем мужские, и карманы в них мельче. И для доказательства этой непреложный бытовой истины было проведено научное исследование. И это вовсе не смешно, а телефон лучше носить в расшитой бисером театральной сумочке. Кстати, результаты этого исследования подали очень наглядно и понятно, так что и тут дизайн тоже присутствует! А еще на выставке есть… К примеру, серия декоративных ваз, разрисованная сценами, иллюстрирующими танахические постановления о поведении женщин и клеймящими излишне гордящихся военными подвигами мужчин. Здесь же, на выставке – экран с лаконичными рисунками всеми любимого израильского иллюстратора Юваля Робичека, столь тонко подмечающего особенности нашей психики и описывающего происходящее в нашей повседневной жизни таким образом, что мы даже сами не можем для себя объяснить, используя просто слова. Без слов – а символами, образами, скульптурами – описано на выставке и пристрастие к играм, и семейные отношения, и даже то как создаются герои – всех 12 полов – для компьютерных игр и трехмерные аватары. Лю Цысинь отдыхает на пляже у этого моря фантазии.

Выставка Game Changer посвящена разрывам связи, изменениям правилам игры, особенностям гендерного сознания, нарушению равенства и рассказывает новую историю о нашей способности перестраивать социальный порядок; стремится повысить осведомленность посетителей всеми способами. В целом – забавная возможность заглянуть в лабораторию актуального дизайна. Например, кухонный фартук, вышитый мелкой вязью с головы до ног, вернее от края до края. Четким почерком много слов – список того, что должна сделать женщина за один день: дети – увести в школу и привести из школы, готовка, уборка, работа, учеба, лекции, студия. Количество дел близится к бесконечности, то есть к полностью расшитому фартуку. И еще, это – выставка-загадка. Приходится читать пояснительные таблички, потому что во многих случая догадаться сами о значении того или иного экспоната не представляется возможным. И еще, это выставка – игра. К примеру, предлагается поиграть в «угадайку» перед несколькими плакатами, но как достичь результата и решить плакатный trivia – своеобразный вид покера – подсказывать не буду.

Современный дизайн фиксирует шаблоны и стереотипы и показывает пути решения их изменения; повышает осведомленность о том, как объекты дизайна формируют наше социальное восприятие и, наоборот, как гендерные стереотипы влияют на дизайн. Всего на выставке представлены более 120 проектов из Израиля и других стран, начиная от разработок хорошо известных текстильных брендов и медицинских технологических инноваций и заканчивая работами в области критического и политического дизайна и знаковыми примерами из популярной культуры.

Выставка была запланирована давно, но, в свете нынешней войны в ее экспозицию были внесены изменения и новые дизайнерские и художественные произведения, которые касаются гендерных вопросов во время войны.

Кураторы выставки: Май Дваш – главный куратор Музея дизайна, Ади Хамер-Яакоби и Рона Зингер

Конечно, такие выставки лучше посещать с экскурсиями. Их расписание, подробная информация о выставке, дни и часы работы и стоимость входных билетов – на сайте Музея дизайна в Холоне https://www.dmh.org.il/

Текст и фото – © Маша Хинич